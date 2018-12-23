İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Mersin'e has bir dürüm çeşidi olan, içinde hem biftek, hem de kuyruk yağı bulunan, hatta en güzeli pamuk yağında pişirilen dürümlerin şahı tantuni efsanesinden söz edeceğim. Temelde çok küçük doğranmış etin haşlanıp kızdırılmış bir sac üzerinde pamuk yağı ve toz biber eklenerek çevrilmesiyle yapılır. Pişirme sırasında saca arada bir su eklenir ki, hem sacın sıcaklığı korunsun, hem de tantuninin sarılacağı ekmeği yumuşatmak için buhar sağlansın. Pişen etler ise ; sumak, maydanoz, piyazlık soğan, domates ve çeşitli baharatlar eklenerek dürüm yapılır.



MALZEMELER



450 gr. kuşbaşı ya da zırhtan geçirilmiş kuzu eti

50 gr. kuyruk yağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım su bardağı su

1 adet kuru soğan

Sumak

Pul biber

Tuz

Biber turşusu

Domates

Maydanoz

Lavaş



YAPILIŞI: Bulabilirsek sac tavanın içinde kuyruk yağını eritiyoruz, sıvı yağı ekliyoruz. Kırmızı toz biber ilave edip etleri de koyup kavuruyoruz. Etler suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz, biraz su, pul biber ve tuz ilave ekliyoruz. Lavaşları üzerine kapatıp yumuşamalarını sağlıyoruz. Diğer yandan piyazlık doğranmış soğanı sumakla karıştırıp iyice ovuyoruz ve suyunu salmasını bekliyoruz. Lavaşların içine tantuniyi alıp dilim domates, biber turşusu ve sumaklı soğanla dürüm yapıyoruz.