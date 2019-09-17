Bugün size 'on yüz bin milyon baloncuk' sloganıyla hafızalarımızda yer tutan, nostaljik içeceğimiz gazozun alternatif kullanımlarını anlatacağım. Gazoz; Türkiye'ye 1890'larda, maden suyuyla girmiş. Osmanlı'da ilk gazoz üretimi Mısırlıoğlu markasıyla 1908'de yapılmış.



ATAĞA GEÇTİLER

Bu markayı sırasıyla Hasanbey, Neptün ve Hürriyet izlemiş. 1923'te Cumhuriyet markalı gazoz piyasaya çıkmış. Devamında Cincibir, Ankara, Elvan, Kocataş, Olimpos, Recep, Şirin Ada ve Güven gibi yerel gazoz markaları ortaya çıkmış. Uzun yıllardır yerel kalan ve bazıları yok olan markalar, bugün tekrar atağa geçmiş gibi. Burada da Egeli üreticiler dikkat çekiyor.

Zincir marketlerin raflarında çok sık rastlanmayan markalar, daha çok çay bahçelerinde ve kıraathanelerde satılıyor. Toplu satış yapan markalar, küçük marketlerin, bakkalların raflarında da yer buluyor.

Gazozun, 290 milyon liralık bir ekonomik büyüklüğü var.

Ben bugün size gazozlu kek, gazozlu börek ve gazozlu poğaça yaptım. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle..



GAZOZLU ÇITIR BÖREK



YAPILIŞI: Tepsinin tabanını az yağlayıp, ilk yufkayı kenarları dışarı taşacak şekilde seriyoruz. Ara sıra sostan sürüyoruz. İkinci yufkayı ortadan kesip bir parçasını tepsideki yufkanın üzerine serip sostan sürüyoruz. Diğer parçasınada aynı işlemi yapıp, peynirli harcı ortasına döküyoruz ki her yerine yayılsın. Kalan tek yufkayı da aynı şekilde yapıp dışarıda kalan kısımlarından içe doğru kapatıyoruz. Kalan sostan her yerine sürüp 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.



MALZEMELER

3 adet yufka

ARA HARÇ IÇIN:

1 kase lor peyniri

Yarım çay bardağı

Süt

Tuz

Maydanoz ve dereotu

SOSU IÇIN:

3 adet yumurta

1 su bardağı tereyağ

Yarım çay bardağından az sıvı yağ

1 küçük şişe sade gazoz

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı yoğurt



GAZOZLU KEK



YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri 5 dakika çırpıyoruz. Diğer sıvı malzemeleri de katıp biraz daha çırpıyoruz. Kabartma tozu ve vanilyayı unla birlikte eliyoruz. Birbirini alıncaya kadar karıştırıyoruz. En son damla çikolatayı katıp katı yağla yağladığımız kalıba boşaltıyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında pişiriyoruz. Üzerine; arzuya göre, benmari usulü erittiğimiz çikolata ya da pudra şekeri serpiyoruz.

MALZEMELER

1 su bardağı gazoz (Ben limonlu kullandım)

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2.5 su bardağından biraz daha fazla un

3 yumurta

3-4 yemek kaşığı damla çikolata



GAZOZLU POĞAÇA



MALZEMELER

1 su bardağı oda ısısında sade gazoz

Yarım su bardağı su

250 gr. tereyağı (oda ısısında)

42 gr. yaş maya

1 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İÇİ IÇIN:

Peynirmaydanoz karışımı

ÜZERI IÇIN:

Yumurta sarısı

Çörek otu

YAPILIŞI: Yoğurma kabına gazoz, su, maya, şeker ve tuz koyup karıştırıyoruz. 2 su bardağı un ilave edip elle yoğuruyoruz. 250 gr. oda ısısında tereyağı ekliyoruz. Tekrar yoğuruyoruz ve azar azar un ilavesiyle yumuşak bir hamur yapıyoruz. Yarım saat mayalıyoruz. Hamuru dört parçaya ayırıyoruz. Her parçayı az unlu zeminde, merdaneyle tatlı tabağından büyük açıyoruz. Bıçakla veya hamur ruletiyle 8 üçgen parçaya kesiyoruz. Hazırladığımız içi yerleştiriyoruz. Sigara böreği gibi sarıyoruz. Yağlanmış tepsiye aralıklı diziyoruz. Üzerine yumurta sarısı ve çörek otu serpiyoruz, 30 dakika mayalıyoruz. 185 derecede pişiriyoruz.