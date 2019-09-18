Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün tarihi insanlık kadar eski bir tatlı olan aşureyi, damla sakızlı yapıyoruz. Malum, Aşure ayı geldi, konu komşu envai çeşit süslemelerle aşurelerini dağıtmaya başladı. Aşure Günü hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10'uncu günüdür. İslam kültüründe önemli bir yeri ve kıymeti olan bir gündür. Asırlardır eski gelenek devam ediyor, ocaklarda aşure kaynatılıyor. İslam dinine göre aşure tatlısı için para harcamak büyük sevaptır. Yapılışı zahmetli, tadı mükemmel. Aşurenin içinde onlarca ayrı malzeme var; hem ortak bir lezzet yaratıyorlar, hem de kendi farklılıklarını muhafaza ediyorlar. Diğer yandan havaların soğumaya başladığı bugünlerde, şifa deposu bir sebze çorbası, tavuk, pilav ve brokolili nefis pufidik muffinler yaptık sizler için. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



TAZE FESLEĞENLİ TAVUK SOTE



MALZEMELER

400 gr. tavuk göğsü

2 adet domates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet köy biberi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Taze fesleğen

Taze kekik

Karabiber

YAPILIŞI: Öncelikle tavukları zeytinyağında pişiriyoruz. Üzerine soğan biber eklenip yumuşayana kadar pişiriyoruz. Domates ve sarımsakları da ekleyip, en son yeşillikleri ve baharatı ekleyip 15 dakika pişmeye bırakıyoruz.



KIŞ ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet küçük brokoli

1 adet pırasa

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

2-3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Bir tutam dereotu

YAPILIŞI: Bütün sebzeleri temizleyip yıkıyoruz. İrice doğrayıp tencereye alıyoruz. Üzerine sekiz-dokuz su bardağı su ilave ediyoruz. Tuz ve karabiber ilave edip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Tereyağında unu kavuruyoruz. Kavurduğumuz unu sebzelerin içine alıp blenderdan geçiriyoruz. İnce ince kıydığımız dereotunu ilave ediyoruz. Limon ile servis ediyoruz.



ÇITIR PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 su bardağı kaynar su

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı tel şehriye

50'şer gr. iç fıstık ve iç badem

YAPILIŞI: 2 su bardağı pirinci ayçiçek yağında kavurup üzerine kaynar su ve tuz ekleyip pişiriyoruz. Pilavı, üzerinde tereyağında kavrulmuş çıtır şehriyeler, iç fıstık ve bademle servis ediyoruz.



BROKOLİLİ TUZLU MUFFİN



MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış brokoli

1 su bardağından iki parmak eksik zeytinyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

3 adet yumurta

1 çay kaşığı karbonat

1 adet kabartma tozu

Tuz

1 avuç doğranmış dereotu

1 su bardağı süt

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi aynı anda çırpıyoruz. Muffin kaplarını yağlıyoruz ve önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kabarana kadar pişiriyoruz.



DAMLA SAKIZLI AŞURE



MALZEMELER

2 su bardağı buğday

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

2 su bardağı kuru kayısı

Yarım su bardağı sarı üzüm

15 adet kuru incir

Yarım çay bardağı kuş üzümü

2 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

3.5 su bardağı toz şeker

3 adet damla sakızı

Yarım su bardağı süt

SÜSLEMEK IÇIN:

1 su bardağı fındık

15 adet ceviz

1 adet nar

Tarçın

Antep fıstığı



YAPILIŞI: Bir gece önce buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda ıslatıyoruz. Nohudun içine tuz ilave edip sıcak suda ıslatıyoruz. Nohudun suyunu değiştirip bir saat haşlıyoruz. Kuru fasulyenin suyunu değiştirip 15 dakika her ikisini de ayrı tencerelerde haşlıyoruz. İncirleri küçük küçük doğrayıp suda haşlayıp suyunu süzüyoruz. Kuş üzümlerini beş dakika kaynatıp suyunu süzüyoruz. Kayısıları küçük küçük doğrayıp iki su bardağı suda şişene kadar haşlıyoruz. Sarı üzümleri bir su bardağı suda şişene kadar haşlıyoruz. Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzüyoruz. Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyuyoruz. İçine yedi su bardağı suyu ilave edip 30 dakika haşlıyoruz. Sonra tekrar yedi su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatıyoruz. Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatıyoruz. Aşure toplam 35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave ediyoruz. Aşure 50 dakika boyunca kaynadığında sütü, incirleri, damla sakızını ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştırıyoruz. Kaynama süresi bir saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alıyoruz. Aşuremizi servis kaselerine paylaştırıyoruz. Ilıkken üzerlerini isteğe göre ceviz, nar, fındık, tarçın ve Antep fıstığı ile süsleyip servis yapıyoruz.