Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; tamamen kültürümüze has, en meşhur kış hazırlıklarımızdan biri olan, her derde deva tarhanayı evde yapmayı deniyoruz. Türk mutfağının geleneksel damak tatları arasında ilk sıralarda yer alan tarhananın, içinde barındırdığı besin değerleriyle bir şifa kaynağı olduğu, uzmanlarca kabul edilmiştir. Tarhana; yoğurt, kırmızı biber, domates, soğan, nane ve tuz gibi sağlığa yararlı maddelerden oluşur. Uzmanlar; tarhanaya nohut ve fasulye gibi ürünlerin koyulmaması gerektiğini, bunların mayalanmaya sebep olduğunu ve bu durumda da tarhananın temel yapısının bozulduğunu belirtir. Yunan mutfağında da tarhana olarak bilinen tarhana, Osmanlılar döneminde Balkan mutfağına girmiş. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize kolay gelsin.



TARHANA KÖFTESİ



YAPILIŞI: Bulguru ıslatıyoruz. Tarhanayı yarım bardak suyun içine alıyoruz. Bulgurun içerisine baharatları, naneyi, yumurta akını, tuzu ve tarhanayı ekleyip karıştırıyoruz. Hamur kıvamına gelene kadar iyice yoğuruyoruz. Hamurdan parçalar koparıp yuvarlıyor ve unlu tepsiye bırakıyoruz. Soğanı doğruyoruz ve rengi değişene kadar kavuruyoruz. Salçayı ilave edip iki-üç dakika daha pişiriyoruz ve 1.5 litre sıcak su ekliyoruz. Köfteleri ekleyip pişiriyoruz.



MALZEMELER

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı tarhana

2.5 su bardağı sıcak su

1 yumurta akı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1'er çay kaşığı karabiber ve pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1.5 litre su

1 tane kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

1 kase sarımsaklı yoğurt

Sumak



SARIMSAKLI TARHANA ÇORBASI



MALZEMELER

2 dolu yemek kaşığı tarhana

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

3 diş sarımsak

4 su bardağı su

YAPILIŞI: Öncelikle tencereye dört su bardağı suyu koyuyoruz. Sonra iki yemek kaşığı tarhanayı ekliyoruz. Ocağın altını açıp karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynamaya başladığı zaman bir yemek kaşığı zeytinyağı, ardından bir tatlı kaşığı salçayı ekliyoruz. Sarımsakları ince ince dilimleyip çorbanın içine atıyoruz. Tuzunu da ilave edip biraz daha karıştırarak kaynatıyoruz ve sıcak sıcak servis ediyoruz.



EV YAPIMI TARHANA



MALZEMELER

1 kg. domates

1 kg. kırmızı biber

1 kg. kuru soğan

Yarım kg. çiğ nohut

1 kg. yoğurt

3 yemek kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

1 demet nane

5 kg. un

YAPILIŞI: Domates, soğan, biber, maydanoz ve taze naneyi yıkayıp ince ince doğruyoruz. Üzerine 1 litre su ekleyerek iyice yumuşayıp ezilecek kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Daha sonra haşlanmış nohudu da ekleyerek blender ile eziyoruz ya da süzgeçten geçiriyoruz. Karışımı geniş bir kaseye alıyoruz. Yoğurt ve tuzu ilave edip karıştırıyoruz. Elenmiş un ile katı bir hamur yapıyoruz. Cam veya çelik bir kaba koyup üzerini kapatıyoruz ve altı-yedi gün bekletiyoruz. Her gün sabah, öğle, akşam hamuru karıştırıyoruz. Süre dolunca bir örtü üzerine küçük parçalar halinde ufalıyoruz. Son olarak kevgirden geçirip gölgede iyice kurutuyoruz. Bez bir torbaya koyup saklıyoruz. Tarhana, altı-yedi günlük bekleme süresinde şayet sulanırsa, biraz un ilave edebilirsiniz. Diğer yandan ne kadar çok beklerse, o kadar ekşi bir tadı olacaktır.