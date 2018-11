Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, kış aylarının gelmesiyle manav tezgahlarında kendini gösteren, annelerin rüyası, çocukların ise kabusu kerevizin her nedense makus bir talihi var. Seveni çok azdır şifa kaynağı kerevizin. Halbuki kerevizin; kendine has otantik tadı ve kokusuyla, sapından köküne, hatta yapraklarına kadar her yeri değerlendirilebilen, A ve K vitamini deposu, kalorisi aşırı düşük olduğu için zayıflamaya yardımcı, yan etkisi olmayan nadide antioksidanlardan biri olduğunu biliyor muyuz?



PATATESİN PABUCU DAMA ATILIR

Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda kerevize farklı bir bakış açısı getirmek istedim ve öncelikle fırında cipsini yaptım, parmak patatesin pabucunu dama attıracak türden oldu. Başarmıştım; kereviz sevmeyen, yemeyen çocuklar için enfes bir fikir olabilir diye düşündüğüm için sizinle paylaşıyorum. Deneyin ve deneyimlerinizi benimle paylaşın olur mu...



ÇITIR KEREVİZ



YAPILIŞI: Kerevizleri soyuyoruz ve yarım limon suyuyla beraber haşlıyoruz. Diri kalacak şekilde haşlama suyundan çıkartıp halka halka kesip kuruluyoruz. Önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayıp kızartıyoruz. Sos malzemelerini bir araya getirip pişiriyoruz. Kızarttığımız kerevizleri, aralarına rendelenmiş mozarella ve domates sos koyarak kat kat diziyoruz ve mikrodalga fırında iki dakika ısıtıyoruz. Peynirler eriyince servise hazır demektir. Afiyet olsun.



MALZEMELER



2 adet orta boy kereviz

Yarım limon suyu



PANELEMEK İÇİN:

2 adet yumurta

1 kase galeta unu

1 kase un



SOSU İÇİN:

1 küçük kutu domates püresi

3 diş sarımsak

20 gr. (1 paket) taze fesleğen

Tuz

Karabiber

1 kase rendelenmiş mozarella



PARMAK KEREVİZ



MALZEMELER



1 adet büyük boy kereviz

1 yemek kaşığı karışık baharat ya da sebze çeşnisi

1 çay kaşığı zerdeçal

Zeytinyağı

Tuz



YAPILIŞI: Kerevizi soyup parmak patates şeklinde doğruyoruz. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz ve tüm malzemeyi harmanlıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.



FIRINDA KIYMALI KEREVİZ



MALZEMELER



1 adet büyük boy kereviz



BOLONEZ SOS IÇIN:

200 gr. kıyma

1 adet küçük soğan

2 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı biber salçası

100 ml. krema

1 adet kereviz sapı

1 adet havuç

1 adet domates

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber



BEŞAMEL IÇIN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt



ARALARINA SERPMEK IÇIN:

1 kase rendelenmiş mozarella peyniri



ÜZERI IÇIN:

2 yemek kaşığı toz parmesan

1 yemek kaşığı ekmek kırıntısı

YAPILIŞI: Kerevizi diri kalacak şekilde haşlıyoruz ve ince ince halka şeklinde kesiyoruz. Bolonez için; rendelenmiş soğan, sarımsak, havuç, minik doğranmış biberi hep beraber kavuruyoruz. Kıyma ilave ediyoruz. Ardından rende domates ilave edip lezzetlendiriyoruz. Pişince krema ilave edip kremayı iyice çekmesini sağlıyoruz. Baharatlarla lezzetlendiriyoruz. Beşamel için; yağları eritip unu kavuruyoruz ve sütü azar azar ilave ediyoruz. Koyu kıvam istemiyoruz, hafif akışkan olacak şekilde pişiriyoruz. Fırın kabına en alta incecik beşamel sos sürüyoruz, üzerine kerevizleri diziyoruz. Tekrar beşamel sos sürüyoruz ve bolonez sostan bir miktar döküyoruz. Rendelenmiş mozarella serpip tekrar kerevizleri dizerek devam ediyoruz. Üst kata kerevizleri diziyoruz ve üzerine parmesan peyniri ile ekmek kırıntısını karıştırıp döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.