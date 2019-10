4-5-6 Ekim tarihlerinde üçüncüsü düzenlenen Adana Lezzet Festivali'ndeydim. Adana; her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü, geleneksel lezzetlerle donatılmış en iyi festival olma özelliğini elinden yine bırakmamıştı. Bu sene kadın kooperatiflerinin çoğalması beni etkileyen unsurlardan biriydi. Konuk şehir ve ülkelerin katıldığı festivalde 233 metre uzunluğundaki Adana kebabı ile Guiness rekoru kırıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.



TAHİNLİ LAHANA SARMASI



YAPILIŞI:Lahanaları temizleyin ve yapraklarını ayırın. Büyük bir tencerede bol tuzlu su içinde 15-20 dakika haşlayın, çıkarın ve suyunu süzün. Harcı için; nohudu mutfak robotundan geçirin, kıyılmış soğanı, yıkanmış süzülmüş pirinci, doğranmış domatesi, tahini ekleyin. Baharatları, yağı, salçayı ve tuzu da ilave edip hepsini yoğurun. Hazırladığınız bu harç ile lahana yapraklarını sarın. Yayvan bir tencerenin dibine, kullanmadığınız lahana parçalarını döşeyin. Sarmaları tencereye dizin. İki su bardağı kadar sıcak su ile kısık ateşte 35-40 dakika pişirin. Sos için; dövülmüş sarımsak, tahin, limon suyu, kimyon, tuz, karabiber ve biraz suyu blender'dan geçirin, pişen dolmanın üzerine sosu dökün ve hemen servis yapın.



MALZEMELER

DOLMA İÇİN:

1 adet orta boy beyaz lahana

1 su bardağı dolmalık pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut

1/2 çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ

2 adet incecik doğranmış kuru soğan

1 çay bardağı kadar tahin

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet küçük küçük doğranmış domates

Tuz

Karabiber

Dereotu, maydanoz

SOSU İÇİN:

2 çay bardağı tahin

4 diş dövülmüş sarımsak

1 adet limon suyu

1 çay kaşığı kimyon

Tuz, karabiber

Ilık su



ARAP USULÜ NOHUTLU KURU PATLICAN DOLMASI



YAPILIŞI: Patlıcanları sıcak suda bekletin. Pirinçlerin üzerine diğer malzemeleri ekleyin. Yumuşayan patlıcanların içine harcı doldurun. Üzerine sıcak su koyup pişmeye bırakın. Sarımsak, su, limon suyu ve kuru naneyi ekleyin. En son zeytinyağını da ilave edip karıştırın. Karışımı dolmaların üzerine gezdirip yemeği dinlendirin.



MALZEMELER

20 adet kuru patlıcan

100 gr. ince kıyılmış kuzu kıyması

2 çay bardağı pirinç

1 çay bardağı haşlanmış nohut

2 adet domates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 çay kaşığı limon tuzu

Tuz

Karabiber

ÜZERİ İÇİN:

1 baş sarımsak

1 avuç kuru nane

1 limon suyu



KARAKUŞ TATLISI



MALZEMELER

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 silme çay kaşığı tuz

Bir fiske kabartma tozu

4 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı şeker

3.5 su bardağı su

Yarım küçük limon

YAPILIŞI: Şerbet için; şeker, su ve limonu bir tencereye alıp 20-25 dakika kadar kaynatın. Hamur malzemeleriyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun ve altı adet bezeye ayırın. Her bezenin altına ve üstüne nişasta serperek açabildiğiniz kadar ince açın. Yufkayı dört-beş parmak genişliğinde katlayın. Takriben 3 santim aralıklarla ceviz dizip kalan yufkayı da cevizin üzerine aynı şekilde katlayın. Cevizlerin aralarında kalan boşlukları iki parmağınızla sıktırın. Sıktırdığınız yerleri kesin. Tatlıları kızgın yağa atın ve ve ocağın altını kısın. Her iki tarafını da kızartın. Kızarmış tatlıları soğuk şerbete atın. Şerbetin içinde fazla bekletmeden alın.