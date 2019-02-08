Hepinize iyi haftalar.

Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda paça çorbası var. Ben oldum olası bir işkembeciye gittiğim zaman paça suyundan sipariş ederim.

Sarımsaklı sirkeli o karışım çok hoşuma gider ancak bir türlü içindeki parçaları yemeye alışamadım.

Paça çorbasının ne olduğunu açıklayayım... Paça çorbası, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ayaklarının temizlenerek bir araya getirildiği çorbalarımızdan biridir. Şifa kaynağı olan bu çorbanın yağ oranı oldukça yüksektir. Epey kalorili olan paça çorbasının kolesterol değeri çok yüksektir.

Bugünlük benden bu kadar.

Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile... Hepinize şimdiden afiyet olsun.



PAÇA ÇORBASI



YAPILIŞI: Kuzu ayaklarını yıkıyoruz. Büyük bir kabın içine su doldurup içine sirke ekliyoruz ve ayakları suya koyuyoruz. Ayakları, sirkeli suda iki saat bekletip sudan çıkarıyoruz ve kaynatacağımız tencereye alıyoruz. Dövülmüş sarımsak, sirke ve tane karabiber ekleyip kaynatıyoruz. Etler iyice pişip kemikten tutup salladığınızda kemiklerden ayrılıp dökülecek kıvama gelene kadar üç-dört saat kaynatıyoruz. Gerekirse ara sıra kaynar su ekliyoruz. Bir kaseye yumurta sarılarını koyup limon suyunu ekliyoruz ve çırpıyoruz. İki çorba kaşığı unu ekleyip homojen hale gelene kadar çırpmaya devam ediyoruz. Terbiyeniz koyu olduysa biraz ekleyerek inceltebilirsiniz. Terbiyenin kesilmemesi için ayakları, haşlama suyundan kepçe ile alıp terbiyeye çırparak ekliyoruz ve terbiye ile çorbanın ısı dengesini sağlıyoruz. Terbiyeyi çorbaya karıştırarak ekliyoruz. Biberli tereyağı ve sarımsaklı sirke ile servis yapıyoruz.



MALZEMELER



6-8 adet temizlenmiş kuzu ayak

2-3 diş sarımsak

3 çorba kaşığı sirke

Tane karabiber

2 yumurtanın sarısı

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı beyaz un