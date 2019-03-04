Bugün evde kendi sirkemizi kendimiz yapıyoruz. Öncelikle doğal sirke mayası nedir onu anlatmak gerekiyor. Evde doğal yöntemlerle sirke yaptığımız zaman sirkenin üzerinde jelimsi çok ince bir tabaka oluşur, işte bu tabaka sirke anası yani doğal sirke mayasıdır. Sirke anası, ilk başta çok ince olur daha sonra kalınlaşarak hem bir tabaka şeklini alır, hem de bulunduğu kabın şeklini alır.

Evde sirke yaptığımız zaman, yaklaşık iki ay sonra sirkeyi tüketmeye hazır hale gelir. Fakat bir ay sonra sirkeyi süzer, altı ay sonra tüketmeye başlarsanız, sirkeniz daha kaliteli hale gelir. Sirke anası ile yapılan sirkede bu süreç, biraz daha hızlanır.

Eğer sizin organik aldığınız sirkenin veya evde yaptığınız sirkenizin içinde sirke anası oluşursa, sakın atmayın; bir kavanoz içerisine alın ve üzerini geçecek kadar sirke ekleyin, bu şekilde sirke anasını saklayabilirsiniz.



ELMA MI, ÜZÜM MÜ?



Elma sirkesi, salatalara lezzet katmanın yanı sıra bakteri üremesini önler, cilt ve vücut bakımında asit dengesini düzenler ve zayıflamaya yardımcı olur. Doğal bir temizlik ürünü olarak da kullanılan elma sirkesinde var olan bazı maddeler pek az besinde bir arada bulunur.

Üzüm sirkesinin ise yeri bazı damaklar için bambaşkadır.

Turşu kurarken, ben şahsen üzüm sirkesi tercih ediyorum. Üzümün aroması turşuya muazzam bir lezzet katıyor.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ÜZÜM SİRKESİ



YAPILIŞI: Üzümler yıkanır ve süzülür. Plastik bir kaba doldurulup üzerine tüm malzeme eklenir. Kabın ağzı, tülbent gibi hava geçiren bir örtüyle kapatılır ve serin bir yerde 20 gün bekletilir. Sonra üzümler iyice sıkılıp posası çıkarılarak suya karıştırılır. Ardından cam şişe veya kavanozlara dökülür. Bu şekilde 2-3 ay kadar bekletilir. Ne kadar eskirse o kadar güzel olur.



MALZEMELER



1 kilo üzüm

3 litre su

1 yemek kaşığı iri bulgur

1 yemek kaşığı nohut

1 dilim ekmek içi

1 yemek kaşığı tuz



EV YAPIMI ELMA SİRKESİ



MALZEMELER



5-6 litrelik cam kavanoz

2 kilo elma

Bir çay kaşığı şeker

Bir çay kaşığı tuz

Birkaç tane nohut ya da bir parça ekmek



YAPILIŞI: Elmalar dörde bölünür, büyükse biraz daha küçük kesilir. Çekirdekli kısımlar çıkarılır. Kavanozun yarısını kaplayana kadar yerleştirilir ve nohut eklenir. Üzerine içme suyu doldurulur. Çıkacak gaz için bir parça boşluk bırakmak gerekir. Bir çay kaşığı şeker ve tuz ekleyip karıştırılır. Kavanozun üzeri tülbentle kapatıp bağlanarak sabitlenir. Mayalanma için karışımın hava alması gerekir. 30–45 gün beklemeye bırakılır. Arada bir tahta kaşıkla karıştırmak faydalı olur. Sirke sinekleri oluşmaya başladığı zaman, elma posası süzülüp atılır. Posayı ayırdıktan sonra sirkeye bir çay kaşığı şeker ve bir çay kaşığı tuz daha eklenip karıştırılır. Kavanoz kapağı kapatılıp serin ve ışık almayan bir yerde saklanır. Bir süre sonra sirkenin üzerinde sirke anası denen maya oluşur. Beyaz, şeffaf halka biçimli maya ve keskin koku sirkenin hazır olduğunu bildirir.