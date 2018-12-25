Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, üç adet şahane elma reçetesiyle karşınızdayım. Elmanın faydaları saymakla bitmez.100 gramında sadece 52 kalori bulunan, hem mistik, hem mitolojik, pek mübarek olan elma, dünyada en çok tüketilen meyve olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Bir varmış bir yokmuş, memleketin birinde iyiler iyisi bir padişah varmış. Çok istese de çocuğu olmuyormuş. Bir gün akıllı bir pir-i fani çıkmış ve padişaha, "Öyle bir bahçe yaptırın ki, içinde güller, çiçekler, havuzlar olsun" demiş. Padişah yaptırmış tabii. Ama müjdeli haber gelmemiş.

Bu duruma çok üzülen padişah, bahçeden her geçişinde kederleniyormuş. Padişahın eşi bir gün yine bahçede gezerken elma ağacı dile gelmiş, "Benim filizlerimden al dik. Birgün sana elma verir. Yarısını sen ye, yarısını da padişaha yedir" demiş. Filiz dikilmiş hemen, ardından ağaç olmuş. Yedi yıl sonra bir elma vermiş. Hemen yarısını kendi, diğer yarısını da padişaha yedirmiş. Nur topu gibi bir çocukları olmuş. Gökten üç elma düşmüş, kimin ne muradı varsa onun başına...

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ELMALI MUHALLEBİ



YAPILIŞI: İlk olarak elmaları soyup rendeliyoruz. Üzerine şekeri ilave edip suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Tarçını ilave edip soğumaya bırakıyoruz. Muhallebisi için; margarin ve vanilya hariç bütün malzemeleri koyup karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca margarin ve vanilyayı ekleyip ocağın altını kapatıyoruz. Bisküvileri istenilen büyüklükte parçalıyoruz. Kuplara elmalı harç, bisküvi ve muhallebi olacak şekilde pay ediyoruz. Soğuyunca süsleyip servis ediyoruz.



MALZEMELER



3 adet elma

1 çay kaşığı tarçın

4 yemek kaşığı şeker

1 paket petibör bisküvi



MUHALLEBİSİ İÇİN:



1 litre süt

4 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağ veya margarin



ELMALI TARÇINLI CEVİZLİ KEK



MALZEMELER



4 adet yumurta

1.5 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2.5 su bardağı un

3 adet orta boy rendelenmiş elma

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı kırılmış ceviz içi



ÜZERİ İÇİN:

Tarçın



YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Sıvı yağ, süt ve vanilya ilave edip tekrar çırpıyoruz. Elenmiş un ve kabartma tozu ekleyip iyice çırpıyoruz. Soyulup rendelenmiş elmaları ilave edip tarçın ve ceviz de ekleyerek tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Kalıba döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



ELMALI STRUDEL



MALZEMELER



HAMUR IÇIN:

2 su bardağı un

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çimdik tuz

1 çimdik toz şeker

Yarım çay bardağı su



HARÇ İÇIN:

3 adet sert yeşil elma

1 kahve fincanı galeta unu

50 gr. tereyağı

5 yemek kaşığı esmer şeker

2 çay bardağı kuru üzüm

İsteğe göre 1 çay kaşığı tarçın



ÜZERI İÇİN:

Pudra şekeri



YAPILIŞI: Su haricindeki tüm malzemeyi yoğurma kabına alıyoruz. Yarım çay bardağı suyu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak kıvamda bir hamur elde edinceye kadar yoğuruyoruz. Hamurun üzerini bir bez ile örterek yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Elmaları yıkayıp kabuklarını soymadan küp küp doğruyoruz. Galeta ununa buluyoruz. Tavaya esmer şeker ve tereyağını alıyoruz. Tereyağı eriyince içine elmaları ve kuş üzümünü atarak elmalar pembeleşinceye kadar soteliyoruz ve ocaktan alıyoruz. Dinlenen hamuru un serptiğimiz tezgaha alıp oklavayla ince bir hamur açıyoruz. Hazırladığımız elmalı harcı hamur ucuna enine yayıyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz. Fırın tepsisini ya da kabınızı yağlıyoruz. Strudeli tepsiye yerleştiriyoruz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında hamurun üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika pişiriyoruz.