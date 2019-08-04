Sıcaklar bastırdı, hepimiz serinletici içeceklere başvurmaya başladık. Bugün sizlere evde yapabileceğiniz serinletici üç içecek hazırladım. Bir tanesi çilek hâlâ raflardayken, bütün çocukların bayıla bayıla içtiği milkshake. İkincisi buz gibi şeftalili limonata. Üçüncüsü ise buzlu tarçınlı kahve...



MİLKSHAKE SEVDASI

Milkshake, özellikle ABD'de popüler olan ve birçok yerde satılan bir içecek. Hatta gerek Amerika, gerekse Avrupa'da sadece milkshake üzerine yoğunlaşmış zincir markalar da var. Bu içeceklerin Türkiye'de de son yıllarda bilinirliği ve yaygınlığı arttı. İlk olarak 1880'lerde bulunduğu tahmin edilen milkshake, yaz aylarının vazgeçilmez içeceği. İçindekiler genel olarak dondurma, buz, soğuk süt ve ek malzemeler... Tercihe bağlı olarak muzlu, çilekli, kivili, çikolatalı ve daha birçok farklı içerikli milkshake hazırlamak mümkün. Buzlu kahve ise dünyanın her yerinde çeşitli kahvelerle hazırlanabiliyor. Soğuk kahveler arasında en meşhur olanı frappe. Frappe, 1957'de Selanik Uluslararası Fuarı döneminde dünyaca ünlü bir kahve firması tarafından icat edilmiş. Kafein bağımlılarının buzlu kahve keyfini, bir de benim tarifimle deneyin; bakalım sevecek misiniz...



ÇİLEKLİ MİLKSHAKE



MALZEMELER



17 adet çilek

1/2 su bardağından biraz fazla süt

2 kaşık dondurma

2 tatlı kaşığı toz şeker

Buz



ÜZERİ İÇİN:

Krem şanti

Toz fıstık

Damla çikolata

Nane yaprağı



YAPILIŞI:

Bütün malzemeleri bir kaba koyup blender'dan geçiriyoruz. Daha sonra servis yapacağımız bardağa döküp üzerini istediğimiz gibi süslüyoruz.



ŞEFTALİLİ LİMONATA



MALZEMELER



14 adet limon

3 adet portakal

1 demet taze nane

3 su bardağı toz şeker

4 adet şeftali



YAPILIŞI:

Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Limon ve portakalın kalan meyvelerini küp küp dilimliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da türbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz. Diğer yandan şeftalileri rondoda çekip limonataya ekliyoruz. Daha sonra hepsini birden süzgeçten geçirip sulandırıyoruz.



BUZLU TARÇINLI KAHVE



MALZEMELER



3 su bardağı sıcak su

3 tatlı kaşığı hazır kahve

1 su bardağı süt

5 adet esmer şeker

1 tatlı kaşığı tarçın



ÜZERİ İÇİN:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt



YAPILIŞI:

1/2 litrelik kavanoza sıcak su ekleyip üzerine kahveyi koyuyoruz. Kahveyi karıştırıp şeker, tarçın ve süt ilave ediyoruz. Karışımı soğuması için kenara alıyoruz. Kahveyi kavanoz içerisinde çalkalıyoruz. Diğer tarafta bir paket krem şantiye bir bardak süt ilave ederek mikser ile çırpıyoruz. Katılaşan krem şantiyi dolaba kaldırıp soğutuyoruz. Servis ederken buzlu kahveyi bardağa döküyoruz, krem şantiyi ise sıkma torbasına koyup üzerine sıkıyoruz.