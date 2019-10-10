İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kaparili lezzetlere yer veriyorum. Ege bölgesi başta olmak üzere ülkemizin pek çok yerinde yetişebilen kaparinin tomurcukları ve meyveleri besin maddesi olarak kullanılır. Capparaceae familyasından dikenli bir bitki olarak tanımlanır. Ülkemizin farklı bölgelerinde kebere, keper, gebere, geber otu, kedi tırnağı, menginik, karga kavunu gibi isimlerle de bilinir. Doğada kendi kendine yetişebilen bir bitki olan kapari, toprağı sıkıca kavrar ve geniş alanlara yayılan kökleri sayesinde çalı görünümünü alabilir. Kapari, 150-200 yıl kadar yaşayabilir. Dal uçları, tomurcukları ve meyveleri gıda sektöründe kullanılır, yaprakları, dalları ve kökleri de ilaç, boya ve kozmetik amaçlarla kullanılır. Meyvelerinden turşu ve salamura yapılır. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KAPARİLİ RUS SALATASI



MALZEMELER

1 kavanoz mayonez

1 adet garnitür

1 kahve fincanı kapari

5-6 adet mini küp kesilmiş salatalık turşusu

YAPILIŞI:

Tüm malzemeyi karıştırın. Servis tabağına alıp servis edin.



KAPARI TURŞUSU



YAPILIŞI: Kaparilerin saplarını ayıklayıp yıkayın ve cam bir kavanoza koyun. Her gün suyunu değiştirerek kaparilerin acısının gitmesini sağlanmalıdır. (15-20 gün) Kaparilerin acısı tamamen gittikten sonra tuz, sarımsak ve sirkeyi ilave edin, turşu tadına gelene kadar yaklaşık 10 gün bekleyin.



MALZEMELER

2 kg. kapari

1 kahve fincanı salamura tuzu

2-3 diş sarımsak

Yeterince su

5 kahve fincanı üzüm sirkesi



KAPARİLİ TAVUK PİCCATA



MALZEMELER

4 adet fileto tavuk göğsü (200'er gramlık)

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

KIZARTMAK IÇIN:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

SOSU IÇIN:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı sıcak tavuk suyu

1/2 çay bardağı limon suyu

2 yemek kaşığı kapari turşusu

YAPILIŞI: İnce dilimlere ayırdığınız fileto tavuk göğüslerinin üzerini streç film ile örttükten sonra inceltin. Geniş bir tabakta un, tuz ve taze çekilmiş karabiberi karıştırın. Tavuk dilimlerini bu karışıma bulayın. Bir tavada zeytinyağı ve tereyağını kızdırın, tavukların iki yüzünü de kızartın. Kızartma tavasında kalan yağın üzerine sıcak tavuk suyunu ekleyin ve karıştırın. Ardından limon suyunu kattığınız sosu iki dakika kadar karıştırarak kaynatın. Kapari turşularını tavaya alın. Sosa kıvam ve parlaklık vermesi için tereyağını ilave edin. Kıyılmış maydanozu kattığınız sos karışımına kızaran tavukları alın. Sosuyla birlikte 2-3 dakika kadar pişirmeye devam ettiğiniz tavuk etlerini servis tabağına alın.