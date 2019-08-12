İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde misafirlerini ağırlayacak olanlar için tarifler vereceğim.

Mevsim sebzeleriyle güveçte nefis bir etli türlü hazırladım. Yanında da, tatlıların şahı ekmek kadayıfını vişne ile yaptım.



TÜRLÜ YAZIN YAPILIR

Bayram sofralarını çok seviyorum. Herkesin bir arada olması ve sofranın bereketi; bayram yemekleri hazırlama hevesimi ikiye katlıyor.

Güveçte etli türlü yaparken en dikkat ettiğim şey, kullanacağım sebzelerin mevsiminde olmasıdır. Domatesin etli ve kırmızı, biberlerin ise kütür kütür olduğu, patlıcan ile kabağın tezgahlarda en taze haliyle bulunabildiği mevsim geldiğinde, benim için türlü sezonu açılmış oluyor.

Türlü, kalabalık sofraları sever; o yüzden ben de bayram misafirlerim için türlü hazırladım.

Ben bu bayram, misafirlerim için ekmek kadayıfını vişneyle hazırladım. Hem görüntüsü, hem de lezzetiyle bayram tatlıları arasında fark yaratan bu tarifimi denemenizi kesinlikle öneririm.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...



EKMEK KADAYIFI





MALZEMELER

1 adet ekmek kadayıfı

1.5 litre vişne suyu

1 litre su

1 kg. şeker



ISLATMAK İÇİN:

2 lt. ılık su

1 kase vişne

YAPILIŞI: Hazır aldığımız ekmek kadayıfını tepsiye alıyoruz. Üzerine ılık suyu döküp beş dakika bekletiyoruz. Bu sürenin sonunda, kadayıfın yumuşaması için tepsimizin bir ucundan tutup bir karış yukarıya kaldırıyoruz. Bir elimizle kadayıfın üzerine bastırıyoruz. Çekmiş olan suyun fazlasını tepsiden döküyoruz. Bir tencereye suyu, vişne suyunu ve toz şekeri koyup kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başlayınca yarısını ekmek kadayıfının üzerine döküyoruz. Tepsiyi ocağın üzerine alıp ekmek kadayıfımızı kısık ateşte çevire çevire pişiriyoruz. Kadayıfın tam ortasını, şerbeti dökmeden önce artı şeklinde 10 santim kesiyoruz. Bunu şerbetin ortaya doğru geçişini sağlamak için yapıyoruz. Kadayıfımız kaynamaya devam ederken şerbetin tamamını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Kenarlara gelen şerbeti, kaşık ya da kepçeyle ekmek kadayıfının üzerine döküyoruz. Şerbetini çekene kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Pişmesine yakın vişne tanelerini de üzerine döküyoruz. Not: Kadayıfımızın üst kısmının 12 yerine kürdan batırılmış olacak. Vişne tanelerini kadayıfımız kaynamaya başladığı anda üzerine dökelim.



YAZ TÜRLÜSÜ



MALZEMELER

500 gr. kuşbaşı dana ya da kuzu eti

15-20 adet arpacık soğan

3 adet büyük domates

2 adet kabak

2 adet patlıcan

2 adet orta boy patates

15-20 adet taze fasülye

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3-4 diş sarımsak

1 çorba kaşığı biber salçası

1 silme yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

6 adet çarliston biber

1 su bardağı su

YAPILIŞI: Etleri tencereye alıp suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Yağ ve salça ilave edip biraz kavuruyoruz. Bir su bardağı su ekleyerek etleri pişmeye bırakıyoruz. Sebzelerin tümünü kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Güvecin içine ilk olarak fasülyeyi koyuyoruz, sonra sırasıyla patatesi, kabağı, patlıcanı ve biberi diziyoruz. Bu sebzelerin üzerlerine doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Arpacık soğan ve sarımsakları da koyduktan sonra, üzerine etleri yerleştirip tuz ve baharatları ilave ediyoruz. Sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyoruz.