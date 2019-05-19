İdilika'nın Mutfağı bugün, Sakarya'da iftar sofrasına konuk oluyor. Sakarya; çeşitli bölgelerden aldığı göçlerle adeta karma bir şehirdir. Çok geniş kültürleri içinde barındıran bu şehir, dolayısıyla çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Bu, şehre özel yapılan 900'den fazla yemek türünün ortaya çıkmasının da bir göstergesidir.



100 YILI AŞKIN BIR LEZZET

Sakarya denince, akla hemen ıslama köfte geliyor.

1900'lerde Makedonya'dan göçenlerin getirdiği, adını etinden değil de özel kemik suyuna batırılan ekmekle servis edilmesinden alan ıslama köfte, Adapazarı'nın sembollerinden biri oldu.

Lakin dartılı keşkeğini, kaldirik kavurmasını, ubaza tuzu ile lezzetlendirilen paça çorbasını ve kabak çorbasını deneyenler; eminim ilk sıraya ıslama köfteyi koymayacaklardır.



ISLAMA KÖFTE



MALZEMELER

500 gr. ıslama köftelik kıyma

1 adet kuru soğan

3 dilim ekmek

1-1.5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı sıvı yağ

EKMEKLERİ ISLATMAK İÇİN:

12 adet dilimlenmiş bayat ekmek

1-2 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 adet küp şeker

2-3 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı tuz

SERVİS İÇİN:

Domates, sivri biber ve soğan

YAPILIŞI: Kullanacağımız ekmeğin bir gün önceden kalmış, biraz bayatlamış taş fırın ya da kara fırın ekmeği olması, sonucu daha iyi yapacaktır. Ya da istersek kullanacağımız ekmeği bir gün bekletebiliriz. Köfte için; tüm malzemeyi macun gibi olacak şekilde güzelce yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz köfte harcını iki-üç saat kadar dinlendiriyoruz. Diğer yandan et suyumuzu ısıtıyoruz, içine bir adet küp şeker ekliyoruz. Başka bir tavada tereyağını eritiyoruz. İçine salçayı ekliyoruz ve kokusu çıkana kadar biraz kavuruyoruz. Ardından bu salçalı karışımın içine kırmızı toz biberi de ekliyoruz. İkiliyi hemen hızlıca karıştırıyoruz ve ocağın altını kapatıyoruz. Tavadaki salçalı biberli sosu et suyunun içine boşaltıyoruz ve hepsini karıştırıyoruz. I slama köfte haline getirmek için, dinlenmiş köfte harcını ellerimizi yağlayarak bir kez daha yoğuruyoruz ve yassı uzun köfteler hazırlıyoruz. Ardından ekmekleri dilimliyoruz. Köfteleri elektrikli ızgarada ya da tavada pişiriyoruz. Köfteler kızarırken, dilimlediğimiz ekmekleri hazırladığımız ılık haldeki biberli sos karışımına hafif hafif batırıp çıkarıyoruz ve ızgarada ekmekleri kızartıyoruz. Sunum aşamasında tabağımıza üç adet kızarmış ekmek dilimini yerleştiriyoruz. Ekmeklerin üzerine beş-altı adet köfte koyuyoruz, biber ve domatesle süsleyerek servis ediyoruz.



BALKABAĞI ÇORBASI



MALZEMELER

1300 gr. balkabağı

4 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 adet soğan

4 yemek kaşığı krema

2-3 adet karanfil

Yarım demet dereotu

Tuz

Karabiber

Toz muskat

Servis için ceviz ve tereyağı

YAPILIŞI: Balkabağını soyup ufak ufak dilimliyoruz ve derin bir tencereye alıyoruz. Üzerine sütü ve suyu ilave ediyoruz. Tuz, biber, muskat, soyulmuş soğan ve karanfilleri ekleyip kabaklar iyice yumuşayana kadar en az 40 dakika kaynatıyoruz. Ateşten alınca soğan ve karanfilleri çıkarıyoruz. Çorbayı mikserden veya süzgeçten geçirip sıcak olarak tabaklara paylaştırıyoruz. Her tabağa bir kaşık krema ve tereyağında sotelenmiş cevizleri ekleyip servis ediyoruz.



KALDIRIK KAVURMASI



MALZEMELER

Yarım kilo haşlanmış kaldirik

3 tane büyük soğan

2 diş sarımsak

2 adet yumurta

Biraz yağ

Tuz

1 fiske karabiber

1 fiske pul biber

YAPILIŞI: Soğanları ve sarımsakları doğrayıp tavada pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Soğanların içine iki yumurtayı kırıp hızlıca karıştırıyoruz. Baharatları, kaldirikleri ve tuzu ekleyip karıştırıyoruz.



PIRPILÇIKA (ABHAZ)



MALZEMELER

1 kg. kırmızı biber

1 kase sarımsak

Yarım su bardağı toz halinde akuska (akuska, kurutulmuş kişniş tohumudur)

Tuz (kaya tuzu)

YAPILIŞI: Kırmızı biberleri temizliyoruz, haşlayıp suyunu süzüyoruz. (Pırpılçıkanın kabuklu olmasını istemiyorsanız biberlerin kabuklarını eliniz ile temizleyin) Biberleri, suyunun iyice süzülmesi için süzgece koyup buzdolabında bir gece bekletiyoruz. Ertesi gün bir kase sarımsağı bol tuz ile eziyoruz. Biberi, ezilmiş sarımsağı ve toz akuskayı robotta çekiyoruz.