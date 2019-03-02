İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; enfes aroması ve kokusuyla, bana her daim memleketimi hatırlatan, karşı kıyımız Sakız Adası'nı özleten ve sakız ağaçları ile ünlü, çocukluğumun geçtiği Alaçatı'ya götüren sakızı ele almak istedim.



NEDİR BU DAMLA SAKIZI?

Damla sakızı diye satılan bu efsanevi lezzet, esasen sakız ağacından elde edilen ve birçok alanda kullanılan bir reçine türüdür. Sıvı halde toplanan sakızların, güneşte kurutularak sert bir yapıya dönüşmesi ve saydam bir renk alması sebebiyle sakız, mutfaklarımıza küçük yumru kristaller olarak girmiştir. Sadece tatlılarda, kek ve kurabiyelerde değil, birçok et ve balık yemeklerinde dahi damla sakızının o efsanevi aromasına kapılıp gitmişizdir.



SAKIZIN EŞSİZ FAYDALARI

Öncelikle ağız içinde oluşan bakterileri temizleme özelliği olduğu için diş sağlığı için çok önemlidir. Hazımsızlık problemine yardımcı olur ve rahatlatır. Sindirim sistemi hastalıkları için son derece faydalıdır. Bazı ilaçların yapımında ana malzemedir. Bugün sizin için faydaları saymakla bitmeyen sakızlı tarifleri yazdım. Şimdiden hepinize afiyet olsun...



DAMLA SAKIZLI KURABİYE



YAPILIŞI: Damla sakızı ile unu karıştırıyoruz. Diğer tüm malzemeleri ekleyip yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Hazırladığımız hamuru 10 dakika buzlukta bekletiyoruz. Elimizle minik toplar halinde yuvarlayıp bir tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Ilındıktan sonra pudra şekeri serperek servis ediyoruz.



MALZEMELER

250 gr. tereyağı

4 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı buğday nişastası

2.5 su bardağı un

2 kahve fincanı dövülmüş fındık

1 paket vanilya

2 paket kabartma tozu

2 parça dövülmüş damla sakızı

Üzeri için pudra şekeri



PÜF NOKTASI

Tereyağının oda sıcaklığında yumuşamış olması çok önemlidir. Diğer yandan damla sakızını buzlukta biraz dondurup ardından toz şekerle beraber havanda döverseniz daha iyi bir sonuç alırsınız.



ALAÇATI SAKIZ TATLISI



YAPILIŞI: Tereyağı ve unu kavuruyoruz ancak unun renginin dönmemesine dikkat ediyoruz. Ardından sütü ilave ediyoruz. Damla sakızını dövüp şekerle beraber ilave ediyoruz. Göz göz olana kadar pişiriyoruz. Ocağın altını kapadıktan sonra vanilya ilave edip mikser ile 15 dakika aynı yöne çırpıyoruz ve cam bir tepsiye döküp soğutuyoruz. Dilim dilim keserek servis ediyoruz.



MALZEMELER

1 lt. süt

1 su bardağı un

125 gr. tereyağı

2 su bardağı şeker

Nohut büyüklüğünde damla sakızı

1 paket vanilya



SAKIZLI YAHNİ



MALZEMELER

400 gr. kuşbaşı dana eti

350 gr. soyulmuş arpacık soğan

2 adet patates

1 kaşık domates salçası

1 kaşık tereyağı

1 çay kaşığı damla sakızı

1 çay kaşığı kimyon

1/3 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber



YAPILIŞI: Kuşbaşı etleri, kapaklı bir güveçe koyup kendi suyunu salıp çekene kadar orta ateşte pişiriyoruz. Suyunu çekince sıvı yağ ekliyoruz. İçine küp küp doğranmış patates ve soyulmuş arpacık soğanları ilave edip kavuruyoruz. Salça ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Ardından sakızı ve diğer malzemeleri ekleyip üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edip kapağını kapatıyoruz. Patatesler pişince ocaktan alıp servis ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Defne yaprağı ve portakal kabuğu eklerseniz, sakızlı yahni efsanevi bir lezzete ulaşacaktır.