Herkese merhaba, geçtiğimiz günlerde ilk defa düzenlenen Kastamonu Gastronomi Festivali Kastrofest'teydim. Kastamonu yemekleri beni o kadar çok etkiledi ki, Kastamonulu hanımlardan bizzat öğrendiğim lezzetleri sizlere aktarmak istedim.

Kastamonu; elması, sadece bu yörede bulunan üryani eriği, Tosya üzümü, İnebolu kestanesi, kirazı, Azdavay armudu, Araç ceviz ve kızılcığı, Taşköprü eriğinin yanında yine Taşköprü sarımsağı ve keten-keneviri, Tosya pirinçleri ile oldukça zengin bir yelpaze oluşturuyor. Elma pestilinden yapılan elma ekşisi, fındık şekeri, mantar böreği, kiren marmeladı gibi akla hayale sığmayan lezzetlere evsahipliği yapan Kastamonu Gastronomi Festivali'nin tekrarının yapılmasını büyük bir heyecan ile bekliyor olacağım.



KASTAMONU USULÜ ETLİ EKMEK

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

Tuz

İÇ HARCI İÇİN:

250 gr. dana döş etinden kıyma

3 adet orta boy soğan

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Üzerini yağlamak için yeteri kadar sıvı yağ

YAPILIŞI: Önce hamurumuzu hazırlıyoruz. Unu yoğurma kabına koyuyouz, tuzu ekleyip harmanlıyoruz. Ortasını havuz şeklinde açıp suyu ilave ediyoruz. Unu ortaya azar azar çekerek kulak memesinden biraz sert kıvamında hamur yoğuruyoruz. Üzerini ıslak bezle kapatarak 10 dakika dinlendiriyoruz.

Soğanın kabuklarını soyup ince ince doğruyoruz ya da rendeliyoruz. Kıymayı bir kabın içine alıyoruz, üzerine soğanı, karabiberi, kimyonu, tuzu ve yarım çay bardağı suyu ilave edip yoğurarak iç harcı hazırlıyoruz.

Hamuru tezgaha alıyoruz, yapışmaması için altına un serperek rulo yapıyoruz. Yaklaşık 10-11 adet eşit şekilde cevizden biraz daha büyük bezeler koparıp yuvarlıyoruz. Kurumamaları için bezelerin üzerini nemli bezle kapatıyoruz. Bezelerin altına ve üstüne, yapışmaması için un serpiyoruz.

Her bir bezeyi yemek tabağından biraz büyük olacak şekilde açıyoruz. Hamurun yarısına iç malzemeden koyup yapışması için kenarlarda boluk bıakarak yayıyoruz. Resimde görüldüğü gibi diğer yarısıyla iç harcın üzerini kapatıyoruz. Kenarlarına hafif bastırarak yapıştırıyoruz.

Hamurları oklavayla ortasından kaldırarak kızdırılmış sac üzerine ya da yağsız teflon tavaya koyup arkalı önlü pişiriyoruz. Her iki tarafını da sıvı yağla yağlıyoruz. Yanında taze ayranla birlikte servis yapıyoruz.



GÖCE ÇORBASI

MALZEMELER

1 su bardağı göce (aşurelik buğdayın öğütülmüşü)

1 litre ılık su (et veya tavuk suyu da olabilir)

1 kase yoğurt

1 adet yumurta

Tereyağı

Tuz

Nane

YAPILIŞI: Göceyi tuz ve ılık suyla, ara ara karıştırarak kaynatıyoruz. Yaklaşık yarım saat kaynadıktan sonra iri tanelerinin yumuşadığından emin olup terbiyesine geçiyoruz. Bir kapta yoğurt ve yumurtayı güzelce çırpıp yoğurdu kestirmeden tencereye ilave ediyoruz. Daha sonra tereyağı ve naneyi bir tavada eritip çorbaya ilave ediyoruz.



SİMİT TİRİDİ

MALZEMELER

1.5 adet Kastamonu simidi (bayat)

2-3 çorba kepçesi kemik suyu

3 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

3 yemek kaşığı baharat (kimyon, karabiber, kekik) ve tuzla kavrulmuş kıyma

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (dilerseniz 1 yemek kaşığı salça ekleyebilirsiniz)

YAPILIŞI: Bayatlamış olan simitleri önce enlemesine bıçak ile kesiyoruz, daha sonra suyu güzel çekmesi için elimizle koparıyoruz. Ardından sıcak kemik suyu ile güzelce ıslatıyoruz. Fazla suyunu döküyoruz. (Bu işlemi simitlerin iyice yumuşaması için gerekirse 2-3 defa tekrarlayın)

Daha sonra sırası ile sarımsaklı yoğurdu, baharatlarla kavrulmuş kıymayı ve tereyağını döküp bekletmeden servis yapıyoruz.