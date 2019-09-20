Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, lezzetini bilen herkesin istisnasız aşık olduğu fakat lezzeti ustadan ustaya göre fazla değişkenlik gösteren efsanevi tatlı profiterolün yapımını beraber öğreneceğiz. Öncelikle profiterolün nereden çıktığına ve hangi aşamalardan geçerek dünyaca sevilen tatlılardan biri olduğuna bakalım.

Tarif, 16'ncı yüzyılda, Fransa kralı II. Henri'nin eşi Catherine de Medicis'nin emrinde İtalyan pastacı Popelini tarafından ortaya çıkartılır. Fransız tariflerinde, Italyan etkisi çok büyük rol oynamış ve gelişimi hızlandırmıştır.

Popelini hamuru, çok da eşit olamayan yuvarlaklar şeklinde pişirip meyve jölesi ile dolduruyordu.

Bazı yazılarda, sonradan bu hamuru kızarttığına dair bilgiler de var.

O dönemlerde sıcak sıcak pişen hamur tarifi, 18'inci yüzyılda Fransız pasta ustası Avice tarafından modifiye edilmiş.Tarife son halini verip mükemmeliyete ulaştıran;

Avice'in öğrencisi olan Careme'dir.

Bu dönemlerde, tarif şimdiki ismi pate a choux ile anılmaya başlanır.

Profiterol yapımında kullanılan minik toplara da chou denir.

Özen gerektiren lezzetlerden biri olan profiterol, yapanın bir kez daha yapmak istediği, daha önce yapmamış olanların da cesarete ihtiyaç duyduğu tatlılardan biridir. Ancak profiterol yapmanın püf noktalarını bildiğiniz takdirde, sizler de enfes bir profiterol yapabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



MALZEMELER

1 su bardağı su

1 su bardağı un

125 gr. margarin

3 adet yumurta

KREMASI IÇIN:

2.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1.5 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilya

ÜZERI IÇIN:

80 gr. bitter çikolata

1 paket çiğ krema

YAPILIŞI: İlk olarak profiterolün hamurunu hazırlıyoruz. Küçük bir tencereye bir su bardağı suyu ve margarini koyarak kaynatıyoruz. Daha sonra bir su bardağı unu ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Karışımı iki-üç dakika sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Ocağı kapatarak 10-15 dakika hamurun soğumasını bekliyoruz. Yumurtaları teker teker hamura kırıyoruz ve birini iyice yedirmeden diğer yumurtayı kırmıyoruz. Yumurtaları hamura iyice yedirdikten sonra yapışkan bir hamur elde etmiş oluyoruz. Yumurtaları yedirdikten sonra hamuru 10 dakika dinlendiriyoruz. Hamurdan kaşık yardımı ile ceviz büyüklüğünde parçalar alarak, yağlı kağıt kaplanmış tepsiye aralarında 2-3 santim boşluk olacak şekilde sıkıyoruz. Önceden 180 derecede ısıttığımız fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Hamurlar piştikten sonra kremasını hazırlıyoruz. Vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye koyarak kremayı pişiriyoruz. Kremayı ocaktan aldıktan sonra vanilyasını ekleyerek karıştırıyoruz. Profiterolün pişen hamurlarını ikiye bölerek ya da varsa krema sıkma torbası ile içlerini krema ile dolduruyoruz. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip suyun üzerinden alıyoruz ve krema ile iyice karıştırıyoruz. Profiterolleri doldurduktan sonra üzerine çikolata sosunu gezdiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Yumurtaların kesilmemesi için; hazırladığınız hamura soğuduktan sonra yumurtaları tek tek ekleyin ve hızlıca karıştırın. Hazırladığınız profiterol hamurlarını tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine kabarma payı bırakacak şekilde aralıklı olarak yerleştirin. Hamurların büyüklükleri, piştikten sonra farklılık gösterebilir. Kremayı soğuttuktan sonra kullanabilirsiniz.