Çin mutfağı, son yıllarda ülkemizde epey ilgi gören mutfaklardan biri. Bol sebzeli ve bol soyalı yiyeceklerden oluşan bu mutfak, Çin'e gittiğimizde damak tadımıza hitap etmeyecek tarzda ama Türkiye'deki birçok örneğinde Türk damak tadına uygun şekilde hazırlanmasından dolayı son derece lezzetli bir alternatif oluşturuyor bizlere. Türkiye'deki Çin restoranlarında Çin yemeği yiyip ardından "Ben Çin yemeğini çok seviyorum" diyerek Çin'e giden annem, orada ne yiyeceğini bilememiş, aç kalmış. Davulun sesi uzaktan hoş gelir deyişi gibi, Çin yemeği de buralara kadar gelen yolculuğunda lezzetine lezzet katmış demek ki. Türk kadını, mutlaka yaz mevsiminde birtakım hazırlıklar yapmıştır. Domates konserveleri, kurutulmuş sebzeler, turşular, buzluğa attığımız yazlık sebzeler bizleri kışa hazırlamak için esasen en ekonomik yol. Ne zaman bir Çin restoranına gitsem kızarmış elma, muz ve benzeri meyvelerden hazırlanan tatlılarını cok lezzetli, çok pratik ve aynı zamanda çok ekonomik buluyorum. O nedenle madem bugün Çin yemekleri yapıyoruz, ben de bu pratik tatlı, börek ve eriştenin tarifini vermek istedim sizlere. Bugünlük benden bu kadar, bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr'den ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle hepinize selamlar...



SEBZELİ ÇİN BÖREĞİ



MALZEMELER

3 adet yufka

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta beyazı

Süt

Galeta unu

İÇİ İÇİN:

1 adet kuru soğan

1 adet havuç rendesi

2 adet pırasa

2 adet lahana yaprağı

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Tereyağı ile rendelenmiş soğanı kavuruyoruz. Rendelenmiş havuç, ince kesilmiş pırasa ve lahana ilave ederek pişirmeye devam ediyoruz. Sıvı yağ ile yumurta beyazlarını çırpıyoruz, yufkaların arasına sürüyoruz. Üç yufka üst üste gelecek şekilde koyuyoruz. Aralarına yumurta ve yağ ile hazırladığımız karışımı sürüyoruz. Sekize bölüyoruz. İçine sebzeli harcı koyup sarıyoruz. Börekleri sütün içinde beklettikten sonra galeta ununa bulayıp 200 derecede pişiriyoruz.



ÇİN USULÜ KIZARMIŞ ELMA



MALZEMELER

2 adet elma

BULAMAÇ İÇIN:

80 gr. un

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

Tuz

Su

Bal

YAPILIŞI: Elmaların kabuğunu soyup halka halka doğruyoruz. Bulamaç malzemelerini bir araya getirip kek hamuru kıvamına getiriyoruz. Doğradığımız elmaları bu bulamaça bulayıp bir tavada kızdırdığımız ayçiçek yağında arkalı önlü olacak şekilde kızartıyoruz. Servis ederken üzerine bal gezdiriyoruz.



TAVUKLU ÇİN ERİŞTESİ



MALZEMELER

1 paket Çin eriştesi

250 gr. jülyen doğranmış tavuk göğsü

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet dolmalık sarı biber

2 adet soğan

2 diş sarımsak

6 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı soya sosu

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI: Öncelikle Çin eriştelerini tuzlu ve bir yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave edilmiş kaynar suya atıyoruz. Diri kalacak şekilde üzerinde yazan dakikadan üç dakika önce sudan alıyoruz ve bekletiyoruz. Bir vok tavası alıyoruz; sırasıyla jülyen doğranmış havuç, kabak ve biberleri soteliyoruz. Ayrı bir teflon tavada jülyen doğranmış tavuk etlerini soteliyoruz ve sebzeleri içerisine ilave ediyoruz. Diğer bütün malzemeleri ilave edip bir sos hazırlıyoruz ve haşladığımız erişteleri ilave ediyoruz.



ÇİN PILAVI



MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı bezelye

3 adet havuç

1 adet tavuk göğsü

8-10 dal dereotu

8-10 dal taze soğan

2 tane paprika biber

3-4 tane yeşil köy biberi

1 su bardağı mısır

8-10 adet kornişon turşu

Tuz

PILAVI PIŞIRMEK IÇIN:

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Öncelikle pilavı pişiriyoruz. Pilavı, mutlaka zeytinyağı veya ayçiçek yağıyla pişirin. Pilava ekleyeceğiniz su ölçüsü kullandığınız pirince göre değişiklik gösterir ama ben bir su bardağı pirince 1.5 su bardağı su, tuz ekleyerek pişirdim ve ıslatmadan pirinçi kavurarak yaptım. Garnitürleri daha sağlıklı ve lezzetli olması için kendiniz yapmak isterseniz, öncelikle havucu, bezelyeyi ve tavuk göğsünü ayrı tencerede haşlayın. Pişen pilavı biraz dinlenmeye bırakıyoruz. Bu sırada yeşillikleri incecik doğruyoruz. İyice soğuyan pilava önce haşlamış olduğumuz tavuk etini küp küp doğrayarak ilave ediyoruz. Bezelyeyi ve havucu ekliyoruz. Biberleri ve kornişon turşuyu küp küp doğrayıp ekliyoruz. En son yeşillikleri ekleyip pirinçleri ezmeden karıştırıyoruz.



ÇİN ÇORBASI



MALZEMELER

4 parça kemiksiz tavuk but (kuşbaşı veya şerit doğranmış)

250 gr. noodle

4 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı taze zencefil (ince kıyılmış)

2 adet acı Meksika biberi (çekirdekleri çıkarılmış ve ince kıyılmış)

6 adet kestane mantarı (ince dilimlenmiş)

5 yemek kaşığı soya sosu

4 yemek kaşığı pirinç sirkesi (elma sirkesi de olur)

1.5 yemek kaşığı nişasta (3 yemek kaşığı su ile açılmış)

1.5 avuç soya filizi

4 adet taze soğan (ince doğranmış)

1 adet orta boy havuç

4-5 yaprak beyaz lahana

2 diş sarımsak

Tuz (soya sosu nedeniyle gerekmeyebilir)

1200 ml. sıcak sebze ya da tavuk suyu

YAPILIŞI: Taze soğanların yeşil yapraklarını incecik jülyen doğruyoruz. Blender'da önce zencefili, ardından Meksika biberini çekiyoruz. Ardından havucu jülyen doğruyoruz. Hemen ardından beyaz lahanaları ve mantarları da robot yardımıyla incecik kıyıyoruz. Bir kapta noodle'ı paketin üstündeki talimatlara göre pişiriyoruz. Soğuk sudan geçirip biraz yağlayıp servis edeceğimiz kaselere paylaştırıyoruz. Wok tavasını ısıtıyoruz ve yağı ekliyoruz. Yağ kızınca zencefil ve Meksika biberini ekliyoruz. 3-5 saniye kızartıyoruz. Buna tavukları ekleyip 5 dakika daha kavuruyoruz, tavuklar renk alınca sarımsağı ekleyip bir dakik kadar soteliyoruz. Sıcak sebze veya tavuk suyunu ekleyip bir taşım kaynatıyoruz. Ateşi kısıp önce havuçları, ardından beyaz lahanaları, mantarları, soya sosunu ve pirinç sirkesini ekliyoruz. Ateşi tekrar yükseltiyoruz, kaynamaya başlayınca nişastayı ekliyoruz. Koyulaşıp kıvam alana kadar kaynatıyoruz. Bu aşamada gerekirse bir miktar tuz ekleyebilirsiniz. Soya filizini ve ince ince kıydığımız taze soğanın dörtte üçünü ekleyip karıştırıyoruz. Çorbayı noodleların üzerine döküyoruz, kalan taze soğanlar ile süsleyerek servis yapıyoruz.