Evde sucuk yapmak mümkün. Nedir bu Türk toplumunun gönlünde taht kurmuş sucuğun hikayesi? Sucuğun doğumu için farklı hikayeler söylenmektedir. Eskiden tarlada çalışan işçiler için et yemek çok zor bir işti. Sıcaklardan dolayı et fazla dayanmazdı. Bozulmayı önlemek için kıymayı bolca baharata bular, ömrünü uzatmaya çalışırlardı. Ancak kıymanın hava almaması gerekiyordu, bunun için birçok denemeden sonra bağırsak bulundu. Temizlenen ve kurutulan bağırsaklara konan kıyma, uzun süre bozulmadan dayanıyordu. Günler süren yayla ortamında et yeme arzusu bu şekilde giderilmiş olurdu. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden ellerinize sağlık.



EV YAPIMI SUCUK



MALZEMELER



2 kg. orta yağlı kıyma (iki kere çekilmiş)

150 gr. sucuk baharatı (Aktarlardan bulabilirsiniz) ya da

7-8 diş sarımsak

4 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

2 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

Karışık baharat

Tuz



YAPILIŞI:

Sucuk için kıymanın iki kere çekilmiş olması gerekiyor. Bu, sucuğun pişerken dağılmamasını sağlıyor. Sucuk baharatını aktarlardan temin edebilirsiniz. Normalde 1 kilo et için 70-80 gr. sucuk baharatı yeterli. Baharatlari evde kendiniz ayarlamak isterseniz; sarımsakları robottan geçirip bütün baharatlarla harmanlayıp kullanabilirsiniz. Acılı seviyorsanız acı toz kırmızı biberi daha fazla kullanabilirsiniz. Bağırsak kullanmadan streç filme sararak yapabilirsiniz. Bu şekilde tek pişirimlik porsiyonlar halinde buzlukta saklayıp dilediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz. Gelelim sucuğun yapımına... Kıyma ve baharatlar harmanlanır. 20 dakika hamur kıvamına gelinceye kadar yoğrulur. Kabın üstü kapatılarak buzdolabında 3-4 saat dinlendirilir. Harçtan uzun ince rulolar yapılır. Streç film üzerine konulup sıkıca sarılır. Sarma işlemi bitince iki ucundan ortaya doğru bastırarak sıkılaştırılır ve çevirerek bağlanır. Buzlukta saklanır. Kullanacağınız zaman buzluktan çıkarıp bi 10-15 dakika bekletip yarı buzlu haldeyken kesip pişirebilirsiniz.



EVDE SUCUK İÇİ YAPIMI



MALZEMELER



YAPILIŞI:

Sarımsak ezilir, diğer baharatlarla birlikte kıymaya katıp yoğurulur. Yoğururken ara ara su katılır. (Fazla katmayın tadını bozar) 15-20 dakika yoğurun. Buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa kaldırın.