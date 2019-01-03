Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, son yıllarda çok popüler olan kahvalti ve öğle yemeği arasında tercih edilen brunch tariflerine yer veriyorum.

İngilizce bir kelime olan brunch, Türkçe'de kahvaltı ile öğle yemeğini birleştiren öğün anlamına geliyor.

Bilinen serpme kahvaltının bir tık daha çeşitlisi olan brunch'ın içinde olmazsa olmaz Türk kahvaltı seçenekleri yer alsa da, mutlaka kek, poğaça, sandviç ve tatlı çeşitleri de bulunur.

Pazar kahvaltısını yapan bünyeler, gün boyu brunch sofrasına devam edebilsin diye öğle yemeğine uygun birkaç seçenek de mutlaka brunch sofrasında yer alır.

Yani anlayacağınız, brunch kültürü biz Türkler'in elinde daha çeşitli, daha alternatifli ve daha karmaşık bir hal almıştır.

Hadi bakalım İdilika'nın brunch büfesine buyurun... Yeni yılda yeni umutlar, yeni lezzetler, size neler sunuyorum neler...

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Şimdiden hepinize afiyet olsun...



ZENCEFİL SOSLU KEK



YAPILIŞI: Yumurtalarla şekeri bembeyaz oluncaya dek çırpıyoruz. Yağı ve yoğurdu ilave edip tekrar çırpıyoruz. Vaniya, tarçın, zencefil, kakaoyu da ilave edip karıştırıyoruz. Elenmiş unu ve unlanmış damla çikolatayı da ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Hamuru, yağlanıp unlanmış kek kalıbına döküyoruz, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişiriyoruz. Sosu pişiriyoruz ve kekin üzerine döküyoruz. Antep fıstıkları ile süsleyerek servis ediyoruz.



MALZEMELER



1.5 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı kadar elenmiş un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 tatlı kaşığı toz zencefil

1 paket kakao (25 gr.)

1 çay bardağı damla çikolata



SOS IÇIN:

5 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı zencefil tozu

Antep fıstığı



MEYVELİ POP TOP



MALZEMELER



1 adet elma

1 adet armut

1 paket petibör bisküvi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı dövülmüş fındık



YAPILIŞI: Elma ve armudun kabuklarını soyup rendeliyoruz ve suyunu iyice sıkıyoruz. Bisküvileri ufalıyoruz ve diğer tüm malzemeyi bir kapta yoğuruyoruz. Harçtan minik toplar koparıp yuvarlıyoruz. Hindistan cevizine bulayarak servis ediyoruz.



OTLU PEYNİRLİ POĞAÇA



MALZEMELER



1 adet yumurta

125 gr. oda sıcaklığında tereyağı

200 gr. orta yağlı beyaz peynir

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım demet maydanoz

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı un



ÜZERI İÇIN:

1 adet yumurta sarısı

Tuz

Çörek otu



YAPILIŞI: Bir kaba çatal ile ezdiğimiz orta yağlı beyaz peyniri ve tereyağını koyup iyice karıştırıyoruz. Üzerine yumurtaları, yoğurdu, ince ince doğradığımız maydanozu, sıvı yağı, kabartma tozunu, pul biberi ve tuzu ilave edip karıştırıyoruz. Daha sonra azar azar unu ilave edip çok hafif ele yapışan yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Hazırladığımız poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. Üzeri için; bir kaseye yumurta sarısını ve tuzu koyup çırpıyoruz. Poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürüp çörek otu serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.