İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Isparta sofrasına konuk oluyoruz. Isparta mutfağı; ülkemizdeki belli başlı yörelerin mutfakları kadar bilinmese de, her zaman geçiş yollarının üstünde bir şehir olması ve birçok farklı medeniyetin izlerini taşıması nedeniyle oldukça zengin bir mutfak kültürünü içinde barındırmaktadır.

Et, sebze ve tahıl kökenli yemek çeşitlerinin yanı sıra ekmek, börek ve tatlı çeşitleri de yöreye has bir şekilde yapılmaktadır.



SAZAN DOLMASI



MALZEMELER

1 adet 3-4 kg'lık sazan balığı

2 su bardağı bulgur veya pirinç

Birer tutam tarçın

Nane

Karabiber

Kırmızı biber

1 çay bardağı sıvı yağ

1.5 su bardağı su

1 çorba kaşığı salça

Yarım su bardağı kuş üzümü

Yarım su bardağı çam fıstığı

SÜSLEMEK İÇİN:

Bir demet maydanoz

1 adet limon

3 adet orta boy domates

YAPILIŞI: Balığın derisini soyun, sırtındaki yüzgeç ve kanatları temizleyin. Salça, yağ ve baharatlardan oluşturulan sosu balığın içine ve dışına tamamen sürün. Balığı 15 dakika beklemeye bırakın. Yağ, tencerede iyice kızartın, varsa balıktan çıkan havyarı, yumurta sarısı rengini alıncaya kadar kızartın. Baharatlar, bulgur veya pirinci, çam fıstığı ve kuş üzümü ile kavurup su ilave edin. Bu karışımı balığın içine iyice doldurup dikin. Fırında iki saat pişirin. Maydanoz, limon ve domatesle süsleyerek servis yapın.



KİREMİTTE KEREVİT



MALZEMELER

Yarım kg. kerevit

1 adet orta boy soğan

3 dal maydanoz

3 dal dereotu

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı tereyağı

3 diş sarımsak

2 dal maydanoz

Yarım yemek kaşığı salça

YAPILIŞI: Kerevitleri yaklaşık bir saat kadar sıcak suda bekletin. Yeterince yumuşadıktan sonra kabuklarından ayırarak güveç kabına alın. Daha sonra üzerine soğanları halka şeklinde doğrayın. Maydanozları ince ince kıydıktan sonra ilave edin. Dereotlarını da aynı şekilde doğrayıp ekleyin. Sonrasında karabiber, tuz ve sarımsakları da koyduktan sonra 3 yemek kaşığı tereyağı ilave edip ayrı bir kapta yarım çay bardağı su ile birlikte salçalı sos haline getirin. Güveç kabına dökün. Önceden ısıttığınız 180 derece fırına vererek 20 dakika kadar pişirin.



ULUBORLU BÖREĞİ



MALZEMELER

4 su bardağı elenmiş un

1 tatlı kaşığı tuz

1.5 su bardağı su

İÇ MALZEME:

Yarım kilo kemiksiz yağsız et

3 baş soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı su

3-4 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Uluborlu börek yapmak için önce derin bir karıştırma kabında un ve tuzu karıştırıp üzerine su ilave edin. Yoğurup kulak memesi kıvamından biraz sert bir hamur elde ettikten sonra hamuru en az 45 dakika mayalanması ve dinlenmesi için üzerini nemli bir bez ile örterek beklemeye alın. Bu arada böreğin iç malzemesini hazırlamaya başlayın. Önce eti soğanla beraber robottan geçirin eğer robot yoksa satır ya da bıçak ile çok ince kıyın. Tuz, karabiber ve su ilave edip yoğurarak bir harç elde edin. 45 dakika sonra dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yemek tabağı büyüklüğünde ve yarım santim kalınlığında yufkalar açın. Her bir yufkanın yarısına hazırladığınız etli harçtan yayın ve öbür yarısı ile üzerini kapatın. Sacda veya yağsız teflon tavada kızarttığımız böreklerin üstüne sıcakken tereyağı sürüp dizin ve servis edin.



YALVAÇ GÜLLACI



MALZEMELER

1 paket güllaç

4 kilo süt

3 limon suyu

5-6 yemek kaşığı toz şeker

ŞERBETİ İÇİN:

4 su bardağı şeker

3.5 su bardağı su

YAPILIŞI:

Öncelikle kesmiği hazırlayın. Bunun için 4 kilo sütü tencereye alıp kaynatın. Süt iyice kaynayıp kabarcıklar çıkarmaya başlayınca suyunu sıktığınız üç limonun suyunu sütün içine katın. Kısa bir süre sonra sütün kesilmeye başladığını göreceksiniz.

Süt kaynamaya devam ederken üst tarafından katılaşan parçaları görebilirsiniz. Süt tamamen katılaşıp geriye sadece yeşil suyu kalıncaya kadar kaynatmaya devam edin. Daha sonra ocağı kapatın. Kesilen sütün bir tülbent ya da süzgeç yardımıyla suyunu süzün.

Kesmiğin içine 5-6 yemek kaşığı toz şeker koyup karıştırın.

Güllaç yapraklarını bir makas yardımıyla iki parçaya bölün. Derin bir tepsiye su koyup güllaç yapraklarını bu suya batırıp ıslatın.

Masanın üzerine temiz bir bez örtüp ıslanan güllaç yapraklarını buraya sıralayın. Yalnız ıslanan yaprakları çok bekletmeyin çünkü beze yapışıp sarılmaz hale gelebilir. Bir yandan ıslatırken bir yandan da yumuşayan yufkaları sarma işlemini yapabilirsiniz.

Islanıp yumuşayan yufkanın kestiğimiz geniş kısmına kesmiği koyup iki ucunu kapatıp diğer tarafına doğru yuvarlayarak rulo şeklinde sarın.

Elde ettiğiniz uzun ruloyu, üç eşit parçaya bölüp tepsiye sıralayın. Yuvarlak tepsiye ortadan başlayarak koyarsanız şekli gül şeklinde olacaktır.



ŞERBETİN HAZIRLANIŞI

Bir tencerenin içine dört su bardağı şeker ve 3.5 su bardağı su koyun ve kaynayıncaya kadar bekleyin. Kabarcıklar çıkmaya başladıktan sonra 5-10 dakika kadar kaynamaya bırakın.

İçine iki-üç damla limon suyu katarak ocaktan alın.

Hazırlanan şerbeti hiç beklenmeden güllacın üzerine dökün.

Tatlı soğuduktan sonra üzerini süsleyip servis yapabilirsiniz.