Yanık cheesecake tüm dünyada o kadar meşhur oldu ki, en sonunda ben de tarifini deneyip sizlerle paylaşmaya karar verdim. İspanya'nın San Sebastian şehrindeki La Vina adlı bir restorandan çıkmış olan bu cheesecake'in tabanı yok. Bu yüzden bende 'Acaba damak tadımıza uyar mı?' endişesi yarattı fakat bir kez daha deneyimledikten sonra tadına doyulamayan lezizlikte bir pasta olduğunu söyleyebilirim. Üstelik sadece birkaç malzeme ile hazırlanabilen son derece pratik tarifiyle de damatları şenlendiriyor. Hemen hemen tüm pastane ve restoranların da menülerine girmeyi başaran bu cheesecake; bir zamanların trileçesi gibi tüketildi toplumumuzda da.



SADE YA DA MEYVELİ



Bu cheesecake, normal cheesecake'lerden farklı olarak daha yüksek bir derecede pişiriliyor. Bu nedenle çok daha çabuk hazırlanıyor. Üzerinde oluşan koyu ve parlak renkli kabuğun, hafif yanık tadıyla pastanın lezzetine lezzet kattığı kanaatindeyim. Sade olarak sunumu çok revaçta olsa da, karamel, meyve ya da çikolatayla da servis ediliyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



CHEESECAKE'İN DE BİR TARİHİ VAR



Kelime anlamı 'peynirli kek' olan cheesecake, dünya mutfağı için yeni bir lezzet değil. Geçmişi Antik Yunan'a kadar dayanır. M.Ö. 776'da ilk olimpiyat oyunlarında atletlere minik cheesecake'ler verilirmiş. Roma İmparatorluğu'nun Yunanistan'ı işgaliyle beraber, tatlının tarifi de Romalılar'a geçmiş. Buradan da tüm Avrupa'ya yayılma imkanı bulmuş. Tarif, Avrupa'dan Amerika'ya göç eden göçmenlerle Amerika kıtasına taşınmış. Günümüzde ise cheesecake tarifleri ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Cheesecake'ler; yapımında kullanılan malzemelere ve üzerine dökülen soslara göre çeşitlilik gösteriyor ama değiştirilemeyecek tek bir malzemesi var; o da peynir. Bununla birlikte ülkelere göre peynirler de değişebiliyor. New York stilinde genelde krem peynir, özellikle de Philadelphia marka peynir kullanılırken; İtalyan stilinde daha çok ricotta peyniri kullanılıyor. Almanlar ise quark peynirini tercih ediyorlar.



SAN SEBASTIAN CHEESECAKE



MALZEMELER



5 adet yumurta

600 gr. labne peyniri

400 gr. krema

1.5 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı un



YAPILIŞI: Büyük bir kapta önce yumurtaları köpürene kadar çırpıyoruz. Peyniri ekleyip iç içe geçene kadar çırpıyoruz. Şekeri ilave ediyoruz, şekerler eriyene kadar çırpıyoruz. Kremayı, ardından da unu ekliyoruz. Tüm karışımı pürüzsüz olana kadar çırpıyoruz. Yuvarlak bir fırın kabını tereyağ ile yağlıyoruz. Dilerseniz fırın kağıdı koyup üzerini de yağlayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 50-60 dakika pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Cheesecake'in üzeri, siyah olmamak kaydıyla hafif yanık bir renkte ise fırından alınabilir. Fırından çıkarıldıktan sonra servis etmeden önce en az bir saat cheesecake'in soğumasını bekleyin.