Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis bir yazlık menü hazırladım.

Tahinli patlıcan ezme yatağında sucuk köfteyi hepinizin denemesini öneririm.

Türk damak tadına en uygun lezzet bileşenlerinden birisi.

Temelde köz patlıcan veya yoğurtlu patlıcan ezme ya da patlıcan beğendi gibi türlü türlü patlıcan yatağında yemekler hazırlanırken, tahinli patlıcan ezmesi lezzeti ile fark yaratıyor. Meze olarak da sunulabilir, kanepe üstlerine de sürülebilir.



HAVALI SOFRALAR



Sucuk köftesi ise bana göre çok esprili bir yemek; zira kıymanın içinde, rondodan çekilmiş tercih ettiğiniz bir çeşit sucuk var. Bu durum da köftenizi çok sürprizli yapıyor.

Havalı sofralar hazırlamayı ön hazırlık gerektiren ve vakit alan bir şey gibi düşünüyoruz, öyle değil mi? Oysa ki aslında her şey mutfağınızda yeterli malzemelerin olup olmamasına bakıyor. Dört dörtlük davet sofrası hazırlamak özen gerektirir, ancak tüm günümüzü akşam gelecek olan misafirlere yemek yaparak geçirmeye gerek yok. Size bugün anlatacağım menü hem son derece havalı, hem de hazırlaması tam 30 dakikanızı alacak. Bakalım sizler için bugün neler hazırlamışım...

Bugünlük benden bu kadar, bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



BUĞDAY SALATASI



MALZEMELER

Marul

1 su bardağı haşlanmış buğday

Yarım kırmızı kapya biber

1 adet köy biberi

Yarım limon

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Marulu yıkıyoruz. Biberleri minik minik doğruyoruz. Tüm malzemeyi karıştırıp salata kaselerine koyuyoruz.



REYHANLI SÜZME YOĞURT ÇORBASI



MALZEMELER

200 gr. süzme yoğurt

150 gr. iyice ufalanmış ekmek içi

Et suyu

Tuz ÜZERİNE:

Tereyağı

Kırmızı toz biber

Reyhan



YAPILIŞI: Süzme yoğurt ve ekmek içleri bir kaba koyulup karıştırıyoruz. Homojen bir kıvam alana kadar yarım saat arayla sürekli karıştırıyoruz. İyice karıştığı anlaşıldığı zaman üzerine kaynatılan et suyu ekliyoruz. Yoğurt kesilmesin diye et suyu birer kepçe yavaş yavaş yoğurtlu harca yediriyoruz. Üzeri için; tereyağnı eritiyoruz, ocaktan alıp kırmızı toz biber ve reyhanı ekliyoruz. Çorbanın üzerine döküyoruz.



KAŞKARIKAS



MALZEMELER

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet kabağın kabuğu

3 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber 3 yemek kaşığı incecik kıyılmış dereotu

YAPILIŞI:Kabağı soyuyoruz, kabukları iyice yıkayıp temizliyoruz. Tencereye zeytinyağı koyuyoruz. Kabak kabuklarını beş-altı dakika soteliyoruz ve rendelenmiş domatesi ekliyoruz. Tuz ve karabiberle lezzetlendirdiğimiz kabak kabuklarını 15 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. En son kıyılmış dereotunu ilave ederek ılımaya bırakıyoruz.



SÜT REÇELİ SÜTLAÇ



MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı su

1 çay bardağı kırık pirinç

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 çay bardağı sıcak su

1 adet portakal kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı süt reçeli

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

YAPILIŞI: Pirinçleri yıkayıp üzerine bir su bardağı su ekleyerek haşlıyoruz. Hafif diri kalan ve biraz haşlanan pirinçlerin üzerine bir litre sütü yavaş yavaş ekleyip karıştırıyoruz. Üzerine süt reçeli ve şeker ilave ediyoruz. Ara vermeden sürekli karıştırıyoruz. Bir portakalın kabuğunu rendeliyoruz. Dilersek sütlacın içine koyuyoruz, dilersek güveçlere paylaştırdığımızda üzerine serpiyoruz.



TAHİNLİ PATLICAN EZME YATAĞINDA SUCUK KÖFTESİ



MALZEMELER

2 adet közlenmiş bostan patlıcan ya da hazır satılan közlenmiş patlıcan konservesi

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süzme yoğurt

4 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yarım limonun suyu

ÜZERİ İÇİN:

Zeytinyağı

Kırmızı biber

SUCUK KÖFTESI İÇİN:

Yarım kg. kıyma 1 adet kangal sucuk

1 adet soğan

100 gr. ekmek içi

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Patlıcanları ızgarada közlüyoruz. Soğuduktan sonra bir kaşık yardımıyla patlıcanın içini çıkartıp çatalla iyice eziyoruz. Patlıcanın üzerine yarım limonun suyunu koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Bir kasenin içerisine yoğurt, tahin, ezilmiş sarımsak, tuz vezeytinyağını koyup karıştırıyoruz. Karışımı, ezilmiş patlıcanın üzerine koyarak karışırıyoruz. Üzerine kıyılmış maydanoz ilave ediyoruz. Sucukları doğrayıp rondoda çekiyoruz. İçine kıyma, soğan ve baharatlar ı ekleyip çekmeye devam ediyoruz. En son ekmek ilave ederek yoğuruyoruz ve şekil verip teflon tavada arkalı önlü pişiriyoruz. Tahinli patlıcan ezme üzerinde servis ediyoruz.