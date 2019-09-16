Herkese merhaba. Bugün İdilika'nın Mutfağı havuç renginde... Havuçla, alışılmışın dışında tarifler üretmek için mutfağa girdim. Kış mevsiminde tezgahlarda çokça karşımıza çıkan havucu, salatalarda ve yemeklerde sıkça kullanıyoruz. Kökleri sebze olarak yenen 2 bin yıllık bir bitki olan havuç; Asya kökenli olduğu söylense de Afganistan'dan dünyaya yayılmış. Peki ben havuçtan neler üretebilirim diye düşünürken, bir anda aklıma havuçları şeritler haline getirmek geldi. Kremalı mantarlı, bolonez soslu ya da benim yaptığım gibi domates soslu olarak üretilebilir. Hatta fırında kurutulup poşetlerin içinde porsiyonlanıp dondurulabilir. Bizim mutfakta çok beğenildi, bakalım sizinkiler ne diyecek? Peki havuçtan mücver olur mu? Vallahi olur! Yağlı olmasını istemezseniz fırınlama şansınız da var. Bir daha ki sefere hambuger köftesi olarak deneyeceğim. Bir de hepimizin bildiği havuçlu mezeyi, maş fasulyesi ile denedik. Maş fasulyesini ayrıca meze haline getirdim ve havuçlu ezmeyle beraber sundum. Ancak siz maş fasulyesini direkt havuçlu ezmenin içine yedirebilirsiniz. Biz o formda da denedik ve çok beğendik.



HAVUÇLU ÇÖKERTME



YAPILIŞI: Havuçları temizleyip boylamasına ince şeritler halinde kesiyoruz. Sonra o şeritleri ince ince spagetti görüntüsü verecek şekilde kesiyoruz. Kaynar tuzlu suya havuç spagettileri atıyoruz ve haşlıyoruz. Haşlanan havuçları çıkarıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Sos için domates ve sarımsakları rendeleyip tüm malzemeyi pişiriyoruz. Havuç spagettilerin üzerine sosu döküyoruz. Rendelenmiş kaşar peyniri ve ince kıyılmış maydanoz ile süslüyoruz.



MALZEMELER

4 adet havuç

Domates sos için: 3 adet domates

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 adet küp şeker

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Üzeri için: Rende kaşar peyniri

Kıyılmış maydanoz



HAVUÇLU EZME



YAPILIŞI: Havuç ezme için, havuçları rendeleyip zeytinyağında soteliyoruz. Diğer malzemelerle karıştırıp yoğurtlu bir ezme yapıyoruz. Haşlanmış maş fasulyelerini rondoda çekiyoruz. İçine yoğurt, sarımsak ve zeytinyağıı ekleyip hafif diri kalacak şekilde çekiyoruz. Servis tabağına ezmeleri kat kat diziyoruz ve hem aralarına, hem de etrafına ince doğranmış lahana turşusu serpiştiriyoruz.



MALZEMELER

HAVUÇLU EZME IÇIN:

3 adet havuç

1 kaşık süzme yoğurt

1 kaşık yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz içi

Tuz

MAŞ FASÜLYELI EZME IÇIN

1 su bardağı haşlanmış maş fasülyesi

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Kırmızı lahana turşusu



HAVUÇ MÜCVERİ



MALZEMELER

1 adet yumurta

10 dal maydanoz

4 çorba kaşığı un

4 orta boy havuç

1/2çay bardağı dövülmüş

ceviz

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Bulamak için 1 su bardağı galeta unu

1 adet çırpılmış yumurta

Kızartmak İçin

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Havuçları rendeliyoruz ve zeytinyağında soteleyerek pişiriyoruz. Pişirdiğimiz havuçların üzerine yumurta, ceviz, tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Maydanozları ince kıyıp ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Biraz galeta unu ekleyerek köfte formuna getiriyoruz. Avcumuzda şekil veriyoruz. Tavaya sıvı yağ koyup kızdırıyoruz. Hazırladığımız köfteleri önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.