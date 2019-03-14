İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Karagöz ile Hacivat'ın memleketi Bursa'ya konuk oluyoruz. İlk bakışta direkt Osmanlı lezzetlerinin hakim olduğunu gözlemlesem de, Bursa mutfağını biraz inceleyince göçmen etkisini hemen farkettim. Bursa'ya özgü en meşhur sokak lezzetlerini bizzat yerlerinde tadıp değerlendirince de sizlerle paylaşmaman kaçınılmazdı. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



CANTIK



YAPILIŞI: İlk önce yoğurma kabında kuru maya, şeker ve süt alınır ve 10 dakika bekletilir. Köpüren mayaya diğer sıvılar ve en son un eklenir. 45 dakika mayalandırılır. Tüm iç harç malzemeleri karıştırılır ve dolapta dinlenmeye bırakılır. Mayalanan hamurdan dilediğiniz kapta bezeler ayrılır ve bu bezeler daire şeklinde açılır. Açıldıktan sonra tepsiye dizilir, yumurta sarısı sürülür ve iç harç koyulur. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişmeye bırakılır.



MALZEMELER



1 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya

Aldığı kadar un



İÇ HARCI İÇİN;

2 orta boy domates rendelenmiş

2 yeşil biber blenderden geçirilmiş

2 tane soğan blenderden geçirilmiş

1 tatlı kaşığı tuz

400 gr. dana kıyma

2 tane blenderden geçirilmiş kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon



BURSA'NIN NEFİS TAHİNLİ (TAHANLI) PİDESİ



YAPILIŞI: Un yoğurma kabına alınır, ortası havuz gibi açılır. Diğer malzemeler havuza konulur ve yumuşak bir hamur olana kadar yoğrulur. Üzeri streç filmle kapatılır bir saat sıcak bir yerde mayalanmaya bırakılır.Bu arada tahin, toz şeker ve su bir kaba alınır, şekeri eriyene kadar iyice karıştırılır ve kenarda bekletilir. İyice mayalanan hamurun tekrar kısaca yoğurulur ve eşit 9-10 bezeye ayrılır. Her bir beze tezgahın üzerinde yuvarlak açılır ardından ortasına bastırarak inceltip kenarları hafif kalın kalacak şekilde havuz şekli verilir. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alınır. Ortasına tahinli karışımdan 3-4 tatlı kaşığı koyulur ve yayılır. Bezeler bitene kadar tekrarlanır. Her pidenin üzerine şeker serpilir ve kenarlarına yumurta sarısı sürülür. 170 derece fırında kenarları kızarıncaya kadar pişirilir.



MALZEMELER



HAMURU IÇIN:

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığından az instant maya

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1.5 yemek kaşığı şeker

1 adet yumurta (sarısı üzerine)

1 çay kaşığı tuz



ÜZERİ İÇİN:

1 su bardağı tahin

1.5 çay bardağı şeker

1.5 çay bardağı su

Ayırdığınız yumurta sarısı



BURSA'NIN CEVİZLİ LOKUMU



MALZEMELER



1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket (25 gr.) kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un



İÇ HARÇ;

Kırılmış ceviz

1 tatlı kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı susam



ÜZERI İÇIN;

Sıvı yağ

Yumurta sarısı



YAPILIŞI: Hamur için gereken malzemeler yoğrulup mayalanmaya bırakılır. Hamur mayalanınca, sıvı yağ dökülen tezgahta el yardımıyla büyütülür. Tekrar sıvı yağ sürülüp iç harcı üzerine eşit şekilde dökülür. Hamur rulo şeklinde içe doğru kıvırılır. Ucunu tutturmak için yumurta sarısı sürülür. Üç parmak kalınlığında dilimlenip dik bir şekilde tepsiye dizilir. Hazırlanan hamurlar, zerine önce sıvı yağ, daha sonra yumurta sarısı ve en son susam serpilip 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir