Anneler sıkı durun, şimdi sizinle paylaşacağım tarif ilginizi çekecek ve büyük oranda hepinizin yüreğine su serpecek.

Çocukların çok sevdiği ketçap evde yapılabilir, hem de en lezzetli formuyla. Tahmin edebiliyorum, çoğunuz çocuğunuz ketçap yemek istediğinde katkı maddesinden ötürü vermek istemiyorsunuz. Haklısınız.

Peki o zaman evde kendimiz yapalım diye düşünerek yabancı bloglardan çokça reçeteler tercüme ettim ve en sonunda en güzel olanı seçtim. Deneyin bakalım beğenecek misiniz?

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...



EV YAPIMI PATATES CİPSİ



MALZEMELER

2 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz



YAPILIŞI: Patateslerin kabuklarını soyuyoruz ve mümkün olduğunca ince dilimliyoruz. Nişastasının çıkması için suyun içinde bekletiyoruz. Bu işlemi iki kere tekrarlarsak daha çıtır oluyorlar. Patatesleri çıkartıp kuruluyoruz. Bir kasede sıvı yağ tuz ve kırmızı toz biberi karıştırıyoruz. Patatesleri önlü arkalı bu karışıma buluyoruz. Önceden ıstttığımız 170 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırının kapağını açıyoruz, patatesleri tek tek ters çevirip tekrar fırınlıyoruz. Çıtır çıtır olunca patates cipsimiz hazır olmuş demektir.



EV YAPIMI KETÇAP



MALZEMELER

2 kg. domates

1 adet kırmızı soğan

3 diş sarımsak

4 adet kereviz sapı

1/2 çay bardağı elma sirkesi

1/2 çay bardağı esmer şeker

3 yemek kaşığı nişasta

3 tatlı kaşığı tuz



YAPILIŞI: Rendelenmiş domatesleri, kırmızı soğanı, sarımsağı, kereviz saplarını blendardan çekin. Tuz, şeker ve sirke ile kaynatıyoruz. Yarı yarıya kaynadığını anladıktan sonra ayrı bir kapta bir miktar su ile nişastayı ezin ve ilave edin. Nişasta kokusu çıkana kadar kaynatın, cam kavanozlara koyup ağzını kapatıp ters çevirin.



PÜF NOKTASI 1

Ketçabınızı acılı isterseniz içerisine üç-dört adet sivri biber ilave edin.



PÜF NOKTASI 2

Çok meşhur bir ketçap markası var, ona benzetmek istediğimde ketçabıma şu baharatları ekliyorum: 1/4 çay kaşığı toz karanfil, 1/2 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz hardal, 1/2 çay kaşığı karabiber.



SOSİSLİ SANDVİÇ



MALZEMELER

2 adet sade soda

4 adet hindi veya dana uzun sosis

4 adet uzun sandviç ekmeği

2 adet orta boy Alman tipi turşu

Mayonez

Hardal

Ketçap



YAPILIŞI: Sodaları derin bir tavaya döküyoruz ve kaynatıyoruz. Kaynayınca sosisleri sodanın içine atıyoruz. Yaklaşık 4-5 dakika haşlıyoruz. Üzerlerine uzunlamasına birer çizik attıktan sonra tost makinasına veya ızgaraya atıyoruz ve kızartıyoruz. Ekmeklere isteğe göre mayonez, ketçap ve hardal sürüyoruz. Jülyen şeklinde kestiğimiz turşuları ekmeklere ekleyip üzerine sosis koyuyoruz.