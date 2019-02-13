Sevgililer Günü, etkilerini göstermeye başladı.

Aşk temalı kurabiyeler, çikolatalar, pastalar yapılıyor, bir hediye telaşıdır almış başını gidiyor.

Oldum olası özel günlere soğuk bakan ben, sevgilim olduğu zaman bana sırf o güne özel davranmasından hoşnut olmuyorum.

Yani sevgilimin bana kucağında kocaman bir kalp taşıyan ayıcık hediye etmesine gerek yok.

Çok klişe olacak belki ama sadece sevgiyi ifade etmek için ayrıca bir gün belirlenmesine gerek olmadığını düşünüyorum.

Bence işin akışını bozuyor.

Tıpkı yılbaşı öncesi olduğu gibi böyle ruhu olan günlerin arifesinde mutfağa girmeyi, belli bir konsept eşliğinde yemekler hazırlamayı ve onları süslemeyi seviyorum.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün özel günlerimin vazgeçilmezi yeşil pirzola ve çıtır pilav var. Çiçekli pasta da yapımı çok kolay olan ancak minik bir süsleme hilesi ile kocaman bir davet pastasına dönüşebilen bir pasta. Fonda en romantik aşk şarkıları çalarken ben de tekrar tekrar diyorum ki; yol yakınken herkes sevdiğine sevdiğini söylesin.

Aşkla kalın, sevgiler...



KESTANE BEĞENDİ YATAĞINDA YEŞİL PİRZOLA



MALZEMELER

KESTANE BEĞENDİ İÇİN MALZEMELER:

1 kg. kestane

1 su bardağı süt

1 çay bardağı et suyu veya bulyon

1 çay kaşığı kişniş tozu

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber



ÇITIR YEŞİL PİRZOLA İÇİN



MALZEMELER:

500 gr. kuzu pirzola



BULAMAK İÇİN:

1 kase ekmek kırıntısı

1 bağ maydanoz

1 bağ dereotu

1 diş sarımsak rendesi

3 yemek kaşığı hardal



YAPILIŞI: Kestaneler haşlayıp kabuklarını soyuyoruz. Süt ve et suyunu azar azar ekleyerek blenderdan geçiriyoruz. Baharatları ekleyip karıştırıyoruz. Pirzolaları teflon tavada kızartıyoruz. Üzerlerine hardal sürüyoruz. Maydanoz, sarımsak, dereotu ve ekmek kırıntısını rondoda çekiyoruz. Biraz zeytinyağı ile bulamaç haline getirip pirzolaları buluyoruz. Pirzolaları, kestane beğendi üzerinde servis ediyoruz.



RENKLİ PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 su bardağı kaynar su

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı tel şehriye

50'şer gram iç fıstık ve iç badem



YAPILIŞI: İki su bardağı pirinci, ayçiçek yağında kavruup üzerine kaynar su ve tuzu ekleyerek pilavı pişiriyoruz. Tereyağında kavrulmuş çıtır şehriye, iç fıstık ve bademleri üzerine döküp servis ediyoruz.



FRAMBUAZLI ÇİÇEKLİ PASTA



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1.5 su bardağı un

Yarım çay bardağı su



KREMASI İÇİN:

2.5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Krem şanti

1 paket beyaz çikolata

Çiçekler



YAPILIŞI: Bir kabın içine yumurtaları kırıyoruz. Üzerine şekeri ekleyip mikserle karıştırıyoruz. Üstüne 1.5 su bardağı un, vanilya, kabartma tozu ve yarım çay bardağı ılık su ilave edip tekrar çırpıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kek harcını, yağlı kağıt serilmiş çemberli kalıba döküyoruz. 175 derecede ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Bu arada; bir tencerenin içine süt, şeker, nişasta, vanilya ve un koyup karıştırarak kremayı pişiriyoruz. Pişmiş olan keki fırından çıkardıktan sonra çemberi ve yağlı kağıdı çıkarıyoruz. Keki üç parçaya bölüyoruz. Servis edeceğimiz ayaklı bir tabağa kekin bir parçasını koyup üzerine krema sürüyoruz. Diğer keki üzerine kapatıyoruz, krema sürüp kalan keki üzerine koyuyoruz. En son kalan kremayı üzerine döküp krem şanti ile kaplıyoruz. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritip pastanın etrafından döküyoruz. Çiçekleri pastanın üzerine yerleştiriyoruz ya da gülleri tek tek pastanın üzerine batırıyoruz.