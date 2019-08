Devir ekonomi devri. Ağustos ayı ile birlikte yaz mevsiminin son düzlüğüne girdik. Artık evlerde daha çok yemek pişiriyor, iş çıkışları içeceğimiz bir tas sıcak çorbanın hayalini kuruyoruz. Ben bugün size, evdeki malzemeler ile son derece ekonomik bir menü hazırladım. Mis gibi hardal aromalı bir çorba, yufka ile yapılan pratik perde pilavı, ardından ekonomik tavuklu patates püresi ve çok bereketli bir kakaolu irmikli tatlı. Şerbetli tatlıları hepimiz çok severiz. Ancak onların yapımının çok zahmetli olduğu düşüncesine kapılır ve yapmaya da çekiniriz. Şimdi sizlere vereceğim irmik tatlısı tabularınızı yıkmanıza yardım edecek, oldukça kolay ve lezzetli bir tarif. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tradresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



FIRINDA TAVUKLU PATATES PÜRE



MALZEMELER

5 adet iri patates

Kaşar peyniri

3 yemek tereyağı

5 adet kemiksiz tavuk but

Tuz

2 yemek kaşığı salça

YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Başka bir tencere de iri küp şeklinde doğradığımız tavukları hafif yağda kavuruyoruz. Haşlanan patatesleri püre haline getiriyoruz. Kaşar peynirinin bir bölümünü ve tereyağını patatese ekleyip iyice eziyoruz. Üzerine tavukları yerleştiriyoruz. Kaşar peynirinin kalanını ve kavurduğumuz salçayı ekleyip 180 derece fırına veriyoruz. 15 dakika kaşarlar eriyene kadar fırında tutuyoruz. Kızarınca fırından çıkartıp servis ediyoruz.



HARDAL SOSLU ÇORBA



MALZEMELER

1 çay kaşığı hardal

1.5 çay bardağı haşlanmış buğday

7 adet taze soğan

1.5 yemek kaşığı margarin

7 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet domates

2 su bardağı et suyu

Tuz

Dereotu

Kuru nane

Kırmızı toz biber



KAKAOLU İRMİKLİ TATLI



MALZEMELER

2.5 çay bardağı irmik

2 çay bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

ŞERBETI IÇIN:

2.5 bardak su

2.5 bardak şeker

YAPILIŞI: İlk olarak şeker ve suyu kaynatarak şerbetini hazırlıyoruz. Şerbet kaynarken yoğurt, sıvı yağ, yumurta, kakao, irmik, un ve kabartma tozu ile yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamuru ceviz büyüklüğünde kurabiye gibi şekillendirerek tepsiye diziyoruz. Daha sonra 170 derece fırında pişiriyoruz. Sıcak fırından çıkan kurabiyelerin üzerine ılık şerbeti döküyoruz ve şerbetini çekmesini bekliyoruz.



CEVİZLİ KROKANLI ISPANAK SALATASI



MALZEMELER

KROKAN IÇIN:

1 su bardağı ceviz

Yarım su bardağı toz şeker

SALATA IÇIN:

1 paket bebek ıspanak

Yarım kase kurutulmuş domates

100 gr. parmesan

SOS IÇIN:

1 kahve fincanı balsamik sirke

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 yemek kaşığı soya sosu

YAPILIŞI: Öncelikle krokan yaparak başlıyoruz. Cevizleri ortadan ikiye kırıyoruz. Bir teflon tavada şekeri eritiyoruz. İyice erimiş fokurdayan karamelin içine cevizleri atıp beraberce biraz kavuruyoruz. Sıcakken kaşık yardımı ile yağlı kağıdın üzerine döküyoruz ve donmalarını bekliyoruz. Salatayı servis ederken, ıspanakların üzerine kurutulmuş domates ve ceviz krokanlarını paylaştırıyoruz. Sosunu döküp tıraşlanmış parmesan ile servis ediyoruz.



YUFKALI PERDE PİLAVI



MALZEMELER

2 su bardağı dolusu pilavlık baldo pirinç

2 su bardağı kadar et suyu

1 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 tane orta irilikte kuru soğan

1 kahve kaşığı kadar toz tarçın

1 kahve kaşığı yeni bahar

1 çay kaşığı toz karabiber

5-6 adet tane karabiber

Yarım bağ ince kıyılmış dereotu

Yarım bağ ince kıyılmış maydanoz

3 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI:Bademleri sıcak suda bekletiyoruz ve soyuyoruz. Soğanı doğrayıp içine kuru nane katarak soteliyoruz. Üstüne 1 su bardağı pirinci ekleyip 2 su bardağı su ve tuzunu katarak pişmeye bırakıyoruz. Tavukları az tuz ekleyerek haşlıyoruz. Piştikten sonra kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. İçine karabiber, pul biber ekleyerek soteliyoruz. Pirinçle tavuğu karıştırarak harmanlıyoruz. Kalıbın altını yağlıyoruz. Bademleri kalıbın dibine istediğimiz şekilde diziyoruz. Üstüne yufkayı kenarlardan dışarı taşacak şekilde koyuyoruz. İçine pilavı koyuyoruz. Yanlarda kalan yufkayı üzerine örterek çok az yağ sürüyoruz. 200 derecede kızarana kadar pişiriyoruz.