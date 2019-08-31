İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yine ekonomik malzemeler ile son derece pratik bir sofra var. Dört kişilik bir ailenin rahatlıkla doyabileceği, çorbasından tatlısına kadar bütün tabakları barındıran 39.90 liraya sofra hedefimi bugün de tutturduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir sofra oldu...
AŞURE GİBİ MUHALLEBİ
Bugün size tatlı olarak önerdiğim muhallebiyi bence mutlaka denemelisiniz. Yıllar önce bir muhallebicide denemiştim; onlar sadece portakal kabuğu koymuşlardı, bayılmıştım. Ben incir ilavesiyle pişirdim, Bir kase asla yeterli olmuyor. İsterseniz şeker ölçüsünü azaltın. Zaten incir de şekerli lezzeti olan bir meyve. Buyurun o zaman ekonomik soframa davetlisiniz...
Bugünlük bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...
BROKOLİ MÜCVERİ
MALZEMELER
500 gr. brokoli
1 adet soğan
3 yemek kaşığı un
3 adet yumurta
1 demet dereotu
1 parça beyaz peynir
Tuz, karabiber
KIZARTMAK İÇİN: Ayçiçek yağı
YAPILIŞI: Brokolileri haşlayıp çatalla eziyoruz. İçine rendelenmiş soğan, kıyılmış dereotu, peynir, üç yumurta, un, tuz, karabiber ekleyip iyice karıştırarak mücver kıvamına getiriyoruz. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırıyoruz. Harcı kaşıkla tavaya döküp arkalı önlü kızartıyoruz.
PÜF NOKTASI
İsterseniz biraz daha ekmek içi, tam buğday ya da kepekli un ilavesiyle harcı koyulaştırıp köfte şekli vererek kızartıp brokoli köfteleri pişirebilirsiniz.
MANTAR SOSLU BONFİLE
MALZEMELER
4 dilim dana bonfile
MARİNE İÇİN:
2 diş sarımsak
3-4 dal taze kekik
Karabiber
Sızma zeytinyağı
SOS İÇİN:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1-2 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı zerdeçal
2 adet havuç
500 gr. mantar
1-2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Taze kekik
YAPILIŞI: Marine malzemelerini hazırlıyoruz, bonfileleri 20 dakika marine ediyoruz. Havuç ve mantarı doğruyoruz, az yağ dökülmüş tavaya koyup yüksek ateşte soteliyoruz. Ayrı bir tavaya tereyağını koyuyoruz, unu kavurup sütü ilave ediyoruz. Sotelediğimiz havuçları, mantarları ve baharatları içine ekliyoruz. En son taze kekik ile lezzetlendiriyoruz. Marine ettiğimiz bonfile dilimlerini yüksek ateşte mühürleyerek pişiriyoruz. Üzerine sosu dökerek servis ediyoruz.
KURU MEYVELİ MUHALLEBİ
MALZEMELER
1 lt. süt
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
Çeyrek su bardağı kuru incir
1 paket vanilya
Çeyrek su bardağı portakal kabuğu
SÜSLEMEK İÇİN:
Çekilmiş Antep fıstığı, file Antep fıstığı ya da badem
YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir tencereye koyup pişiriyoruz. Portakal kabuklarını kaynar suda haşlıyoruz ve minik minik doğruyoruz. İncirleri doğruyoruz. Pişen muhallebinin içine kuru incir ve portakalları ilave edip kaselere paylaştırıyoruz. En son Antep fıstığı ile süslüyoruz.
ELMALI PROFİTEROL
MALZEMELER
2 adet elma
1 paket petibör bisküvi
1 tatlı kaşığı tarçın
1 su bardağı dövülmüş fındık
PROFİTEROL SOSU İÇİN:
2 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı nişasta
1 çay bardağı toz şeker
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
70 gr. bitter çikolata
YAPILIŞI: Elmalı toplar için elmaların kabuklarını soyup rendeliyoruz. Bisküvileri ufalıyoruz ve diğer tüm malzemeyle birlikte bir kapta karıştırıyoruz. Yoğurup minik toplar yapıyoruz. Sosu için; kakao, nişasta ve toz şekeri, yavaş yavaş su ekleyerek çırpıyoruz. Ocağın üzerine koyup yavaş yavaş süt ilave ediyoruz. Kırılmış bitter çikolatayı ilave edip erimesini sağlıyoruz. Sos soğuyunca elma toplarının üzerine dökerek servis yapıyoruz.
KREMALI ISPANAK ÇORBASI
MALZEMELER
1 kg. ıspanak
3 adet orta boy soğan
1 çorba kaşığı yağ
2 kahve fincanı un
2.5 litre et suyu
Yarım yemek kaşığı tuz
300 ml. krema
YAPILIŞI: Yıkanmış ıspanakların yapraklarını beş dakika haşlayıp suyunu sıkıyoruz. Piyazlık doğranmış soğanı ekleyip beş dakika kavuruyoruz. Ununu ilave edip karıştırdıktan sonra tuzu ve et suyunu katıp orta ateşte pişiriyoruz. Ispanakları ilave edip biriki dakika daha pişirdikten sonra kremayı ilave ediyoruz. Blender'dan geçirip servis yapıyoruz.
PÜF NOKTASI
Ispanakları kaynar suya atıp, ardından soğuk suda şoklayıp, suyunu sıkarak porsiyonlar halinde buzdolabı poşetleri ile buzluğa kaldırabilirsiniz.
Çorba yapmak istediğinizde poşetinden çıkartıp buzlu buzlu doğrayarak çorbaya katabilirsiniz ya da kaynar su dolu tencerenin içine oturtup çözdürebilirsiniz. Çözülmese için mikrodalga fırında iki dakika yeterli oluyor.