Ankara mutfağı, geniş bir yelpazeye sahip. Etli yemeğinden sebzelisine, hamur işinden tatlısına kadar aklınıza gelebilecek her tat var bu mutfakta. Eskiden Ankara'da mutfaklar, evin büyük bir kısmını kaplarmış. Bir yanda ocak, bir yanda tandır ile yemekler pişer dururmuş. Şimdilerde şehrin merkezi yerlerinde bu durum biraz farklı olsa da, köylerde durum hâlâ aynı.

Şehre yukarıdan bakabileceğiniz yüksek kaleleri de unutmamak gerek. Estergon Kalesi'nin eşsiz manzarasıyla Türk mutfağı, Özbek sofrası, Kırgız sofrası ve daha birçoğunu deneyebilirsiniz.





Ankara'nın yöresel mutfağı, çok özel bir dokuya sahip. Sanki hep ağır bir misafiriniz varmış gibi özenle hazırlanıyor sofralar. Ankara tava, Beypazarı güveci, çubuk turşusu, Beypazarı kurusu, İnceğiz çorbası, entekke böreği, yemlik cacığı, tamtak tiridi, şibit tatlısı, efelek sarması ve bazlama kebabı; bu mutfağın baş aktörlerinden...

Yemek isimlerinin ilginçliği, mutfağın birçok farklı kültürden oluşmasından kaynaklanıyor. Ama hepsi çok lezzetli ve bu mutfağın hakkını fazlasıyla veriyorlar. Mesela Ankara simidi; her sokak başında bulabileceğiniz, gerçek pekmezle harmanlanmış muhteşem bir kahvaltı lezzeti...



ANKARA TAVASI



MALZEMELER

6 adet kuzu incik

Yeteri kadar su

200 gr. tereyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 su bardağı ceviz

1 çay bardağı Antep fıstığı

2 su bardağı pirinç

100 gram kuru kayısı

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

YAPILIŞI: Kuzu incikler, derin bir tencereye konulur. Kısık ateşte, kendi yağında önlü arkalı iyice kızartılır. Üzerini geçecek kadar su ilave edilip haşlanır ve bir kenara alınır. Tereyağı, büyük bir bakır tavada (Bakır tavanız yoksa yapışmaz yüzeyli bir tava da olur) eritilir ve dolmalık fıstığın rengi dönene kadar kavurulur. Ceviz ve Antep fıstığı ilave edilip 2 dakika daha kavurmaya devam edilir. Üzerine, inciklerin haşlandığı sudan üç su bardağı ilave edilir ve kaynamaya bırakılır. Su kaynayınca, yıkanan pirinç katılır. (Su az gelirse sıcak su ilave edilir) Üzerine sıcak suda 15 dakika bekletilip iri doğranan kayısılar, tarçın ve tuz eklenir, kısık ateşte pişmeye bırakılır. Suyunu çektikten sonra tava ocaktan alınır. Pilavın üzerine incikler yerleştirilir ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirilir. İncikler bir tabağa alınıp pilav karıştırılır. Daha sonra incikle birlikte sıcak olarak servis yapılır.



ÇUBUK TURŞUSU



MALZEMELER

3 kilo çubuk salatalık ya da herhangi bir salatalık türü

1 limon

1 tatlı kaşığı limon tuzu

4 tatlı kaşığı katı tuz (Marketlerde satılan, salça ve turşu için kullanılan tuz)

8-10 diş sarımsak

1 avuç nohut

Yarım çay bardağı sirke (Üzüm veya elma olabilir)

YAPILIŞI: Salatalıklar güzelce yıkanır. Turşuyu kuracak olduğumuz kabın dibine sarımsakları soyup koyuyoruz. Eğer isterseniz turşu suyu duru ve berrak olsun diye 1 avuç nohut atabilirsiniz. Daha sonra yıkamış olduğumuz salatalıkları çatalla 1 2 delip kabin içine koyup üzerine sirke ve limon suyu eklenir. En son suyun içine tuz atılır ve eriyene kadar karıştırılır. Salatalıkların üzerine suyu eklenir ve ağzı kapatılır. Turşumuz 25 -30 gün yemeye hazır.



URUŞ KAPAMA



MALZEMELER

3 kilo kuzu kuşbaşı

10 diş sarımsak

3 orta boy soğan veya 10 adet arpacık soğan

1 yemek kaşığı salça

3 domates

1 tatlı kaşığı pul biber

3 sivri biber

1 su bardağı nohut

1 tatlı kaşığı biber salçası

3 su bardağı pirinç

YAPILIŞI: Pirinç, sıcak ve tuzlu suya konulup bekletilir. Bir başka kap içinde kuşbaşı doğranan et; içine arpacık soğan veya ince doğranmış soğan, pul biber, tuz ve son olarak soyulmuş sarımsak eklenerek iyice karıştırılır. Bu karışım, özel kapama küpeçi içine konur. Kapama küpeçin ağzı, tencerenin içine gelecek şekilde ters olarak kapatılır. Daha sonra akşamdan ıslatılmış nohut, küpeçin kenarlarına dağıtılır. Tencerenin üzerine yeteri kadar su ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılır. Pişmesini kontrol etmek için birkaç et parçası dışarıda bırakılır. Et piştikten sonra, üzerine sıcak ve tuzlu suda bekletilen pirinç ilave edilir. Pilavın pişmesi beklenir. Pilav piştikten sonra küpeç boşaltılarak servise hazır hale gelir.



KAŞIK ATMASI



MALZEMELER

2 bardak un

1.5 su bardağı su

1 adet yumurta

Tereyağı

Tuz

YAPILIŞI:

Tuz, su, yumurta ve un; kulak memesi kıvamından daha yumuşak bir kıvam elde edene kadar karıştırılarak çırpılır. Daha sonra bir tencere su kaynatılır. Kaynayan suyun içine, hamur haline gelen karışım kaşık yardımıyla lokmalar şeklinde atılır. Arada bir karıştırmak ihmal edilmemeli. İki taşım kaynayan lokmalar ocaktan alınır. Servis tabağına konulan kaşık atması, üzerine keş ve kızdırılmış yağ gezdirilerek servis edilir.



BİCİ AŞI



MALZEMELER

20 tane taze asma yaprağı

1 çay bardağı bulgur

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 orta boy soğan

1 çay kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 su bardağı su

4 diş sarımsak

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

Tuz

YAPILIŞI: İnce ince doğranan soğanlar, bir tencereye konup sıvı yağ ile kavrulur. İçine domates, biber salçası ve ince ince kıyılmış asma yaprakları ilave edilir. Birkaç dakika karıştırıldıktan sonra su konularak kaynaması beklenir. Ardından bulgur ilave edilir. Pişince ateşten alınıp servise hazır hale getirilir. İsteğe göre, üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilir.