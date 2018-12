Türkiye'de üretimine son yıllarda başlanan, turpgiller ailesinin en sevimli üyesi, minik yeşil matruşka sebze Brüksel lahanasının tam mevsimindeyiz şu anda. Ben de boş durmadım tabii ve bu şirinlik abidesi sebzeyi mercek altına aldım.

Çoğunlukla et yemeklerinin yanında garnitür olarak sotelenen ya da haşlanıp zeytinyağı ve limon ile salatası yapılan bu kat kat yapraklı minik yeşil yumru sebzemiz, mutfakta çalışırken bana çok ilham verdi. Bal kabağından pancara, karalahanaya kadar birçok sebzeyi fırınlayarak çıtır çıtır cips halinde, yanında lezzetli bir yoğurtlu dip sos ile tüketmek müthiş keyif veriyor. Brüksel lahanasını çıtırdatmayı denerken aklıma türlü fikirler geldi. Bilenler bilir; karnabaharları kızarttığımız yumurta, un ve sodalı bir tür karışım vardır, formülü çok basittir, sonuç ise muazzamdır.

Aklıma önce güzel bir pane harcı yapıp önce yumurtaya, sonra pane harcına bulayıp bol kızgın yağda Brüksel lahanalarına adeta patates kroket muamelesi yapma fikri geldi. Son olarak fırınlamaya karar verdim.

Bence nefis oldu.

Brüksel lahanası kaynar suda haşlandığında besin değerinin yüzde 80'ini yitirecektir. İlla ki salata olarak tüketecekseniz lütfen buharda pişirmeyi deneyin. Hepinize şimdiden afiyet olsun...



HARDALLI BRÜKSEL LAHANASI



YAPILIŞI: Brüksel lahanalarını tek tek yıkıyoruz ve biraz tuz eklediğimiz bol suda haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra süzüp bir kaba alıyoruz. Bu arada bir tavaya yağımızı koyuyoruz, halka halka dilimlediğimiz soğanı kavuruyoruz ve ezilmiş bir diş sarımsağı ilave ediyoruz. İçine 150 ml. suda ezilmiş bulyonu, hardalı ve labneyi katıp tuz ve karabiber ilavesi ile tekrar karıştırıyoruz. Lahanaları sosun içine atıp karıştırarak servis ediyoruz.



MALZEMELER



500 gr. Brüksel lahanası

1 adet soğan

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak

1 adet bulyon

150 ml. su (tavuk suyu da olur)

1 tatlı kaşığı hardal

100 gr. labne peyniri

İsteğe göre tuz, karabiber, pul biber, muskat



BRÜKSEL LAHANASI TURŞUSU



YAPILIŞI: Bir tencereye suyu, sirkeyi ve tuzu koyup kaynama noktasına getirip altını kapatıyoruz. Bu arada başka bir tencerede suyu kaynatıyoruz, içine Brüksel lahanalarını atıyoruz, iki dakika tuttuktan sonra çıkarıyoruz ve lahanaların pişmesini durdurmak için buzlu/ soğuk suya koyuyoruz. Kaynattığımız kavanozları dikkatlice sıcak sudan çıkarıyoruz, içerisine karabiber ve kişniş tohumu tanelerini ve sarımsakları koyuyoruz, Brüksel lahanalarını ekliyoruz ve sirkeli sudan şişe ağzına kadar dolana dek döküyoruz. Dereotunu da elimizle parçalayıp her kavanozun üzerine yerleştiriyoruz. Yaklaşık 15 gün içinde Brüksel lahanası turşusu hazır olacak.



MALZEMELER



4 su bardağı Brüksel lahanası

1 bardak elma ya da üzüm sirkesi

2 bardak su

2 tatlı kaşığı deniz tuzu

Birkaç adet tane karabiber

Birkaç tane kişniş tohumu

Her bir kavanoz için 1 diş sarımsak

Bir avuç dereotu



BRÜKSEL LAHANALI KÖFTELİ PÜRE



MALZEMELER



300 gr. Brüksel lahanası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

300 gr. kıyma

2 adet kuru soğan

Tuz

1 adet yumurta

Pul biber

7 adet orta boy patates (haşlanmış)

1 su bardağı süt

Muskat

Karabiber

Tuz

1 su bardağı kaşar peyniri

1 çay bardağı sıvı yağ



YAPILIŞI: Öncelikle Brüksel lahanalarını temizleyip baş kısımlarına artı şeklinde çizikler atıyoruz. Tencereye yeteri kadar su koyup şekeri ve tuzu ilave ediyoruz. Su kaynayınca lahanaları ilave ediyoruz, beş-altı dakika haşlayıp ocaktan alıyoruz. Soğuk suda yıkıyoruz. Köfte malzemelerini hazırlayıp ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyoruz ve hafifçe kızartıyoruz. Lahanaları, suyu süzülmesi için süzgece boşaltıyoruz. Bu arada püreyi hazırlamak için patatesleri geniş bir kaba alıp sütü, yumurtayı ve baharatları ilave edip blenderla eziyoruz. Fırın kabımıza Brüksel lahanalarını dizip püreyi her yerine eşit şekilde yayıyoruz, üzerine kaşarı peynirini serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynir kızarana kadar pişirip servis ediyoruz.