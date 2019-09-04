İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, maliyeti son derece düşük bir akşam yemeği sofrası hazırlıyoruz. Geçenlerde canım ciğer tava çekti. 'Şöyle soslu yaprak ciğer olsa da yesek' diye geçirdim içimden. Taktım önlüğümü, girdim mutfağa. Tabii ciğer yaparken en çok dikkat ettiğim şey; ciğerlerin taze, sinir ve zar kısımlarının iyice temizlenmiş olması. Ben çoğunlukla bu işlemi ve incecik dilimleme hadisesini ciğercime bırakıyorum. Her işi üstadına bırakmak gerekir diye düşünüyorum çünkü. Kimi yörelerde yapılan patates çorbasını, krema ile hayal ettim. Yapımı son derece pratik olan bu çorba, çok uygun fiyata mal oldu. Kremalı patates çorbasının tadına, akşam yemeğine davet ettiğim tüm misafirlerim bayıldı. Çorbayı, bayat ekmekten hazırladığım krutonlarla ve tereyağında kavurduğum kurutulmuş domateslerle servis yaptım. Kruton hazırlamak için; bayat ekmekleri küp küp doğrayıp baharatlayıp fırına attım. Bazen krutonları sırf zeytinyağı, biberiye ve sarımsak ile hazırlıyorum. Çoğu zaman da krutonları önceden hazırlayıp kavanozda saklıyorum. Siz de mutlaka deneyin. Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.



KREMALI PATATES ÇORBASI



MALZEMELER

3 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 paket çiğ krema

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet et bulyon

1 litre su

YAPILIŞI: Soğan ve sarımsağı zeytinyağı ile kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Küp küp doğradığımız patatesleri ilave edip iyice kavuruyoruz. Üzerine su ve et bulyonu ekliyoruz. Çorbayı kaynatıyoruz. En son çiğ kremayı da ilave edip servis ediyoruz.



SOSLU YAPRAK CIĞER



MALZEMELER

400 gr. yaprak kesilmiş ciğer

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

1 avuç mantar

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı kekik

1/4 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Soğanları piyazlık şekilde doğruyoruz. Ayçiçek yağına ilk olarak soğanları, sonra biberleri ilave edip soteliyoruz. İçine soya sosu ve baharatları koyuyoruz. Soteyi bir tabağa alıyoruz. Yaprak ciğerleri aynı tavada arkalı önlü pişiriyoruz. Hazırladığımız sosla ve patates püresi ile servis ediyoruz.



MARUL SARMASI



MALZEMELER

1 adet marul

1 kutu çiğ krema

İÇ MALZEMESI IÇIN:

500 ml. süt

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağ

1 yemek kaşığı tuz

2.5 su bardağı mısır unu

YAPILIŞI: İç malzemesi için; tereyağı, süt, tuz ve sıvı yağı karıştırıyoruz. Ardından mısır ununu ekleyip kavuruyoruz ve soğutuyoruz. Marul yapraklarını kaynar suya atıp beklettikten sonra çıkarıyoruz. İç malzeme soğuyunca dolma gibi sarıp tencereye diziyoruz. Üzerine bir kutu kremayı sıkıp kısık ateşte pişiriyoruz.



ŞALGAMLI GAVURDAĞI SALATASI



MALZEMELER

1 adet havuç

1 adet salatalık

1 adet kırmızı soğan

1 adet domates

2 adet salatalık turşusu

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı kapya biber

SOS IÇIN:

3 yemek kaşığı şalgam suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi olabildiğince minik parçalar halinde doğruyoruz. Sos malzemesini karıştırıyoruz. Sosu salatanın üzerine döküp buzdolabında bir saat bekletiyoruz. Bu işlem, sulanmasını ve kaşık salatası formuna ulaşmasını sağlıyor, soğumuş salatanın içindeki sebzeler daha diri ve kütür kütür kalıyor.



ŞEKERPARE



MALZEMELER

2 adet yumurta

1 büyük çay bardağı irmik

200 gr. margarin

1+1/3 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı tahin

1.5 paket kabartma tozu

4 su bardağı un

ŞERBET IÇIN

4 su bardağı su

4 su bardağı şeker

1 dilim limon

Tahin

YAPILIŞI Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Şeker ve suyu tencerede kaynatıyoruz. Kaynadıktan 10 dakika sonra limon ekliyoruz ve 5 dakika daha kaynatıp soğutuyoruz. Hamur için; yumurta, margarin, pudra şekeri, tahin, irmik ve kabartma tozunu karıştırıp azar azar un ilavesiyle hamur hazırlıyoruz. Yuvarlayıp tepsiye diziyoruz ve önceden ısıtılmış fırında 175 derecede pişiriyoruz. Şerbetle buluşturduktan sonra tahin ilave ediyoruz.