Geçtiğimiz günlerde Mutfak Dostları Derneği'nin daveti üzerine 2'nci Adana Lezzet Festivali'ne katıldım. Her detayın bu kadar ince düşünüldüğü, tam geleneksel Adana Lezzetleri ile donatılmış bir festivali, açıkçası ilk defa deneyimledim. Ev hanımlarının katıldığı, unutulmaya yüz tutmuş Adana Lezzetleri Yemek Yarışması'nda tesadüfen jüri üyesi oldum ve envai çeşit geleneksel Adana lezzetinin, bizzat ustalarının ellerinden tadına bakmış oldum. En etkilendiklerimin tariflerini öğrendim, sizler de evlerinizde yapıp bu lezzetler ile tanışabilirsiniz. Emeği geçen herkese teşekkürler.



KARAKUŞ TATLISI



MALZEMELER



1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 silme çay kaşığı tuz

Bir fiske kabartma tozu

4 su bardağı un ŞERBETI IÇIN:

3 su bardağı şeker

3.5 su bardağı su

Yarım küçük limon



YAPILIŞI: Şerbet için; şeker, su ve limonu bir tencereye alıp kaynamaya başladıktan sonra 20-25 dakika kadar kaynatın. Hamur malzemeleriyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun. Hamuru altı bezeye ayırın ve dinlendirin. Bezelerin altına ve üstüne nişasta serperek açabildiğiniz kadar ince açın. Açtığınız yufkayı oklavanın yardımıyla dört-beş parmak genişliğinde katlayın. Yarısına kadar katlayınca, takriben 3 cm. aralıklarla ceviz dizip kalan yufkayı da cevizin üzerine aynı şekilde katlayın. Cevizlerin aralarında kalan boşlukları iki parmağınızla sıktırın. Sıktırdığınız yerleri bıçakla kesin. Tatlıları kızgın yağa atın ve ve ocağın altını kısın. Her iki tarafını da nar gibi kızartın. Kızarmış tatlıları soğuk şerbete atın. Arkalı önlü şerbete bulayın ve şerbetin içinde fazla bekletmeden alın.



TAHİNLİ LAHANA SARMASI



MALZEMELER



DOLMA İÇIN:

1 adet orta boy beyaz lahana

1 su bardağı dolmalık pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut

1/2 çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ

2 adet incecik doğranmış kuru soğan

1 çay bardağı kadar tahin

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet küçük küçük doğranmış domates

Tuz

Karabiber

Dereotu, maydanoz



SOSU İÇIN:

2 çay bardağı tahin

4 diş dövülmüş sarımsak

1 adet limon suyu

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

Bir miktar ılık su



YAPILIŞI: Lahanaları temizleyin ve yapraklarını ayırın. Büyük bir tencerede bol tuzlu su içinde 15-20 dakika haşlayın, çıkarın ve suyunu süzün. Harcı için nohudu mutfak robotundan geçirin, kıyılmış soğanları, yıkanmış süzülmüş pirinci, doğranmış domatesi, tahini ekleyin. Baharatları, yağı, salçayı ve tuzu da ilave edip hepsini yoğurun. Hazırladığınız bu harç ile lahana yapraklarını sarın. Yayvan bir tencerenin dibine, kullanmadığınız lahana parçalarını döşeyin. Sarmaları tencereye dizin. İki su bardağı kadar sıcak su ile kısık ateşte 35-40 dakika pişirin. Pişen dolmanın üzerine sosu dökün. Sos için; dövülmüş sarımsak, tahin, limon suyu, kimyon, tuz, karabiber ve biraz suyu blenderdan geçirin. Sarmaların üzerine dökün ve hemen servis yapın.



ARAP USULÜ NOHUTLU KURU PATLICAN DOLMASI



MALZEMELER



20 adet kuru patlıcan

100 gr. ince kıyılmış kuzu kıyması

2 çay bardağı pirinç

1 çay bardağı haşlanmış nohut

2 adet domates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 çay kaşığı limon tuzu

Tuz

Karabiber



ÜZERI IÇIN:

1 baş sarımsak

1 avuç kuru nane



YAPILIŞI: İlk olarak kuru patlıcanları bir kaba alıp üzerine sıcak su döküp yumuşamaları için bekleyin. İçi için; yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri genişçe bir kaba alın. Üzerine diğer malzemelerimizin hepsini ekleyip karıştırın. Yumuşayan patlıcanların içine harcı doldurun. Üzerini hafifçe geçecek kadar sıcak su koyun. Tencereyi ocağa alıp ilk kaynamadan sonra altını kısıp pişmeye bırakın. Sarımsakları soyup iyice döverek bir kasenin içine alın. Sarımsakların üzerine tencerenin dibindeki su ve kuru naneleri ekleyin ve en son zeytinyağını da ilave edip karıştırın. Bu karışımı dolmaların üzerine gezdirip yemeği dinlendirin. Dinlendikten sonra servis edin.