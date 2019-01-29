Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda çok sevdiğim bir tatlı çeşidi var: Kemalpaşa tatlısı. İster üzerine tahin gezdirin, isterseniz kaymakla servis edin. Bu tatlıya kimse hayır diyemeyecek.



TARİFİ HİÇBİR YERDE YOK

Bugün size kemalpaşa tatlısı ile bir muhallebi hazırladım. Aslında orijinal adıyla Mustafakemalpaşa peynir tatlısı demeliyiz çünkü bu tatlı, adını Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesinden almıştır. 1950'li yıllardan beri üretimi devam eden tatlı, özel bir peynirle yapılmaktadır. Aslında evlerde yapımının zor olmasının sebebi de budur. İçinde peynir olduğu için raf ömrü kısalmaktadır. İlçede kemalpaşa tatlısı; taze peynirle yapılmakta ve satılmakta, hazır paketler için iki kez fırınlanarak kavrulmaktadır. Bu tatlının hamurunun tarifini internette e görebilirsiniz. Bunların hiçbiri gerçek tarifi yansıtmaz çünkü bu tatlının peyniri özel üretilen bir peynirdir.



KEMALPAŞALI TATLI



MALZEMELER



1 paket kemalpaşa tatlısı

5 su bardağı su

4 su bardağı toz şeker



MUHALLEBİSİ İÇİN:

5 su bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası

2 tepeleme yemek kaşığı un

7 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 paket vanilya



YAPILIŞI:

Öncelikle şerbeti hazırlayıp içine Kemalpaşa tatlılarını atıyoruz, üzerinde yazan dakika boyunca pişiriyoruz. Soğuyan kemalpaşaları bir borcama diziyoruz. Muhallebisi için; vanilya haricindeki malzemelerin tamamını tencereye koyup karıştırıyoruz. Muhallebi koyulaşınca altını kapatıp vanilya ekliyoruz. Hazırladığımız muhallebiyi kemalpaşaların üzerine döküp buzdolabında soğutuyoruz ve dilimleyerek servis ediyoruz.



EVDE YAPILABİLİR Mİ?

Aynısı olmasa bile çok yakın bir lezzet evde yapılabilir. İki bardak un, iki adet yumurta, beş yemek kaşığı margarin, şekerli vanilin, yarım çay kaşığı kabartma tozunu karıştırarak bir hamur elde ediyoruz. Yoğurduğumuz hamurlardan küçük parçalar alarak şekil verirken elimizi az miktarda unlamak, hamuru parmaklarımıza yapışmadan yuvarlamamıza yardımcı olacaktır. Hazırladığımız hamur parçalarını önceden ısıtılmış 180 derece sıcaklıktaki fırında, 20 dakika pişiriyoruz. İki bardak suya iki bardak şeker olacak şekilde hazırlıyoruz. Limonun kabuğu ve suyunu da ekleyip kaynatıyoruz. Şerbetin içerisine fırından çıkan hamurları teker teker bıraktıktan sonra her tarafının şerbeti iyice çekmesi sağlıyoruz.