Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi'nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öykülerini anlatan film serisi, gelmiş geçmiş en büyük efsanelerden biri olan 'Hababam Sınıfı'nın yemekhanesinde 'Hafize Ana'nın pişirdiği yemekleri yapıyorum bugün. Keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu öğrenciler, sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğini taşıyor. Hem oldukça basit, hem de geleneksel öğrenci yurdu yemekleri olma özelliği ile nostaljik olan bu yemekler nelermiş bir bakalım...



SALÇALI MAKARNA



YAPILIŞI: Makarnayı dilediğiniz kıvamda sıvı yağlı ve tuzlu kaynar suda haşlıyoruz. Domates salçasını, naneyi, iki tutam tuzu ve iki tutam karabiberi büyükçe ve çukur bir tavada veya tencerede zeytinyağın da iyice kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Haşlanmış makarnadan sosunuza iki-üç kepçe makarna suyu ekliyoruz ve beş dakika öyle pişiriyoruz. Makarnanın suyunu süzüyoruz ve sıcak sosun içine atıyoruz. Makarnayı sos ile iyice karıştırıyoruz



MALZEMELER



1 paket makarna

2 çorba kaşığı kuru nane

2 tatlı kaşığı salça

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Toz karabiber

Sıvı yağ



KURU KAYISI HOŞAFI



MALZEMELER



Orta kase büyüklüğünde kurutulmuş kuru kayısı

1 yemek kaşığı çekirdeksiz üzüm (Yoksa kuş üzümü de atılabilir)

1 su bardağı toz şeker

2-3 adet limon tuzu

1.5 litre su



YAPILIŞI: Orta boy tencere içine suyumuzu döküp üzerine şekeri ve limon tuzunu atıp ve baloncuk çıkana kadar kaynatıyoruz. Kaynayan suya kuş üzümlerini veya çekirdeksiz üzümlerini atıp ardından kayısıları ilave ederek pişirmeye bırakıyoruz. Orta ateşte yaklaşık 20-25 dakika arası zaten kayısıların arası açılacak ve büyücektir. Eğer şeker az gelirse tekrar bir miktar sulandırıp toz şeker ilave edebilirsiniz. Ancak kayısı zaten tatlı bir meyvedir; dolayısıyla şekerle birleşecek ve kayısının kendi tadıyla daha tatlı olacaktır.



TAVUKLU PATATES YEMEĞİ



MALZEMELER



400 gr. tavuk göğüs eti

2 adet büyükçe patates

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir çimdik kekik

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet orta boy soğan

Tuz

2.5 su bardağı su



YAPILIŞI: Tavuk ve patatesleri, küp küp doğruyoruz. Tencereye yağ koyup önce tavukları tencereye alıyoruz, iki-üç dakika kadar karıştırarak kavuruyoruz. Ardından patatesleri ve halka halka doğranmış soğanı ekliyoruz. Üçdört dakika da birlikte kavuruyoruz. Salçaları, kekik ve tuzu ekleyip bir-iki dakika daha kavuruyoruz. Sonra suyu ekleyip kaynayana kadar orta ateşte, ardından kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişirip yemek tabağında servis ediyoruz.