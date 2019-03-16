Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, kepek unuyla yapabileceğiniz sağlıklı tariflere yer veriyorum. Günlük hayatımızda hepimizin canı poğaça, kek, krep gibi karbonhidratlı yiyecekler atıştırmak istiyor. Atıştırmalıklarımızı mümkün olduğu kadar hafif geçirmek ise hepimizin hayali. Bugün size tarifini verdiğim kepekli poğaça ve kepekli krep tam da bu ihtiyacınızı karşılamaya yönelik aslında. Hem poğaçaları, hem de krepleri buzlukta saklayıp istediğiniz zaman çıkarabilir, ani karbonhidrat ihtiyacınızı bir tık daha az yağ ve daha az kalori ile atlatabilirsiniz. Bakalım deneyince lezzetlerini de beğenecek misiniz... Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KEPEKLİ KREPLERİN SAKLANMASI

Eğer kepekli krepleri taze olarak tüketemezseniz, benim sürekli yaptığım bir saklama yönteminden bahsedeceğim sizlere. Krepleri bir tabağın üzerine, aralarına streç film koyarak diziyorum. bu şekilde tabakla beraber buzluğa kaldırıyorum. İstediğim zaman bir tanesini üzerinden alıp ya oda sıcaklığında buzunu çözdürüyorum ya da mikrodalga fırında bir dakika bekletiyorum; son derece pratik oluyor.



KEPEKLİ POĞAÇA



MALZEMELER



1 adet yumurta

1 su bardağından iki parmak eksik zeytinyağı

1 su bardağı yoğurt

Aldığı kadar kepekli un

1 paket kabartma tozu

Tuz



İÇİ İÇİN:

1 kase beyaz peynir

Maydanoz

1 adet yumurta beyazı



ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu



YAPILIŞI:

Yumurtayı çırpıyoruz. Zeytinyağını ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Un, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu ekliyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. Streç film ile sarıp dinlendiriyoruz. Peyniri, çatalla ezip kıyılmış maydanozla karıştırıyoruz. Hamurdan küçük bezeler koparıp içine peynir koyup kapatıyoruz. Üzerine yumurta sarısını sürüp çörek otu serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



KEPEKLİ KREP



MALZEMELER



1 su bardağı kepekli un

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Şeker



YAPILIŞI:

Bütün malzemeleri bir kasede karıştırıp çırpıyoruz. Teflon tavayı çok az yağ ile yağlayıp ısıtıyoruz. Krep harcından bir kepçe döküp tavayı sallıyoruz. Kreplerin üzeri göz göz olunca tersini çevirip pişirmeye devam ediyoruz. Tüm harcı bu şekilde pişiriyoruz.