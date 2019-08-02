Bugün her derde deva, faydalarını saymakla bitiremeyeceğim, brokoli konusunu işledim. Çorbasından haşlamasına, grateninden beşamel soslusuna kadar birçok yemeğin ve midenin hayalini süsleyen brokolinin, kıymetinin ve lezzetinin tam anlaşılamadığını düşünüyorum.



ÇOCUKLAR SEVECEK

Brokoliyi çocuklarımıza sevdirmek için birçok yöntem var. Bu düşünce ile brokoli yemeyi daha zevkli hale getirecek üç reçete hazırladım.

Bu krep pastayı ister tam buğday unundan, ister karabuğday unundan, isterseniz keçiboynuzu unundan yapabilir, en üstünü ayçekirdek içleri ile süsleyip besleyiciliğini artırabilirsiniz.

Brokolü mücverini hazırlarken, annemden ve rahmetli dadım Hikmet Hanım'dan esinlendim. Sevmediğim sebzeleri mücver gibi hazırlayıp bana yedirirlerdi.

Hangi çocuk kek sevmez ki! Fırından yeni çıkmış sıcacık muffinlerle brokoli çocuklarınızın en sevdiği sebze olabilir.



BROKOLİLİ KREP PASTA



MALZEMELER

KREP İÇİN:

100 gr. un

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım litre süt

Yarım şişe maden suyu

2 yumurta

HARÇ İÇİN:

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı sıvıyağı

750 gr. brokoli

1 kase küp küp doğranmış beyaz peynir



YAPILIŞI: Krep için verilen malzemeleri çırpın, yağlanmış tavaya birer kepçe dökerek arkalı önlü pişirin. Brokoliyi haşlayın. Bir fırın tepsinine krep, ince ince doğranmış brokoli, kaşar peyniri ve beyaz peyniri kat kat dizin. En son katın üzerine kaşar, brokoli, beyaz peynir koyun, kırmızı toz biber serpin. Üzerine zeytinyağı gezdirerek önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirin. Dilimler halinde servis edin.



BROKOLİLİ TUZLU MUFFİN



MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış brokoli

1 su bardağından iki parmak eksik zeytinyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

3 adet yumurta

1 çay kaşığı karbonat

1 paket kabartma tozu

Tuz

1 avuç doğranmış dereotu

1 su bardağı süt



YAPILIŞI: Bütün malzemeyi çırpın. Karışımı yağlanmış muffin kalıplarına dökün ve önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirin.



PÜF NOKTASI

Brokoliyi, vitaminlerinin ölmemesi için ya buharda haşlayın, ya da kaynar suyun içine atın. Diriliği hafif kaybolunca sudan çıkartıp buzlu suyun içine atın ki pişmeye devam etmesin, rengini ve vitaminini korusun.



BROKOLİ MÜCVERİ



MALZEMELER

500 gr. brokoli

1 adet soğan

3 yemek kaşığı un

3 adet yumurta

1 demet dereotu

1 parça beyaz peynir

Tuz

Karabiber

Kızartmak için ayçiçek yağı



YAPILIŞI: Brokolileri haşlayıp çatalla ezin. İçine rendelenmiş soğan, kıyılmış dereotu, peynir, yumurta, un, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırın. Harçtan kaşık kaşık dökerek arkalı önlü kızartın. Kağıt havlunun üzerine çıkarıp fazla yağını aldıktan sonra servis yapın.



PÜF NOKTASI

İsterseniz biraz daha ekmek içi, tam buğday ya da kepekli un ilavesiyle harcı koyulaştırabilir, köfte şekli vererek kızartabilirsiniz.