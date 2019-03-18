Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, lezzetini bilen herkesin istisnasız aşık olduğu fakat tadı ustadan ustaya göre değişkenlik gösteren efsanevi tatlı profiterolün yapımını beraber öğreneceğiz.

Öncelikle, profiterolün nereden çıktığına ve hangi aşamalardan geçerek dünyaca sevilen tatlılardan biri olduğuna bakalım...

Tarif, ilk olarak 16'ncı yüzyılda, Fransa Kralı II. Henri'nin eşi Catherine de Medicis'nin emrinde İtalyan pastacı Popelini tarafından ortaya çıkartılır. Fransız tariflerinde, Italyan etkisi çok büyük rol oynamış ve gelişimi hızlandırmıştır. Popelini, hamuru çok da eşit olmayan yuvarlaklar şeklinde pişirip meyve jölesi ile dolduruyordu.

Bazı yazılarda, sonradan bu hamuru kızarttığına dair bilgiler de var. O dönemlerde sıcak sıcak pişen hamur tarifi, 18'inci yüzyılda Fransız pasta ustası Avice tarafından modifiye edilmiş. Ancak tarife son halini verip mükemmeliyete ulaştıran, Avice'in öğrencisi olan Careme'dir.



HAMURUN KIVAMI ÖNEMLİ



Yapımı zor gibi görünse de, önemli olan profiterolün ana malzemesi olan hamurunun kıvamını doğru ayarlamak.

Lezzetli tatlının hamuru, fırında pişirildikten sonra, krema ve çikolata sosu ile birleştirilir. Fırında yaklaşık 40 dakika pişmesi gereken profiterol, çok sertleşmemelidir.

Profiterol hamurunun, dağılmadan ikiye bölünecek yumuşaklıkta olması gerekiyor. Profiterol hamurunun pişmesinin ardında krema ve isteğe göre diğer malzemelerle tatlıyı şık bir görsel şölene çevirmek mümkündür.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



PÜF NOKTASI



Yumurtaların kesilmemesi için; hamur soğuduktan sonra yumurtaları tek tek ekleyin ve hızlıca karıştırın. Hazırladığınız profiterol hamurlarını tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine kabarma payı bırakacak şekilde aralıklı olarak yerleştirin. Hamurların büyüklükleri piştikten sonra farklılık gösterebilir. Kremayı soğuttuktan sonra kullanabilirsiniz.



EV YAPIMI PROFİTEROL



MALZEMELER



1 su bardağı su

1 su bardağı un

125 gr. margarin

3 adet yumurta



KREMASI IÇIN:

2.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1.5 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilya



ÜZERI IÇIN:

80 gr. bitter çikolata

1 paket çiğ krema



YAPILIŞI: İlk olarak profiterolün hamurunu hazırlıyoruz. Küçük bir tencereye bir su bardağı suyu ve margarini koyarak kaynatıyoruz. Daha sonra bir su bardağı unu ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Karışımı iki-üç dakika sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Ocağı kapatarak 10-15 dakika hamurun soğumasını bekliyoruz. Yumurtaları teker teker hamura kırıyoruz ve birini iyice yedirmeden diğer yumurtayı kırmıyoruz. Yumurtaları hamura iyice yedirdikten sonra yapışkan bir hamur elde etmiş oluyoruz. Hamuru 10 dakika dinlendiriyoruz. Hamurdan kaşık yardımıyla ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yağlanmış ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye, aralarında boşluk olacak şekilde sıkıyoruz. Önceden 180 derecede ısıttığımız fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Hamurlar piştikten sonra kremasını hazırlıyoruz. Vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye koyarak kremayı pişiriyoruz. Kremayı ocaktan aldıktan sonra vanilyasını ekleyerek karıştırıyoruz. Profiterolün pişen hamurlarını ikiye bölüyoruz, kaşıkla ya da sıkma torbası ile içlerini krema ile dolduruyoruz. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip suyun üzerinden alıyoruz ve krema ile karıştırıyoruz. Profiterolleri doldurduktan sonra üzerine çikolata sosunu gezdiriyoruz.