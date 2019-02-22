Zeytin, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biridir.

Günümüzde taze zeytin çoğu semt pazarında ve hatta çoğu büyük marketlerde satılıyor. Ağaçtan topladığınız, yahut satın aldığınız taze zeytinlerle gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz, katkı maddesi kullanılmamış, temiz, sağlıklı zeytinler kurabilirsiniz.

Böylece yıl boyunca yiyeceğiniz çok sağlıklı, lezzetli ve katkısız zeytinleriniz olur ve güven içinde tüketirsiniz.

Pazarlarımızda yeni toplanmış zeytinler görülmeye başladığı zaman yapmanız için, size evde zeytin yapmayı anlatıyorum.

Bugünlük benden bu kadar. Bana dilediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



ZEYTİNLİ EKMEK

YAPILIŞI: Öncelikle sütümüzü ılıtıp içine maya ve şekerimizi ekleyip karıştırıyoruz. Beş dakika kadar bekleyip içine unu ve tuzu ilave edip karıştırıyoruz. Daha sonra ılık suyumuzu azar azar ilave edip hafif ele yapışacak bir hamur elde ediyoruz. Üzerini kapatıp ılık bir ortamda mayalanmasını bekliyoruz. Tezgahı yağlayıp mayalanan hamurumuzu elimize yağ sürerek açıyoruz. Daha sonra zeytinimizi eşit şekilde üzerine yayıyoruz ve rulo haline getiriyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra çörek otu ya da susam serperek önceden ısıttığımız 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



MALZEMELER



5 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket yaş maya ya da küçük paket kuru maya

Ilık su

İÇİ İÇİN:

250 gr. zeytin



ÜZERİNE SÜRMEK İÇİN:

1 yumurta sarısı

Susam ya da çörek otu

Hamuru açmak için sıvı yağ



YEŞİL ZEYTİN PİYAZI



YAPILIŞI: Zeytini, fazla tuzunun gitmesi için bir gece önce suya koyuyoruz. Derin bir kaba sıvı malzemeleri koyup iyice karıştırıyoruz. Biber, sumak ve cevizi katıyoruz. İyice karışınca zeytini ve maydanozu ilave edip harmanlayarak servis ediyoruz.



MALZEMELER



1 kase yeşil zeytin

Biraz maydanoz

Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı

Yarım limon suyu

Toz sumak

1 tatlı kaşığı pul biber

Bir avuç kıyılmış ceviz içi



EVDE ZEYTİN NASIL YAPILIR



MALZEMELER



1 kg. yeni toplanmış zeytin

4 yemek kaşığı kaya tuzu



YAPILIŞI: Öncelikle pazardan aldığımız zeytinleri yıkayıp ister pet şişe, ister cam bir kavanozu, bir kat zeytin koyup, biraz kaya tuzu serperek dolduruyoruz.

Her gün ağzını açıp havasını alıyoruz ve çalkalıyoruz.

Bir kilo zeytin için dört yemek kaşığı kaya tuzu ölçüsü yeterli oluyor.

İstediğiniz kadar zeytin alıp bu ölçüye göre hazırlayabilirsiniz.

Zeytin yenilecek kıvama geldiğinde yıkayıp cam kavanozlara koyuyoruz.

Üzerine zeytinyağı- limon karışımı ilave edilerek tercihen buzdolabına kaldırıyoruz.

Zeytinimizin acısı gittikten sonra, yani yenilebilecek kıvama geldiği zaman, cam kavanozlara koyuyoruz.

Bir litre suya bir yemek kaşığı limon tuzu, dört yemek kaşığı kaya tuzunu zeytinlerimizi tatlandırması için hazırlayabiliriz.