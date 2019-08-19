Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, başlığın hakkını verecek üç şahane elma reçetesiyle karşınızdayım.

Elmanın sağlığa faydaları saymakla bitmez. 100 gramında sadece 52 kalori bulunan, hem mistik, hem de mitolojik olan bu meyve, dünyada en çok tüketilen meyve olmanın haklı gururunu yaşıyor olsa gerek.

Ancak elmadan yapılan tatlılar ve kurabiyelerin de bu şöhretten aşağı kalır yanları yok.



EN GÜZEL IKRAM



'Tatlı yiyelim tatlı konuşalım' atasözümüzden hareketle, birine sunabileceğimiz en şahane ikram bence tatlılar oluyor.

Benim daha çok bayramlarda pişirmeyi tercih ettiğim elmalı baklavalar ve hafif bir tatlı atıştırmalık arayışında olan arkadaşlarıma bir kutu dolusu sunduğum nefis elmalı bisküviler ve tüm çocukların büyük aşkı olan elma şekerleri; tam 'Yarım elma gönül alma' sözünün hakkını verir cinsten. Umarım bu reçetelerim ile gönlünüzü alabilirim.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfağı@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda görüşmek dileğiyle...



ELMALI BAKLAVA



YAPILIŞI: Elmaların kabuklarını soyup rendeliyoruz. Şekerle birlikte kısık ateşte pişiriyoruz. Piştikten sonra tarçın ilave edip karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Baklava yufkasını seriyoruz, üzerine yağ karışımını sürüyoruz ve üzerine bir kat daha yufka koyuyoruz. Üzerine elma marmeladını sürüp ceviz serpiştiriyoruz. İstediğimiz şekilde kapatıyoruz. Tüm yufkaları aynı şekilde hazırlayıp önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Kaymak ya da dondurma ile servis ediyoruz.



MALZEMELER

20 adet baklavalık yufka

1 kase eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz

ELMA MARMELADI IÇIN:

3 adet elma

1 su bardağı tozşeker

2 yemek kaşığı tarçın



ELMA ŞEKERİ



YAPILIŞI: Vişne şurubunu ve şekeri kaynamaya bırakıyoruz. 20 dakika kadar orta dereceli ateşte kaynattığımız şurup hafif ılınınca çöp şiş veya dondurma çubuğu batırdığımız elmaları şuruba sokup kırmızı hale getiriyoruz. Üzerinde oluşan tabaka donduğu zaman tekrar batırıp çıkarıyoruz. Böylece daha kalıcı bir renk elde etmiş oluyoruz. Elma şekerlerini, oda ısısında bir saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.



MALZEMELER

1 su bardağı vişne şurubu

2 su bardağı toz şeker

1-2 damla limon suyu

5 adet elma



ELMALI YULAFLI BÜSKÜVİ



MALZEMELER

3 adet elma

4 yemek kaşığı esmer şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1/3 su bardağı kepekli un

1/2 su bardağı yulaf ezmesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı Hindistan cevizi rendesi

1 limon suyu

1/2 su bardağı dövülmüş fındık

YAPILIŞI: Öncelikle elmaların kabuklarını soyup küp küp doğruyoruz ve diriliğini çok kaybetmeyecek şekilde haşlıyoruz. Yumurtaları çırpıyoruz ve şeker ilavesiyle çırpmaya devam ediyoruz. Diğer malzemelerle birlikte hepsini birleştiriyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine bir kaşık yardımı ile bisküvi hamurunu döküyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pişince biraz ılınmasını bekliyor ve 1 bardak süt ile afiyetle yiyoruz.