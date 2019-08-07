Sevgili okuyucular, bugün sizlere nefis bir sofra hazırladık; hem de yarım saat içinde hazırlanabilecek türden. Acı biberli bir spagetti, sucuk köftesi, humus, hafif mi hafif bir yaz tatlısı ve çıtır lahana salatası... Havalı sofralar hazırlamayı ön hazırlık gerektiren ve vakit alan bir şey gibi düşünüyoruz değil mi? Oysa son derece basit. Humusun mutfaklarımıza girişi hiç yeni değil. Kimi kaynaklara göre geçmişi M.Ö. 3000'lere dayanıyor. Kimi kaynaklarsa, humusun yapıldığı ilk nohudun Babil bahçelerinde yetiştiğini öne sürer. Humus, adını Arapça nohut anlamını taşıyan 'hummus' kelimesinden alıyor. Mezopotamya'da yetişen ilk ürünlerden biri aynı zamanda. Antik Roma'da en sevilen sokak yemeklerinden birisi humus benzeri bir yiyecekti. Bakalım benim humus tarifimi beğenecek misiniz, Özellikle sucuk köfteyi hepinizin denemesini öneririm. Sucuk köftesi bana göre çok esprili bir yemek; zira kıymanın içinde, rondodan çekilmiş tercih ettiğiniz bir çeşit sucuk var. Bu durum da köftenizi cok sürprizli yapıyor. Bugünlük benden bu kadar, bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

SUCUK KÖFTESİ

MALZEMELER

Yarım kg. kıyma

1 adet kangal sucuk

1 adet soğan

100 gr. ekmek içi

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Sucuklar minik minik doğanır ve rondoda çekin. İçine kıyma, soğan ve baharatlar ekleyerek robotta çekmeye devam edin. En son ekmek ilavesiyle yoğurun ve şekil verin. Teflon tavada arkalı önlü pişirin. Tahinli patlıcan ezme üzerinde servis edin.

PÜF NOKTASI

Kangal sucuk yoksa kırmızı biber, kimyon, karabiber, yenibahar, zencefil tozu, tarçın, zerdeçal, karanfil, tuz, sarımsak tozu gibi baharatlarla siz de sucuk tadını yakalayabilirsiniz.

LAHANA SALATASI

MALZEMELER

1/2 adet mor lahana

3 adet yeşil biber

2 adet havuç

1 adet soğan

1 su bardağı toz şeker SOSU IÇIN:

1 su bardağı elma sirkesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı fesleğen

1 çay kaşığı hardal

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı maydanoz

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI:

Karıştırma kabına ince kıyılmış lahana, jülyen doğranmış yeşil biber, rendelenmiş havuç, piyazlık doğranmış soğan ve toz şekeri koyup iyice harmanlayın.

SOS İÇİN: Tüm sos malzemelerini bir tencereye koyun. Orta dereceli ateşte iki-üç dakika kaynatın. Sıcak sosu, karıştırma kabındaki salatanın üzerine gezdirin. Salatayı iyice karıştırıp hemen servis edin.

SPAGETTİ ATOM

MALZEMELER

1 paket spagetti

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 avuç kuru Arnavut biberi



YAPILIŞI:

Soğan, sarımsak ve Arnavut biberlerini minik minik doğrayıp soteleyin. Üzerine rendelenmiş domates ekleyip pişirin. Acı biber sosunu da ilave edip pişirmeye devam edin. Spagettileri haşlayın, üzerie sosu döküp harmanlayarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bütçenizin durumuna göre üzerine parmesan rendesi ilave ederek servis edebilirsiniz.



ŞEFTALİLİ YAZ TATLISI

MALZEMELER

MUHALLEBIiiÇiN:

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı margarin

MEYVE SOSU IÇIN:

2-3 adet şeftali

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

YAPILIŞI:

Önce margarini tencerede eritip üzerine unu ekleyin. Unu kavurduktan sonra sütü ve şekeri ilave edin, kaynadıktan sonra ocaktan alın. Sosu için; şeftalilerin kabuklarını soyup çekirdeğinden ayırdıktan sonra rondoda çekin. İçine şeker ve nişastayı da ekleyin. Şeftaliler iyice ezildikten sonra bir çay bardağı su ekleyerek kaynatın. Muhallebiyi servis kaselerine paylaştırın. Biraz soğuduktan sonra üzerine sosu dökün. İyice soğuduktan sonra servis edin.



YAPILIŞI: Önce margarini tencerede eritip üzerine unu ekleyin. Unu kavurduktan sonra sütü ve şekeri ilave edin, kaynadıktan sonra ocaktan alın. Sosu için; şeftalilerin kabuklarını soyup çekirdeğinden ayırdıktan sonra rondoda çekin. İçine şeker ve nişastayı da ekleyin. Şeftaliler iyice ezildikten sonra bir çay bardağı su ekleyerek kaynatın. Muhallebiyi servis kaselerine paylaştırın. Biraz soğuduktan sonra üzerine sosu dökün. İyice soğuduktan sonra servis edin.

HUMUS

MALZEMELER

2.5 su bardağı haşlanmış nohut

1.5 çay bardağı ılık su HUMUS İÇİN:

1 çay bardağı ılık su

1/2 çay bardağı tahin

1 çay kaşığı kimyon

4 çorba kaşığı limon suyu

3-4 diş sarımsak

Tuz

SÜSLEMEK İÇİN:

Kimyon

Kırmızı pul biber

Sumak

Kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI:

Nohutları bir gece önceden ıslatın, düdüklü tencereye alın. Bir taşım kaynatıp çıkan köpüklü suyu dökün. Tekrar sıcak su ekleyip düdüklü tencerede tamamen pişirin. Nohutların kabuklarını temizleyin. Kabuksuz nohutları, 1.5 çay bardağı su ile orta derinlikte bir tencereye alın. Tekrar ocağa koyun, tahta kaşıkla ezerek suyunu hafifçe çektirin. Nohutları blenderdan çekerek püre haline getirin. Nohutlar katı bir hal alacak. İkinci kez kısık ateşe aldığınız nohuda bir çay bardağı ılık su ekleyin. Tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve kimyonu ekleyin. İyice karıştırarak tüm malzemeyi birbirine yedirin. Servis tabağına aldığınız ve yaydığınız humusunuzu kimyon, pul kırmızı biber, sumak, kıyılmış maydanoz ile süsleyin.