Bugün, on yüz milyon baloncuk sloganı ile hafızalarımızda yer tutan, nostaljik içeceğimiz gazozun alternatif kullanımlarına yer veriyorum. Gazoz, Türkiye'ye 1890'larda, maden suyuyla girmiş. Osmanlı'da ilk gazoz üretimi Mısırlıoğlu markasıyla 1908'de yapılmış. Bu markayı sırasıyla Hasanbey, Neptün, Hürriyet izlemiş. 1923'de Cumhuriyet markalı gazoz piyasaya çıkmış. Devamında Cincibir, Ankara, Elvan, Kocataş, Olimpos, Recep, Şirin Ada, Güven gibi yerel gazoz markaları ortaya çıkmış. Uzun yıllardır yerel kalan ve bazıları yok olan markalar, bugün tekrar atağa geçmiş gib. Burada da Egeli üreticiler dikkat çekiyor. Zincir marketlerin raflarında çok sık rastlanmayan markalar, daha çok çay bahçelerinde ve kıraathanelerde satılıyor. Daha çok toplu satış yapan markalar, küçük marketlerin, bakkalların raflarında da yer buluyor. Gazozun, bugün 290 milyon liralık bir ekonomik büyüklüğü var. Bugün sizlere gazozlu kek, gazozlu börek ve gazozlu poğaça yaptım. Deneyin bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



GAZOZLU KEK



MALZEMELER



1 su bardağı gazoz (ben limonlu kullandım)

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2.5 su bardağından biraz daha fazla un

3 adet yumurta

3-4 yemek kaşığı damla çikolata



YAPILIŞI:

Yumurta ve şekeri beş dakika çırpıyoruz. Diğer sıvı malzemeleri de karışıma katıp biraz daha çırpıyoruz. Kabartma tozu ve vanilyayı unla birlikte eliyoruz, iyice karıştırıyoruz. En son damla çikolatayı katıp katı yağ ile yağladığmız kalıba boşaltıyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında pişiriyoruz. Üzerine arzuya göre benmari usulü erittiğimiz çikolata ya da pudra şekeri serpiyoruz.



GAZOZLU POĞAÇA



MALZEMELER



1 su bardağı oda ısısında sade gazoz

Yarım su bardağı su

250 gr. tereyağı (oda ısısında)

42 gr. yaş maya

1 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un



İÇiNE:

Peynir-maydanoz karışımı



ÜZERİNE:

Yumurta sarısı

İsteğe göre çörek otu



YAPILIŞI:

Gazoz, su, maya, şeker ve tuzu karıştırıyoruz. İki su bardağı un ilave ediyoruz, elle yoğuruyoruz. 250 gr. oda ısısında tereyağı ekliyoruz, tekrar yoğuruyoruz ve azar azar un ilavesi ile yumuşak bir hamur yapıyoruz. Yarım saat mayalıyoruz. Hamuru dört parçaya ayırıyoruz, her parçayı az unlu zeminde merdaneyle tatlı tabağından büyük açıyoruz, bıçakla veya hamur ruletiyle sekiz üçgen parçaya kesiyoruz. Üzerine iç harcını koyup sigara böreği gibi sarıyoruz. Yağlanmış tepsiye aralıklı diziyoruz. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı ve çörek otu serpiyoruz. 30 dakika daha mayalandırıp önceden ısınmış 185 derece fırında pişiriyoruz.



GAZOZLU ÇITIR BÖREK



MALZEMELER



3 adet yufka



ARA HARÇ İÇİN:

1 kase lor peyniri

Yarım çay bardağı süt

Tuz

Kıyılmış maydanoz ve dereotu



SOSU İÇİN:

3 adet yumurta

1 su bardağı eritilmiş tereyağ

Yarım çay bardağından az sıvı yağ

1 küçük şişe gazoz

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı yoğurt



YAPILIŞI:

Sos malzemelerini karıştırıyoruz, harcı hazırlıyoruz. Bir adet yufkayı, kenarları dışarı taşacak şekilde yağlanmış tepsiye serip üzerine sostan sürüyoruz. İkinci yufkayı ikiye bölüyoruz, üzerlerine sostan sürerek tepsiye döşüyoruz. Üzerine peynirli harcı yayıyoruz. Kalan yufkayı da aynı şekilde üzerine döşeyip dışarda kalan yufkayı üzerine kapatıyoruz. Kalan sosu, böreğin her yerine sürüyoruz. 200 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.