İnce belli bardakta içilmesi bir başka olan, sıcacık, halis muhlis bir Türk lezzetidir çay. Lezzetli bir çay içmek için ilk dikkat etmemiz gereken şey, şüphesiz çay seçimidir.

Damak tadımıza uygun olan çayı bulup doğru tekniklerle demlemek gerekir.

Çay, yalnızca demlenip içilecek bir içecek değildir, kurabiyelerde, keklerde de kullanılabilir.

Bugün size, çayın aromasını alabileceğimiz farklı lezzetler hazırladım.

Bakalım beğenecek misiniz...



ÇAYLI CEVİZLİ KEK



YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri, mikserle 3 dakika çırpıyoruz. Yağ, çay ve cevizleri ekleyerek karıştırıyoruz. Kabartma tozu ve vanilyayı eliyoruz. Unla birlikte ekleyerek yumuşak kıvamlı kek hamuru elde ediyoruz. Hamuru, yağlanmış kek kalıbına döküyoruz, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



MALZEMELER



3 adet yumurta

1.5 su bardağı şeker

1 su bardağı demlenmiş çay

1 su bardağı sıvı yağ

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı kırık ceviz



SÜTLÜ ÇAY



MALZEMELER



1 su bardağı sıcak süt

Yarım su bardağı sıcak çay demi

3–4 tane kakule (isteğe bağlı)

Şeker (damak tadınıza kalmış)

Bir çimdik tuz (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı



YAPILIŞI: Hazır sıcak çayınız varsa, sadece bir bardak sütü cezvede tam kaynamaya başlayınca ateşten alıyoruz, sonra içine yarım su bardağı sıcak çay demini döküyoruz. Şeker ya da tuz katarak afiyetle içiyoruz.



ÇAYLI-KAHVELİ KURABİYE



MALZEMELER



1 paket margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (sarısı içine)

1 çorba kaşığı kuru çay

2 çorba kaşığı granül kahve

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un



YAPILIŞI: Oda sıcaklığındaki margarini, şekeri, sıvı yağı ve yumurta sarısını karıştırıyoruz. Çay, kahve ve vanilyayı ilave ediyoruz. Azar azar un ilave edip yoğuruyoruz. En son kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hazır olan hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. İstersek, önce yumurta akına, sonra fındığa bulayıp yağlanmış tepsiye diziyoruz. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz



TAVŞAN KANI ÇAYIN PÜF NOKTALARI



Çayı demliğe almadan bir kez yıkamanız, çayın tozundan arınmasını sağlar.

Çayın tamamen suyun dibine çökmesi, tadının daha yoğun olması için önemlidir. Bu nedenle demlikteki çayı karıştırın ve yüzeydeki çayları suyun dibine doğru itin veya hızlı demlenmesi için bir bardağa çayı döküp tekrar boşaltın.

Suyunuz kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve 15 dakika kadar bekleyin. Eğer demlenme süresini çok uzatırsanız, çayın tadı acılaşmaya başlar. Ayarı kaçırmayın.

Ecevit usulü çay olarak bilinen soğuk su ile çay demleme yöntemi de bambaşka bir lezzet sunuyor.