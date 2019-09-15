İdilika'nın mutfağında bugün tarihi insanlık kadar eski bir tatlı olan aşure yapıyoruz.

Malum, Aşure ayı geldi, konu komşu aşurelerini dağıtmaya başladı.Yapılışı zahmetli, tadı mükemmel olan bu lezzetin içinde onlarca ayrı malzeme var. Bu malzemeler hem ortak bir lezzet yaratıyorlar, hem de kendi farklılıklarını muhafaza ediyorlar.

Aşurenin olmazsa olmazı elbette buğdaydır.

Buğdayın haşlanırken suya verdiği kıvam, renk ve lezzet, aşureyi aşure yapar. Gluten alerjiniz varsa üzgünüm, hakikaten buğdayın alternatifi yok.

Bu özel lezzetin kıvamı ne sulu, ne de katı olmalıdır.

Aşure yapmanın en kritik, en zor aşaması da bu bence. Su ve buğday oranı çok önemli. Tarif ne olursa olsun; kullandığınız bakliyatın suyu emme ve şişme potansiyeli farklı. Her bakliyat raf ömrüyle orantılı su çeker. Aşure yaparken tariflerin birebir tutmamasının temel sebebi budur. Soğuduğunda, malzemelerin nişasta oranlarıyla daha da katılaşacağı mutlaka hesaplanmalı.

İçine konulan malzemeler ne olursa olsun, iyi haşlanmalı.

Yine de biraz fazla pişmiş bakliyat bile dişe gelen buğday ve nohuttan 10 kat daha iyidir.



ILIK SUNULMALI

Aşurenin lezzeti ılıkken doruk noktasındadır.

Soğuduğunda muhallebi tadına yakınlaşır.

Yapı itibariyle doğal malzeme içeren bu tatlı, buzdolabında saklanmalı ama uzun süre de beklememeli, aksi takdirde sulanır ve ekşir.



AŞURE



MALZEMELER

2 su bardağı buğday

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

2 su bardağı kuru kayısı

Yarım su bardağı sarı üzüm

15 adet kuru incir

Yarım çay bardağı kuş üzümü

2 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

3.5 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

SÜSLEMEK IÇIN:

1 su bardağı fındık

15 adet ceviz

1 adet nar

Tarçın

Antep fıstığı

YAPILIŞI: Bir gece önceden buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda ıslatıyoruz. Nohudu da içine tuz ilave edip sıcak suda ıslatıyoruz. Nohudun suyunu değiştirip bir saat haşlıyoruz. Kuru fasulyenin suyunu değiştirip her ikisini de 15 dakika boyunca ayrı tencerelerde haşlıyoruz. İncirleri küçük küçük doğrayıp suda haşlayıp suyunu süzüyoruz. Kuş üzümlerini beş dakika kaynatıp suyunu süzüyoruz. Kayısıları, küçük küçük doğrayıp iki su bardağı suda şişene kadar haşlıyoruz. Sarı üzümleri bir su bardağı suda şişene kadar haşlıyoruz. Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzüyoruz. Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyuyoruz. İçine yedi su bardağı suyu ilave edip 30 dakika haşlıyoruz. Sonra tekrar yedi su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatıyoruz. Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatıyoruz. Aşure, toplam 35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave ediyoruz. Aşure 50 dakika boyunca kaynadığında; sütü, incirleri ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştırıyoruz. Kaynama süresi bir saat olduğunda ocaktan alıyoruz. Aşuremizi servis kaselerine paylaştırıyoruz. Ilıkken üzerlerini isteğe göre ceviz, nar, fındık, tarçın ve Antep fıstığı ile süsleyip servis yapıyoruz.



PÜF NOKTASI

Sarı üzüm ve kayısıyı haşladığımız suyu atmayıp aşuremize ilave edersek, tadı enfes olur.