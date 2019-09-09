Herkese merhaba, İdilika' nın Mutfağı'nda bugün, incir çekirdeğini dolduran nefis lezzetlere yer veriyorum. Dutgiller familyasından olan ve daha çok Doğu Akdeniz bölgesinde yetişen incir, birçok meyve gibi mineral ve vitamin açısından zengindir. Ancak incirin faydaları neredeyse saymakla bitmez. İçerisinde yüksek oranda lif bulunduran incir, zayıflamak için de önerilir. En başta kabızlık sorunu olmak üzere birçok sindirim sorununun da üstesinden gelmektedir. İncir, sadece daldan toplandığı gibi tüketilmez; incir kurusu, çekirdeği, yağı gibi farklı değerlere sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de de geçen incir, yüzyıllar boyunca hekimler tarafından tedavi amaçlı kullanılmıştır Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



İNCİRLİ KEK



YAPILIŞI: Şeker ve yumurta, krema haline gelene kadar iyice çırpalım. Sıvı malzemeleri ekleyerek biraz daha çırpalım. Yavaş yavaş un, kabartma tozu ve vanilin ilave edelim. Boza kıvamında bir hamur elde edelim. Kek harcını, yağlanmış fırın kabına dökelim. Üzerine dilimlenmiş incirleri dizelim, 180 derecede 40 dakika (fırından fırına değişebilir, kürdan testi yapınız ilk 30 dakika fırını açmayın) pişirelim. Dilerseniz pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı tepeleme şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt (ya da yarım bardak süt+yarım bardak yoğurt)

1 adet vanilin

1 adet kabartma tozu

2.5-3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

4-5 adet taze incir



İNCİR PESTİLİ



YAPILIŞI: İncirleri güzelce yıkayalım. Baş kısmından çok az keselim, daha sonra üçe ya da dörde bölüp tencereye boşaltalım. Üzerini geçecek kadar su ve şekerini de ekleyelim. (İncirin tadına göre şeker ilavesi yapabilirsiniz) Ardından püre haline getirelim. Nişasta ve susamını ilave edip çırpma teli ile karıştıralım. İki-üç dakika daha kaynatıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dökelim ve yayalım. Kuruyunca kesip muska şeklinde saralım.



MALZEMELER

1 kilo incir

1 çay bardağı veya daha az şeker

2 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı dolusu nişasta



İNCİRLİ TART



MALZEMELER

TART HAMURU IÇIN:

1 yumurta sarısı

Yarım su bardağı pudra şekeri

100 gr tereyağ (Soğuk küpler halinde)

1+1/4 su bardağı un

1 paket vanilin

1 çimdik tuz

1 çorba kaşığı soğuk su

MUHALLEBISI IÇIN:

2 adet yumurta sarısı

3 su bardağı süt

3 çorba kaşığı şeker

3 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı misir nişastası

1 paket vanilin ÜZERI IÇIN:

5 adet büyük boy incir

YAPILIŞI: Tart hamuru için; tereyağı hariç bütün malzemeyi harmanlayalım. Daha sonra küpler halinde kesilmiş soğuk tereyağını ekleyip yumuşak bir hamur elde edelim. Hamuru 1 saat dinlenmek üzere buzdolabına kaldıralım. Muhallebisi için; bütün muhallebi malzemelerini bir araya getirip çırpma teliyle karıştıralım ve ocağa alıp karıştırarak ağır ateşte katılaşana kadar pişirelim. Tart hamurunu dolaptan çıkarıp iki yağlı kağıt arasında açıp kalıbıma yerleştirelim. Hafif yırtılmalar olabilir ama sorun değil, elinizle düzeltebilirsiniz. Kenarlarını hafif yukarı doğru paylı bırakın ki muhallebisi için alan oluşsun. Fotoğraftaki gibi kalıba yerleştirip hamuru çatalla birçok yerinden delip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim. Tart ve muhallebi soğuyunca tartın içini muhallebiyle doldurup strecle kaplayıp dinlenmek üzere dolaba kaldıralım. En az 2-3 saat dinlendirip üzerine dilimlediğimiz incirleri dizelim.