İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yine ekonomik malzemeler ile son derece pratik bir sofra var. Dört kişilik bir ailenin rahatlıkla doyabileceği, çorbasından tatlısına kadar bütün tabakları barındıran 39.90 liraya sofra hedefimi bugün de tutturduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir sofra oldu...



AŞURE GİBİ MUHALLEBİ

Bugün size tatlı olarak önerdiğim muhallebiyi bence mutlaka denemelisiniz. Yıllar önce bir muhallebicide denemiştim; onlar sadece portakal kabuğu koymuşlardı, bayılmıştım. Ben incir ilavesiyle pişirdim, Bir kase asla yeterli olmuyor. İsterseniz şeker ölçüsünü azaltın. Zaten incir de şekerli lezzeti olan bir meyve. Buyurun o zaman ekonomik soframa davetlisiniz...

Bugünlük bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



BROKOLİ MÜCVERİ



MALZEMELER

500 gr. brokoli

1 adet soğan

3 yemek kaşığı un

3 adet yumurta

1 demet dereotu

1 parça beyaz peynir

Tuz, karabiber

KIZARTMAK İÇİN: Ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Brokolileri haşlayıp çatalla eziyoruz. İçine rendelenmiş soğan, kıyılmış dereotu, peynir, üç yumurta, un, tuz, karabiber ekleyip iyice karıştırarak mücver kıvamına getiriyoruz. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırıyoruz. Harcı kaşıkla tavaya döküp arkalı önlü kızartıyoruz.



PÜF NOKTASI

İsterseniz biraz daha ekmek içi, tam buğday ya da kepekli un ilavesiyle harcı koyulaştırıp köfte şekli vererek kızartıp brokoli köfteleri pişirebilirsiniz.



MANTAR SOSLU BONFİLE



MALZEMELER

4 dilim dana bonfile



MARİNE İÇİN:

2 diş sarımsak

3-4 dal taze kekik

Karabiber

Sızma zeytinyağı

SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1-2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı zerdeçal

2 adet havuç

500 gr. mantar

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Taze kekik



YAPILIŞI: Marine malzemelerini hazırlıyoruz, bonfileleri 20 dakika marine ediyoruz. Havuç ve mantarı doğruyoruz, az yağ dökülmüş tavaya koyup yüksek ateşte soteliyoruz. Ayrı bir tavaya tereyağını koyuyoruz, unu kavurup sütü ilave ediyoruz. Sotelediğimiz havuçları, mantarları ve baharatları içine ekliyoruz. En son taze kekik ile lezzetlendiriyoruz. Marine ettiğimiz bonfile dilimlerini yüksek ateşte mühürleyerek pişiriyoruz. Üzerine sosu dökerek servis ediyoruz.



KURU MEYVELİ MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 lt. süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

Çeyrek su bardağı kuru incir

1 paket vanilya

Çeyrek su bardağı portakal kabuğu

SÜSLEMEK İÇİN:

Çekilmiş Antep fıstığı, file Antep fıstığı ya da badem

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir tencereye koyup pişiriyoruz. Portakal kabuklarını kaynar suda haşlıyoruz ve minik minik doğruyoruz. İncirleri doğruyoruz. Pişen muhallebinin içine kuru incir ve portakalları ilave edip kaselere paylaştırıyoruz. En son Antep fıstığı ile süslüyoruz.



ELMALI PROFİTEROL



MALZEMELER

2 adet elma

1 paket petibör bisküvi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı dövülmüş fındık

PROFİTEROL SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

70 gr. bitter çikolata



YAPILIŞI: Elmalı toplar için elmaların kabuklarını soyup rendeliyoruz. Bisküvileri ufalıyoruz ve diğer tüm malzemeyle birlikte bir kapta karıştırıyoruz. Yoğurup minik toplar yapıyoruz. Sosu için; kakao, nişasta ve toz şekeri, yavaş yavaş su ekleyerek çırpıyoruz. Ocağın üzerine koyup yavaş yavaş süt ilave ediyoruz. Kırılmış bitter çikolatayı ilave edip erimesini sağlıyoruz. Sos soğuyunca elma toplarının üzerine dökerek servis yapıyoruz.



KREMALI ISPANAK ÇORBASI



MALZEMELER

1 kg. ıspanak

3 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı yağ

2 kahve fincanı un

2.5 litre et suyu

Yarım yemek kaşığı tuz

300 ml. krema

YAPILIŞI: Yıkanmış ıspanakların yapraklarını beş dakika haşlayıp suyunu sıkıyoruz. Piyazlık doğranmış soğanı ekleyip beş dakika kavuruyoruz. Ununu ilave edip karıştırdıktan sonra tuzu ve et suyunu katıp orta ateşte pişiriyoruz. Ispanakları ilave edip biriki dakika daha pişirdikten sonra kremayı ilave ediyoruz. Blender'dan geçirip servis yapıyoruz.



PÜF NOKTASI

Ispanakları kaynar suya atıp, ardından soğuk suda şoklayıp, suyunu sıkarak porsiyonlar halinde buzdolabı poşetleri ile buzluğa kaldırabilirsiniz.

Çorba yapmak istediğinizde poşetinden çıkartıp buzlu buzlu doğrayarak çorbaya katabilirsiniz ya da kaynar su dolu tencerenin içine oturtup çözdürebilirsiniz. Çözülmese için mikrodalga fırında iki dakika yeterli oluyor.