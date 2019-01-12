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İDİL ÇİMRİN
12 Ocak 2019, Cumartesi İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, turşuların anası konusunu açıyorum. Hem beyaz, hem kırmızı lahana turşusu, hem de Arnavutların çok sevdiği meşhur lahana turşulu börek tarifini veriyorum. Lahana mevsimi geldiği zaman yakınlarım hemen 'Hadi İdilika, bu sene turşu yok mu?' diye soruyor. Çoğu zaman üşeniyor, daha doğrusu zaman bulamıyor olsam da, bazen de alıyorum kavanozları dezenfekte ediyorum ve başlıyorum turşuyu kurmaya. Bazen lahana ve diğer sebzeleri rondodan geçirerek kurduğum kaşık turşusunu yapıyorum, bazen de lahana turşusu kuruyorum. Bugünlük İdilika'nın Mutfağı'ndan bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile... Hepinize afiyet olsun.

KIRMIZI LAHANA TURŞUSU

: Lahana turşusu yapmak için lahanamızı ince ince doğruyoruz. Derin bir kaba alıp tuz ile iyice harmanlıyoruz. 10 dakika bekletiyoruz. Beklettiğimiz lahanalarımızı kavanozlara bastırarak yerleştiriyoruz. Bir kapta su, ve limon tuzunu karıştırıyoruz. Lahanalarımızın üzerine hazırlamış olduğumuz sirkeli karışımı döküyoruz. Kapağını sıkıca kapatıp üç-dört gün buzdolabında bekletiyoruz.

MALZEMELER

1 orta boy kırmızı lahana
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı su
1 su bardağı üzüm sirkesi
1 tatlı kaşığı limon tuzu

BEYAZ LAHANA TURŞUSU

YAPILIŞI: Lahanayı yıkayıp doğruyoruz. Bir leğene suyu, sirkeyi, tuzu, limon tuzunu koyup tuzla limon tuzu eriyene kadar karıştırıyoruz. Kokusu ve tadı daha iyi çıksın diye sarımsağı dövüyoruz. Lahanayı bidona dolduruyoruz. Sarımsağı koyuyoruz. Daha sonra da suyu üstüne ekliyoruz. Turşu, üç-dört güne kadar hazır oluyor.

MALZEMELER

1 tane orta boy lahana
Yarım litre üzüm sirkesi
1 litre su
1 su bardağı tuz
Yarım su bardağı limon tuzu
4 diş sarımsak

LAHANA TURŞULU BÖREK

MALZEMELER

4 adet yufka
Sıvı yağ

İÇ HARCİ İÇİN:
Yarım kg. lahana turşusu
1 tatlı kaşığı pul biber
Sıvı yağ

ARA KATLARI İÇİN:
3 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı süt

ÜZERI IÇİN:
1 adet yumurta
Çörek otu
Susam

YAPILIŞI: İç harç için; bir miktar sıvı yağ ile turşu yaklaşık 15 dakika soteliyoruz. Pul biber ekleyip altını kapatıyoruz ve soğuması için bir kenarda bekletiyoruz. Fırın tepsisini yağlıyoruz. Daha sonra bir yufka tepziye seriyoruz ve üzerine ara kat harcı sürüyoruz. İkinci yufkayı üzerine seriyoruz ve yine ara kat harcı sürüyoruz. Daha sonra sotelenen ve soğuyan turşuyu üstüne eşit miktarda dağıtıyoruz. Üçüncü ve dördüncü yufkada aynı şekilde üzerine koyuyoruz. En son olarak böreğin üzerine bir adet yumurtanın sarısını sürüyoruz.180 derece fırında 25 dakika pişiriyoruz.

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