Kakaolu fındık ezmesini sevmeyen yoktur. Pankeklerin arasında, kızarmış ekmeğin üstünde, bazen de kocaman bir kaşık mutluluk için her birimiz başvururuz canımız tatlı çektiğinde. İlla ki o kavanoz açılır ve kaşıklanır. Neden bizleri bu kadar mutlu ettiğini, neden onun yerine başka bir lezzet koyamadığımızı bilemeyiz. Tüm diyet programlarında kaçındığımız bu mutluluk, diyet boyunca kendini özletir bizlere. Çocuklar için de durum bundan farklı değildir. Kakaolu fındık kreması ödülüdür tüm uslu duran çocukların. Ben seneler önce evde nasıl yapabilirim bu enfes lezzeti dedim ve birçok deneme sonucunda bir reçete geliştirdim, Sonrasında bir daha İdilika'nın Mutfağı'na hazır satılan kavanozlardan alma gereksinimi duymadım. İçinde ne olduğunu bilmediğim lezzetlere karşı önyargılı olan ben, raflarda sıklıkla gördüğüm o bir kavanoz mutluluğa karşı koyamıyordum, ta ki evde çok benzer, hatta belki daha lezzetli formülünü keşfedene kadar. Çikolata PEA içeriyor, yani sinir sistemini uyarıcı bir etkisi bulunuyor. Beyindeki serotonin seviyesini artırıyor ve mutluluk hissi veriyor. Ayrıca beyni rahatlatıp gevşettiği için endorfin salgılanmasına neden oluyor ve mutluluk veriyor. Bugün, içine eritilmiş sütlü çikolata katarak yaptığım kakaolu fındık kreması tarifini sizlerle paylaştım. Bugünlük benden bu kadar hepinize şimdiden afiyet olsun.



EV YAPIMI KAKAOLU FINDIK EZMESİ



MALZEMELER



7 yemek kaşığı pudra şekeri

2 silme yemek kaşığı tam buğday unu

75 gr. tereyağı

4 silme tatlı kaşığı kakao

1 paket sütlü çikolata

8 yemek kaşığı süt

1 su bardağı fındık

1 yemek kaşığı toz şeker

2 paket vanilya



YAPILIŞI:

Fındıkları rondodan çekiyoruz. Tereyağı, un ve şekeri çok hafif kavuruyoruz. Soğuduktan sonra fındıkların üzerine ilave ediyoruz ve hepsini tekrar çekiyoruz. Süt ilave edip tekrar çekiyoruz. Ardından vanilya ve kako ilave ediyoruz. Diğer yanda çikolatayı benmari usulü (kaynamış suyun içine oturtulan bir kasenin içinde) eritiyoruz. En son erimiş çikolatayı da ekleyip son kıvamını elde ediyoruz. Cam bir kavanozun içinde buzdolabında saklıyoruz.



KAKAONUN FAYDALARI NELER?

İçeriğinde antioksidan, magnezyum, demir, kalsiyum gibi birçok mineral ve vitamin barındıyor; bu sebeple son derece besleyici

Enerji, zindelik ve mutluluk verme konusunda kimse eline su dökemez. En yoğun enerji kaynaklarından biri olan kakaoyu, bu sebeple sporcular protein tozlarının içinde ya da kakaolu süt olarak çokca tüketirler.

Bitter çikolata kolesterol içermiyor. Sütlü çikolatada biraz kolesterol olması ise tamamen içeriğindeki sütten kaynaklıdır.

İçerdiği bakır minaralleri sebebiyle, demiri düşük bünyelerin ihtiyacı olan demir emilimi için birebir.



PÜF NOKTASI

Çikolata kremasının kıvamı sulu olursa biraz daha fındık tozu, koyu olursa da biraz daha süt ilave edebilirsiniz. Diğer yandan şayet elinizdeki fındıklar çiğ ise, teflon bir tavada kavurup ardından bir bezin içinde ovuşturarak kabuklarını soyabilir, daha sonra rondoda çekebilirsiniz.



FINDIĞIN ENERJİ VERDİĞİ DOĞRU MU?

Öncelikle çantamdan eksik etmediğim yegane atıştırmalık olan fındığın, vücudumuzun günlük tüm protein ihtiyacını karşıladığını paylaşmak isterim.

Özellikle gelişim çağındaki çocuklar her gün düzenli olarak fındık tüketirlerse, vücut gelişimleri hızlanır ve enerji yüklenmiş olurlar.

Enerji deposu fındık, beden ve zihin yorgunluğunu gidererek canlılık veriyor.

Fındık yağı, tüm yemeklerin yapımında hafifliği ve lezzetiyle fark yaratıyor.