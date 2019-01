Bugün İdilika'nın mutfağında rengarek boyalarla oynadık. Elimize yüzüme bulaştırdığımız zamanlar olsa bile çok eğlendiğimizi söyleyebilirim. Madem çocuklar sömestir tatilindeler, o halde mutfakta onların mutlu olacağı bir aktivite olsun istedim. Böyle rengarenk kekler, esasen yabancı pasta mutfaklarında sıkça karşımıza çıkıyor, ancak ülkemizde son senelerde popüler olmaya başladı. Çoğu anne belki 'Ben çocuğuma gıda boyası yedirmek istemiyorum' diyebilir. Esasen hiçbir sakıncası yok çünkü içine koyduğumuz gıda boyası, yarım çay kaşığı kadar bile değil. Ayrıca kek hamurunun renkli olması, kekleri renkli kremalarla süsleme işi birçok çocuk için eğlenceli oluyor. Aranızda çocuğuna yine de renkli gıda boyaları yedirmek istemeyen anneler varsa, o halde doğal yollardan pekala rengarenk kekler elde eldebilirler. Ispanak püresinden yeşil, yaban mersini ilavesiyle mor, pancar püresi ile pembe, portakal, limon şurubu ile sarı gibi birçok alternatif var, tabii zaman ve sabrınız var ise. Çocuklarınızın epey zamanını alacak bu aktiviteyi mutlaka deneyin. Gökkuşağı tadında, rengarenk günler..



RENGARENK MUFFİN



MALZEMELER



4 adet yumurta

1.5 su bardağı tozşeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı soda

4 yemek kaşığı yoğurt

250 gr eritilmiş margarin

2.5 su bardağı un

Gıda boyaları



YAPILIŞI:

Yumurtaları çırpıyoruz. İçine vanilya, toz şeker katıp çırpmaya devam ediyoruz. Margarin, yoğurt, soda ilave edip çırpıyoruz. Elenmiş un ve kabartma tozunu da ilave edip karıştırıyoruz ve kaselere paylaştırıyoruz. Her bir kasenin içine farlı bir renkte gıda boyası ekliyoruz ve renkli hale getiriyoruz. Ardından muffin kalıbı ya da yağlı kağıtlara her birinden birer kaşık alarak harcı sırasıyla rengarenk olacak şekilde döküyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Üzerini frosting krema ile süslüyoruz.



GÖKKUŞAĞI KREP



MALZEMELER



2 su bardağı un

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tuz

Az miktar şeker

Renkli gıda boyaları



YAPILIŞI:

Yumurta, un, süt, yağ, tuz ve şekeri çırpıyoruz. Elde ettiğimiz krep hamurunu, farklı renkler için eşit kaselere boşaltıyoruz. Her birinin içerisine farklı renk boya ekleyip karıştırıyoruz. Krep tavasını yağlıyoruz ve ısıtıyoruz. Birer kepçe her birinden sırasıyla tavaya döküp arkalı önlü pişiriyoruz. Krep katlarını istersek çikolata kremasıyla, istersek hazırladığımız krema , istersek de labne sürerek kat kat pasta şeklinde servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI KREPLER İÇİN

Krepleri pişirirken göz göz olduğunu görür görmez çevirmeye hazır olduğunu anlamalıyız. Renklerini çok kaybetmemesi için fazla pişirmemeliyiz.



FROSTING KREMA



MALZEMELER



500 gr. pudra şekeri

250 gr. tereyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

1 paket vanilya



YAPILIŞI:

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ve pudra şekerinin yarısını krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Kalan pudra şekerini limon kabuklarıyla ovuyoruz ve diğer karışıma ilave ediyoruz. Ardından süt, vanilya ve limon suyu ekliyoruz ve hazırladığımız kremayı sıkma torbasına dolduruyoruz. Gökkuşağı muffinlerimizin üzerine istediğimiz şekilde sıkıyoruz ve pasta süsleriyle süslüyoruz.