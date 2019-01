Herkese merhabalar. Yine bir cuma akşamı eve misafir gelecek, ekonomik bütçelerle havalı bir sofra nasıl hazırlayabilirim sorunsalı; sanki tüm sofistike davet sofraları pahalı malzemelerle hazırlanmak zorundaymış gibi. Misafir gelmeden önce hepimizi bir panik alır. Esasen panik olmaya hiç gerek yok. Kilerimizde bulunan en basit malzemeler ile şahane lezzetler üretebiliriz. Bizim humus hangi ara şık bir davet sofrasının başlangıcı olabilir dediğinizi duyar gibiyim, ancak bu çorbayı kime ikram ettiysem hep övgü aldım. Kimi zaman kremalı denedim, kimi zaman da içine minik sucuk ya da pastırma doğradığım haliyle salçalı olarak pişirdim. Hepsi de süper oldu. Bugün size soğan ile kavurduğum en sade halini paylaştım, bu haliyle bile içtikçe içesiniz gelecek. Hatta margarinle kavurduğunuz unu üzerine dökerseniz çorbayı içerken ağzınıza kavrulmuş un tadı gelecektir. Bildiğimiz patates püresini ya da patlıcan beğendiyi neden başka malzemelerle hazırlamayalım diye düşünerek, bugün patates püresine pancar ilave ettim. Baklava, yufkadan da olsa, el açması da olsa, Laz böreği de olsa, içi bademli muhallebi dolgulu da olsa her sofrada baştacı edilebilecek bir Türk tatlısı. 5 dakika hazırlanması, 20 dakika fırınlanmasıyla evdeki malzemelerle alın size pratik baklava. Mutlu sofralarda görüşmek üzere...



NOHUT ÇORBASI



MALZEMELER



2 su bardağı nohut

2 adet orta boy kuru soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

12 su bardağı et suyu

1 çay bardağı un

Tuz



YAPILIŞI:

Nohutları haşlıyoruz. Soğanları minik minik doğruyoruz. Tereyağını eritiyoruz çok az ayçiçek yağı ilave ediyoruz. Soğanları kavuruyoruz. Haşlanmış nohutları ekliyoruz. Bir kaç dakika çevirdikten sonra et suyu ve tuz katıyoruz. Yaklaşık yarım saat pişiriyoruz. Blenderden geçiriyoruz.



PÜF NOKTASI

İsterseniz kıvamını aldıktan hemen sonra krema ilavesi yapabilirsiniz.



PRATİK BAKLAVA



MALZEMELER



10 adet milföy

1 kase ceviz

1 çay kaşığı tarçın



ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

4 damla limon suyu



YAPILIŞI:

Ceviz içini mümkün olduğu kadar inci kırıp tarçınla karıştırıyoruz. Oda sıcaklığından bir tık daha soğuk olan milföyün arasına ceviz içini serpip rulo halinde sarıyoruz ve dilim dili kesiyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında rengi değişene kadar pişiriyoruz. ŞERBET IÇIN: Şeker ve suyu kaynatıyoruz. Ocaktan indirmeye yakın limon suyu damlatıyoruz. Şerbeti soğutuyoruz. Milföy baklavaları çıtır çıtır pişince ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz ve şerbet ile buluşturuyoruz.



PÜF NOKTASI

Arzu ederseniz, milföy baklavaları üçgen üçgen kapatabilir, üzerlerine de fırınlamadan önce yumurta sarısı sürebilirsiniz.



PANCAR PÜRESİ VE IZGARA TAVUK



MALZEMELER



PATATES PÜRESİ İÇİN

4 patates

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

2 adet haşlanmış pancar

Tuz



KEKİKLİ TAVUK BONFİLE İÇİN

4 adet kemiksiz tavuk bonfile

1 Yemek kaşığı kekik

Zeytinyağı

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı süt

Tuz



YAPILIŞI:

Patatesleri haşlayıp rendeliyoruz. Haşlanmış pancarı da rendeliyoruz. Diğer malzemeler ile karıştırıp, hepsini eziyoruz. Tavuğu marine etmek için; bütün malzemeyi karıştırıp tavukları en az iki saat sosu içinde dinlendiriyoruz. Ardından çıkartıp ızgarada pişiriyoruz. Pancarlı patates püresi yatağında servis ediyoruz.