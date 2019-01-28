İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uygun bütçeli davet sofrası hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün çok severek yaptığım pratik bir portakallı tavuk hazırladım, yanında ise bol acılı bir spagetti, en son olarak da tarçınlı hafif bir tatlı.



SOFRA EKONOMİSİ

Yemek faturalarınızdan tasarruf ederken, ailenize ucuz ama lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olacak birçok yol var aslında. Uygun bütçeli sofralar hazırlamak; öncelikle artan yemeklerden faydalanmak, öğünleri planlamak ve akıllı alışveriş yapmaktan geçiyor. Hem fazla masraf etmemek, hem de şahane yemekler hazırlamak için birkaç püf noktası takip etmemiz yeterli olacaktır. Öncelikle kullanacağımız meyve ve sebzeleri mevsiminde alıp dondurucumuzda saklayıp ömürlerini uzatabiliriz. Yemekleri sunarken porsiyon büyüklüğünü hesaplayarak da ekonomi yapabiliriz. Daha önceki yazılarımda birçok kez artan yemekleri değerlendirme örnekleri sunmuştum sizlere... Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ACILI SPAGETTİ MALZEMELER



1 paket spagetti

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 avuç kuru Arnavut biberi



YAPILIŞI:

Soğanı, sarımsağı ve Arnavut biberlerini minik minik doğrayıp soteliyoruz. Rendelenmiş domatesi ilave edip pişiriyoruz. Acı biber sosunu da ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Spagettileri haşlıyoruz ve sosla buluşturup servis ediyoruz.



LİMONLU TAVUK



MALZEMELER



10 adet kemikli tavuk kalça

4 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı şeker

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet limonun suyu

1 adet dilimlenmiş portakal

1 adet portakalın suyu

1 adet kuru soğan

1/2 tatlı kaşığı paprika

1 yemek kaşığı tavuk baharatı

1 tatlı kaşığı soğan tozu

1/4 tatlı kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 yemek kaşığı doğranmış taze biberiye

1 tutam deniz tuzu

1 tutam taze çekilmiş karabiber



YAPILIŞI:

Fırını 200 dereceye getiriyoruz. Ufak bir kasede zeytinyağını, rendelenmiş sarımsağı, şekeri, soğan tozunu, limon suyunu, portakal suyunu, tavuk baharatını, paprikayı, acı pul biberi, tuzu ve karabiberi karıştırıyoruz. Tavuk kalçalarını fırın kabına alıp üzerine hazırladığımız zeytinyağlı sosu döküp karıştırıyoruz. Dilim halinde kesilmiş limon, portakal ve soğan halkalarını aralı olarak yerleştiriyoruz. Biberiye, kekik, tuz ve karabiber ekleyip üzerini örtmeden bir saat pişiriyoruz.



TARÇINLI KUP



MALZEMELER



3.5 su bardağı süt

1 Türk kahvesi fincanı un

2 Türk kahvesi fincanı şeker

1 yemek kaşığı tarçın



YAPILIŞI:

Süt, un ve şekeri kaynatıyoruz. Ocaktan alıp tarçını ilave ediyoruz. Mikserle 15 dakika aynı yöne çırpıyoruz. Kaselere paylaştırıp soğutuyoruz.



PÜF NOKTASI

Köpük köpük mus kıvamına gelene kadar çırparsanız kıvamı daha güzel olur.