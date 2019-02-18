Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Akdeniz bölgesinde tarih öncesinden beri yetişen bir bitki türü olan kimyonu inceliyorum.

Kimyon; Fas, Mısır ve Suriye'nin yanı sıra Hindistan, Meksika, Kuzey Amerika ve Şili'de yetiştirilmektedir.

Sebzelerde, sakatat, et yemekleri ve içeceklerde kullanılır. Spesifik olarak, Fas ve Ortadoğu ülkelerinde tavuk, keçi eti ve uykuluk terbiyesinde kullanılır. Hindistan'da ise baharat olarak kullanılmasının yanı sıra, sindirimi kolaylaştırmak için çay gibi demlenir.



TARİHİ OLDUKÇA ESKİ

Şu anda en fazla kimyon kullanan ülke mutfakları arasında Hindistan, Fas ve Mesika geliyor.

Ancak, milattan önceki dönemde kimyonu en fazla Yunanlılar ve Romalılar kullanmış.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tradresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



YOĞURT SOSLU KİMYONLU TAVUK



YAPILIŞI: Sos malzemelerini bir kapta karıştırarak hazırlıyoruz. İstediğimiz çeşit tavuğu sosun içinde bulayıp borcama diziyoruz. Üzerine iri iri doğradığımız patatesleri ve dilimlere ayırdığımız domates ve biberleri diziyoruz. 200 derece fırında tavuklar kızarana kadar pişiriyoruz.



MALZEMELER



1 kg. tavuk

2 adet patates

2 adet domates

3 adet yeşil biber



SOSU İÇİN

2-3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı salça

1 adet rendelenmiş soğanın suyu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Kimyon



KİMYONLU PİLAV



MALZEMELER



1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı kimyon

1.5 adet et veya tavuk bulyon

Tuz

Sıvı yağ

2 su bardağı su

Yarın demet ince doğranmış maydanoz



YAPILIŞI: Pirinçleri yıkıyoruz. Sıvı yağı tavaya alıyoruz. Pirinçleri kızaran sıvı yağa ekleyip biraz kavuruyoruz. Kimyonu, tuzu ekliyoruz ve bir-iki kere daha karıştırıyoruz. Suyunu ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Pişince içine doğranmış maydanoz ekleyip karıştırıp servis ediyoruz.



KİMYONLU NOHUT SALATASI



MALZEMELER



1 kase haşlanmış nohut

Yarım demet maydanoz

6 adet kornişon turşu

1 adet közlenmiş biber

1 adet sivri biber

2 adet yeşil soğan

1 adet küçük boy kırmızı soğan

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sumak

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Zeytinyağı

Limon



YAPILIŞI: Bir kase haşlanmış nohutu bir kaba alıyoruz. Üzerine doğranmış halde bir adet közlenmiş biber, iki adet yeşil soğan, yarım demet maydanoz, bir adet sivri biber, altı adet kornişon turşu, bir adet küçük boy kırmızı soğan ekleyerek karıştırıyoruz. Üzerine; bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı sumak, bir yemek kaşığı nar ekşisi, arzu ettiğiniz kadar limon, zeytinyağı ve tuz ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıp tabağa alarak servis ediyoruz.